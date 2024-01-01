مليون و150 ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم اليوم

تدشن مدارس الدولة، اليوم، الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الجاري بعد العطلة الشتوية، وينتظم نحو مليون و150 ألف طالب وطالبة في مدارسهم بمختلف أنظمتها التعليمية، وأكدت إدارات مدرسية جاهزية مدارسها لاستقبال الطلاب، وتعكس تلك الاستعدادات التفاني والاهتمام الكبير بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة للطلاب.

كما أكدت إدارات مدرسية أنه تم وضع خطط محكمة لمتابعة نظافة المدارس والحفاظ على بيئة صحية للطلاب والكادرين الإداري والتدريسي، وتم تعزيز جهود التنظيف بشكل مكثف، حيث تم توفير العديد من الفرق المتخصصة لتنظيف الفصول الدراسية والمرافق العامة، علاوة على ذلك، تم تنسيق جداول الدروس بعناية لضمان توزيع منصف ومتوازن للمواد الدراسية على الطلاب، وتم اعتماد منهجية فعالة وعلمية في تخطيط الجداول الدراسية لتلبية الاحتياجات الأكاديمية وتوقعات المعلمين.

آليات تواصل

ومن أجل تعزيز التواصل والتعاون بين المدارس وأولياء الأمور، فعلت المدارس أمس آليات التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع تعليمات وإرشادات تساعد الطلبة على الرجوع إلى مقاعد الدراسة بنشاط وجد، كما تم وضع الخطة الأسبوعية ومواعيد الحافلات للالتزام بها.

ولفتت إلى أن هذه الجهود الشاملة تجسد التزام المدارس بتوفير تعليم عالي الجودة وبيئة آمنة ومحفزة للطلاب، مؤكدة أن اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني سيشهد بداية ناجحة ومثمرة للجميع، وفقاً للبرمجة الزمنية المقررة من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حيث يبلغ عدد الأيام الدراسية في الفصل الدراسي الثاني 59 يوماً، أي ما يعادل 12 أسبوعاً.

ومن المقرر تحليل وإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول في الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري، كما سيتم عقد اختبار تجريبي واختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمواد المجموعة B خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس، وتعقد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمواد المجموعة A خلال الفترة من 13 إلى 22 مارس. وحددت البرمجة الزمنية عطلة الربيع للطلاب خلال الفترة من 25 مارس المقبل حتى 12 أبريل المقبل، بينما ستبدأ عطلة المعلمين من 1 حتى 12 أبريل المقبل.

وفي هذا السياق، قال نبيل لاهير، المدير التنفيذي لمجموعة ليمس التعليمية، إن مدرسته ملتزمة بمواصلة العملية التعليمية وفقًا للخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق بيئة مدرسية مثلى ومطلوبة لتحقيق تجربة دراسية متفوقة ومنظمة.

خطط وبرامج

وأوضح لاهير أنه تم تطوير حزمة شاملة من الخطط والبرامج التطويرية والأنشطة المتنوعة، وذلك لضمان بداية فعّالة مع استقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإدارة في كافة المدارس التابعة لنا، وتهدف هذه الخطط والبرامج إلى توفير بيئة إيجابية وجاذبة ومحفزة تعزز الحماس والدافعية التعليمية.

وأعرب عن ثقته في أن الجهود المبذولة ستؤدي إلى بداية ناجحة ومثمرة للمدرسة وجميع أفراد المجتمع المدرسي.

من جانبه، قال محمد مطاوع المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم: ((نتطلع إلى تجربة تعليمية استثنائية تلبي تطلعات طلبتنا وتساعدهم في تحقيق نجاحهم الأكاديمي، إذ قمنا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان بيئة آمنة ومحفزة داخل المدرسة، من خلال تحسين منشآتنا وتجهيز الموارد التعليمية، بالإضافة إلى تطوير برامج تعليمية شاملة تناسب احتياجات الطلاب وتعزز قدراتهم)). ولفت إلى أن الهيئات الإدارية والتدريسية تسعى إلى توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة من خلال وضع خطط وتنفيذ برامج تعليمية متنوعة وأنشطة توافق اهتمامات الطلبة.

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