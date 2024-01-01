أكاديميون يطالبون الجامعات بتكثيف الأبحاث لخفض الانبعاثات

طالب أكاديميون الجامعات بالعمل على خفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تكثيف البحث العلمي في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا البيئة لتطوير حلول مجدية ومستدامة، وتضمين موضوعات الاستدامة وحماية البيئة المساقات الدراسية، وتشجيع الطلاب على تبني أسلوب حياة يسهم في المحافظة على البيئة والتفكير النقدي في مواجهة تحديات المناخ، إضافة إلى تطوير البرامج الأكاديمية التي تركز على مفهومي الاستدامة وإدارة البيئة، وتشجيع الممارسات الخضراء داخل الحرم الجامعي، مثل إعادة تدوير وترشيد استهلاك الطاقة، وبناء الأحزمة الخضراء داخل الجامعات، إضافة إلى دعم المبادرات الطلابية التي تسهم في الاستدامة البيئية والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ومختلف القطاعات الصناعية على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية.

ابتكارات

وأكد الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين، أن على الجامعات أن تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بتكثيف الابتكارات وتطوير برامج تعليمية تركز على مفهومي الاستدامة وإدارة البيئة، إضافة إلى إجراء البحوث المتعلقة بالطاقة المتجددة، وبكفاءة الطاقة، وتقنية خفض الانبعاثات، كما يمكن للجامعات أن تتعاون مع الجهات الحكومية، ومختلف القطاعات الصناعية على تطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية، كما أن الجامعات مطالبة بتشجيع الممارسات الخضراء داخل الحرم الجامعي، مثل إعادة تدوير وترشيد استهلاك الطاقة، وبناء الأحزمة الخضراء داخل الجامعات، إضافة إلى دعم المبادرات الطلابية التي تسهم في الاستدامة البيئية.

تخصصات

وقال إنه من المهم للجامعات أن توسع مجالاتها الأكاديمية لتشمل تخصصات ومساقات تدعم الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وذلك بتطوير برامج دراسية تركز على الاستدامة البيئية والطاقة المتجددة المستدامة، وتقديم مساقات تعليمية تعرف الطلاب بالمفاهيم الأساسية للبيئة وكيفية حمايتها، وذلك بهدف إعداد الطلبة ليكونوا قادة مستقبليين في مجال الاقتصاد الأخضر، بتزويدهم المهارات اللازمة، وتشجيع البحث العلمي والمشروعات التي تبحث في حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية، ودمج مفاهيم الاستدامة في التخصصات الأكاديمية كافة لضمان تسليح الطلبة بالمهارات التي تمكنهم من مواجهة التحديات المناخية.

أخطار

وأكد الدكتور رياض حامد الدباغ رئيس أكاديمية مانشستر الدولية، أن تغير المناخ يمثل واحدة من أهم القضايا البيئية على المستويين الوطني والعالمي، نظراً لما ينطوي عليه هذا التغير من أخطار اقتصادية واجتماعية وبيئية، وحظيت هذه القضية باهتمام مبكر وبالغ في الإمارات، وتعددت الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة تداعيات التغير المناخي والتكيف مع تأثيراته المحتملة في النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية، وتبنت في سياق هذه الجهود مجموعة مهمة من السياسات شملت سياسة التنويع الاقتصادي، والتركيز على الاقتصاد الأخضر، وسياسة تنويع مصادر الطاقة بالتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة، وسياسة النقل المستدام، والتخطيط الحضري المستدام، وخلافها.

ومن جانب آخر أكد الدكتور محمد فراس النائب مستشار كلية الإعلام في الجامعة الأمريكية بالإمارات، رئيس مركز استراتيجيات للدراسات أستاذ العلاقات الدولية، أنه لم يعد يخفى على أحد أن من أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم التغير المناخي باختلاف وصفه بمصطلحات من قبيل الاحترار المناخي أو الغليان المناخي أو الانهيار المناخي، والتي تشترك جميعها بلغة الخطر الداهم الذي يواجه البشرية.

تحديات

وأكد الدكتور محمد سعد الدين رئيس نادي الاستدامة، أستاذ مساعد في قسم المالية والمحاسبة بجامعة المدينة بعجمان، أن العالم يواجه تحديات متزايدة في مجال تغير المناخ وضرورة تحقيق التنمية المستدامة، وللجامعات دور حيوي في تحقيق أهداف الاستدامة، عبر تضمين موضوعات الاستدامة وحماية البيئة المساقات الدراسية، وتشجيع الطلاب على تبني أسلوب حياة يسهم في المحافظة على البيئة والتفكير النقدي في مواجهة تحديات المناخ، إضافة إلى التعامل مع إدارة المنتجات المعاد تدويرها وتبني سياسات مجدية لإدارة هذه المنتجات بشكل مجدٍ في بناء مجتمع أكثر استدامة، واتخاذ قرارات استثمارية مستدامة والنظر في العوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أساساً لدعم التحول نحو اقتصاد يعتمد على الموارد المستدامة، مبيناً أن الجامعات ليست فقط أماكن لنقل المعرفة وتقديم التعليم، ولكنها تحمل مسؤولية كبيرة في تشجيع البحث والابتكار، وتكوين الطلاب بروح الاستدامة، والإسهام المجدي في بناء مستقبل أكثر استدامة بشكل شامل.

أولويات

وأكدت الدكتورة جوليا كارلو رئيسة قسم الاستدامة بالجامعة الأمريكية بالشارقة، أن على الجامعات أن تضع في أولوياتها الثقافة التعليمية البيئية، والتعليم من أجل التنمية المستدامة، وتعزيز مهارات العمل المناخي الرقمي لدى الطلبة، وتنفيذ شراكة التعليم الأخضر في التعليم العالي، لافتة إلى أن COP 28 يمكن الجامعات من أن تكون محفزاً قوياً على التغيير بدمج الاستدامة في المناهج الدراسية، وتعزيز البحث والابتكار، ودعم الممارسات البيئية في عملياتها.

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