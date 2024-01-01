«عونك يا وطن» ينجز 30 ألف ساعة تطوعية منذ 2018

أكد الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس فريق ((عونك يا وطن)) التطوعي، لـ ((البيان))، أن الفريق أنجز حتى الآن أكثر من 30 ألف ساعة تطوعية منذ تأسيسه عام 2018، من خلال مشاركاته التطوعية المختلفة، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تأخذ اليوم على عاتقها جعل العمل التطوعي مستداماً، من خلال التوجيهات السامية، ومن هذا المنطلق حرص فريق ((عونك يا وطن)) التطوعي، على تسخير طاقاته لتحقيق استدامة العمل التطوعي، بإطلاق شتى البرامج والمبادرات والأنشطة الهادفة، التي تستهدف مختلف الشرائح المجتمعية.

نهج الإمارات

وقال العامري: ((من بين المبادرات التي قام بها فريق عونك يا وطن التطوعي، المشاركة مؤخراً في الحملة الإنسانية والمجتمعية لتجهيز وتغليف أكثر من 5000 قطعة، تشمل المستلزمات الأساسية لفصل الشتاء، وذلك ضمن حملة ((تراحم من أجل غزة))، وهذه المبادرة جزء من نهج دولة الإمارات، التي تُسيّر الحملات الإنسانية إلى البلدان الأكثر حاجة، مراعاة للظروف الإنسانية التي تمر بها، واستكمالاً لنهجنا في مد يد العون والمساعدة للجميع، واستدامة المشاريع والمبادرات الخيرية)).

وأضاف رئيس فريق عونك يا وطن التطوعي: ((هناك العديد من المبادرات الاستثنائية الأخرى التي أطلقها الفريق، مثل مبادرة ((صيفنا خير))، التي تعنى بتوزيع حقائب صحية تحتوي على مستلزمات تخفف من حرارة الصيف على فئة العمال العاملين في أوقات النهار، حرصاً على سلامتهم، والتزاماً بدعم مختلف الجهود في هذا السياق، لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال، وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية لهم، وفق قواعد السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى مبادرة ((كسوة شتاء))، التي تستهدف الأسر المتعففة والعمال في شتى إمارات الدولة، بتوزيع كسوة الشتاء وحقائب شتوية للتخفيف من أثر برودة الطقس على الفئات المستهدفة من المبادرة، وتوفير الاحتياجات المناسبة من الملابس الشتوية والأغطية)).

وتابع: ((كما تأتي لمدّ جسور التواصل والتراحم والتكافل الاجتماعي، وتلبية الاحتياجات الإنسانية والمستلزمات الخاصة بفصل الشتاء للفئات التي لا تستطيع توفير احتياجاتها الشتوية، إلى جانب مبادرة ((حقيبتك عطاء))، لتوزيع الحقائب المدرسية على الأسر المتعففة في جميع إمارات الدولة، في إطار خطة لدعم طلبة العلم من ذوي الدخل المحدود، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كواهل الأسر المتعففة، كما يخصص الفريق أنشطة متنوعة خلال شهر رمضان المبارك، تتضمن حملات ((المير الرمضاني)) و((إفطار صائم))، وغيرها من المبادرات الإنسانية والمجتمعية والوطنية الأخرى)).

استدامة

وأكد الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، أنّ ((فريق عونك يا وطن التطوعي، يجتهد لتحقيق استدامة العمل التطوعي، بما ينسجم مع توجهات ورؤية القيادة الرشيدة في الإمارات، وذلك من خلال إعداد وتنظيم الخطط الاستراتيجية التي تنطلق من رؤية تسعى إلى ترسيخ العمل التطوعي، وتعزيز ريادة دولة الإمارات في الأعمال التطوعية المستدامة، بتضافر شتى الجهود)).

مشيراً إلى أن استدامة العمل التطوعي، تتحقق من خلال تنظيم وإطلاق مبادرات تطوعية منظمة، تعزز الكفاءة والفعالية، وتتميز بأثر مستدام، بالإضافة إلى إثراء وعي الشباب الإماراتي في مجال التطوع، وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه العمل التطوعي.

واقترح العامري في الوقت ذاته، أن تُرسخ المؤسسات والجهات المعنية ثقافة العمل التطوعي، واستقطاب المتطوعين وتأهيلهم وتمكينهم لتأدية دورهم التطوعي بكفاءة وجودة عاليتين، في مختلف الميادين والصُعد، والتشجيع على المشاركة والمسؤولية المجتمعية لدى أفراد ومؤسسات الدولة، للوصول إلى أفضل الممارسات والنتائج العالمية المستهدفة في هذا المجال.

ويعد العمل التطوعي المستدام، الذي أرسى دعائمه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، جزءاً لا يتجزأ من حياة المواطن الإماراتي، ويزخر تاريخ دولة الإمارات بسجلات حافلة بالمبادرات الإنسانية والتطوعية المتتالية، والمستمرة إلى يومنا هذا، إذ إن استدامة العمل التطوعي جزء من توجهات ورؤية القيادة الرشيدة، وذلك من خلال إعداد وتنظيم الخطط الاستراتيجية الساعية إلى ترسيخ العمل التطوعي.

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