ارتفاع معدلات الإصابة بالنوع الثاني من السكري في الإمارات

كشف مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، إحدى شركات M42، عن ارتفاع معدلات الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري في الإمارات.

وتعد (M42) شركة الرعاية الصحية المتكاملة القائمة على التكنولوجيا التي أنشأتها مجموعة جي 42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية، والتي تزوّد المرضى بأعلى مستويات الرعاية الصحية الشخصية والوقائية.

وأفادت الدكتورة مي الجابر، المديرة التنفيذية لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، في تصريحات لـ ((البيان))، بأنه وفقاً للاتحاد الدولي للسكري، تمتلك دولة الإمارات أحد أعلى معدلات انتشار مرض السكري على مستوى العالم، بنسبة بلغت 12.3 %.

وتابعت: يعني ذلك وجود 1.2 مليون شخص مصاب بالسكري في الدولة، حيث تشكل إصابة النوع الثاني من المرض نسبة 90 % من إجمالي عدد المصابين، وينتشر المرض بشكل أكبر بين الفئات العمرية من 20 إلى 79 عاماً، ما يعادل 17.1 % من هذه الفئات العمرية.

وأردفت بأن هذه النسبة المرتفعة لانتشار مرض السكري، تستدعي إجراءات خاصة لمعالجتها، لا سيما أن استمرار تزايد انتشار المرض سيكون له آثار سلبية كبيرة على قطاع الرعاية الصحية، لذلك تحرص العديد من منشآت ومرافق الرعاية في الدولة، على اتخاذ تدابير خاصة، سواءً على المستوى العملي في العيادات والمستشفيات، أو على صعيد توعية أفراد المجتمع بالمرض وسبل الوقاية منه.

وأوضحت أن مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، يتبنى منهجية استباقية في التعامل مع مرض السكري، إذ يشجع المرضى على إجراء الفحوصات، حتى قبل ظهور أي أعراض، انطلاقاً من إيمانه بأن التشخيص المبكر يعزز من جودة المخرجات العلاجية.

ونصحت الدكتورة مي الجابر الأشخاص المصابين بالسمنة بعمر 40 إلى 70 عاماً، بإجراء فحوصات دورية لمستويات السكر في الدم كل ثلاث سنوات، إذا كانت النتائج طبيعية، في حين يتعين على الأشخاص ذوي المخاطر العالية للإصابة بالمرض التفكير في بدء الفحوصات بسن أصغر، وتكرارها في فترات زمنية أقصر.

وأضافت: ((نقدم ضمن شبكة M42 خدمات الفحوصات الشاملة للمواطنين الإماراتيين ضمن برنامج ((افحص))، الذي أطلقه مركز أبوظبي للصحة العامة.

وقالت: بخلاف المجموعات المعرضة للخطر، نشجع الجميع على الكشف المبكر عن مرض السكري، حتى إن كانوا أصحاء، وذلك عبر المشاركة في برامج الفحوصات المتنوعة، بما في ذلك فحوصات تأشيرة الإقامة المقدمة ضمن مركز العاصمة للفحص الصحي.

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