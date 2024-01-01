مليونا مستخدم للمواصلات العامة بدبي خلال احتفالات رأس السنة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة خلال الاحتفال بفعاليات رأس السنة الميلادية 2024 وصل إلى 2 مليون و288 ألفاً و631 راكباً.

واستخدم المترو بخطيه الأحمر والأخضر 974 ألفاً و416 راكباً، فيما أَقَلَّ الترام 56 ألفاً و208 ركاب، بينما بلغ عدد ركاب الحافلات العامة في هذه الليلة 401 ألف و510 ركاب.

ونقلت وسائل النقل البحري بمختلف أنواعها 97 ألفاً و261 راكباً، ونقلت مركبات الحجز الإلكتروني 167 ألفاً و51 راكباً، ونقلت مركبات النقل المشترك 1316 راكباً، أما مركبات الأجرة، فقد نقلت 590 ألفاً و869 راكباً‪.‬‬

وأكدت الهيئة أن تنقل مستخدمي وسائل النقل الجماعي إلى مواقع الاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية قد تم بسلاسة وأمان، وذلك بفضل الخطة المتكاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إمارة دبي.

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