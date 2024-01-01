التزام المعلمين بالميثاق المهني والأخلاقي صون للقيم المجتمعية

عممت مدارس خاصة على هيئاتها التدريسية، بنود الميثاق المهني والأخلاقي الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم، مؤخراً، واستهدفت به كافة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري على مستوى الدولة، مطالبة بموجب ما ورد فيه من معايير أخلاقية بالالتزام بهذا الميثاق.

وشددت المدارس على أهمية الالتزام ببنود الميثاق، وتجنب التصرفات غير التربوية، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول فيديوهات صنفت بأنها، غير لائقة، لهيئات تدريسية على موقع ((تيك توك))، لافتة إلى أهمية الامتثال للقيم والعادات الرصينة لدولة الإمارات، محذرة في الوقت ذاته من ترويج المعلمين لحساباتهم الشخصية بين الطلبة، مؤكدة على أهمية ظهور المعلم بالمظهر اللائق أخلاقياً واجتماعياً وتربوياً، داخل المدرسة وخارجها، انطلاقاً من المحافظة على مهنة التعليم السامية، والالتزام بالميثاق المهني والأخلاقي للمعلمين.

كما طالب أولياء أمور بضرورة تعريف الهيئات التدريسية والإدارية الأجنبية التي يتم تعيينها بالضوابط والقيم الأخلاقية في المجتمع، لتفادي أي سلوكيات سلبية قد تصدر، بقصد أو دون قصد، لافتين إلى أن مطالبة بعض المعلمين الطلبة بمتابعة صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أمر غير مقبول، وأن الهوس بزيادة عدد المتابعين، يجب ألا يكون على حساب مصلحة الطالب، الذي يمر بمرحلة سنية خطرة، ويحتاج إلى نموذج تربوي يقتدي به.

تعزيز القيم

وزارة التربية والتعليم، بدورها، أكدت في تصريح خاص لـ ((البيان))، أن الميثاق المهني والأخلاقي الذي اعتمدته مع مطلع الجاري، يطبق على كافة العاملين في قطاع التعليم العام، الحكومي والخاص، حيث تم تعميمه من قبل الوزارة، وكافة الجهات التعليمية في الدولة، على العاملين في هذا القطاع، ويحدد المعايير والأخلاقيات والسلوكيات للعاملين ومسؤولياتهم في المؤسسات التعليمية، كما يتم تضمين هذا الميثاق من ضمن شروط الترخيص المهني للعاملين في القطاع، حيث يجب على المستهدفين منه الالتزام بما ورد فيه، والإقرار عليه للحصول على الرخصة المهنية، واستمرار العمل في الميدان التربوي، إذ جاء الميثاق ليعزز الهوية والثقافة والقيم الإماراتية، وذلك إدراكاً من الجهات التعليمية المعنية أن تربية وبناء الأجيال، أولوية ومسؤولية لا تهاون فيها، بجانب أهمية دور العاملين في قطاع التعليم في تأصيل ذلك.

ولفتت الوزارة إلى أن وثيقة الميثاق المهني والأخلاقي تضم عشرة مبادئ وسلوكيات وأخلاقيات للعاملين في المؤسسات التعليمية في الدولة، تتمثل في أهمية غرس القيم الإيجابية في نفوس الطلبة، وصونهم من الأفكار الدخيلة، والتوجهات غير السوية على الدين والعادات والتقاليد الوطنية، وتعزيز مبادئ التسامح وتقبل الآخرين.

ويؤكد الميثاق ضمن مسؤوليات العاملين على الاهتمام بمعرفة واحترام الثقافة الإماراتية والقيم الإسلامية في المؤسسات التعليمية، واحترام التنوع الثقافي لجميع العاملين في المؤسسات التعليمية، من تراث ولغة وهوية وجنسية وديانة، وتجنب أي عمل أو قول يسيء أو يضر بسمعة المؤسسة التعليمية والعاملين فيها.

عقد شرف

حذرت علياء حمد الشامسي الخبيرة التربوية في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، من تبعات إخفاق الموظف في الالتزام بميثاق السلوك الأخلاقي، ومن حدوث تجاوزات تشوه الإطار الأخلاقي لمهنة المعلم، الطبيب، المهندس، وغيرها من المهن، كتصوير سلوكيات سلبية، مثل التدخين، أو انتقاد إجراء ما في مؤسسة، أو الرقص في أماكن عامة، أو ارتداء ملابس غير محتشمة، وغيرها من التصرفات غير المسؤولة، التي تؤثر بشكل سلبي في المتلقين، لأنها تفقدهم الثقة بالشخص، مشيرةً إلى أن الفئات الضعيفة، وهنا مكمن الخطر، ستقلد تقليداً أعمى، ما يؤدي إلى اعتياد الخطأ وتبريره، وبالتالي، المساس بقيم المجتمع ومنظومته الأخلاقية.

ولفتت الشامسي إلى أن ميثاق السلوك يوجه الموظفين نحو الالتزام، لكونه يمثل عقد شرف يربط الموظف بمهنته، ويبني ثقافة مؤسسية تستند على المعايير الأخلاقية، وتعزز الوعي عند الموظفين، وتجعل بيئة العمل إيجابية، ما ينعكس إيجاباً على المتعاملين، مشيرةً إلى وجود فروق في المعايير الأخلاقية من مهنة إلى أخرى، لكنها تلتقي على مبادئ أساسية، مثل التقدير والثقة والمساواة واحترام قوانين الوظيفة.

مبادئ وحقوق

أفاد الدكتور ماهر حطاب مدير مدرسة الأهلية الخيرية - فرع عجمان، بأن دولة الإمارات تعتمد مبادئ حقوق الإنسان، وتضع من القوانين والأنظمة ما يكفل ذلك، فمؤسسات الدولة تعتبر مثالاً على هذا التوجه، إذ يسود فيها احترام حقوق كافة الأفراد، من موظفين ومراجعين وأصحاب المصالح المختلفة، وتفرض المؤسسات التعليمية وثيقة القيم المهنية والأخلاقية، وتطالب العاملين في المؤسسات باحترامها والالتزام بها، وتتضمن هذه الوثيقة، احترام الآخرين، وعدم الاعتداء على حقوقهم، أو استغلال مقدراتهم، كما تعزز الوثيقة الحرية الشخصية، وتمنع التسلط على الآخرين، واستغلال المناصب لتحقيق مآرب شخصية ومصالح ذاتية، وفي نطاق التعليم، تفرض المدارس على المعلمين التوقيع على هذه الوثيقة، وتدعوهم للالتزام ببنودها، وذلك حفاظاً على حقوق الطلبة، وحمايتهم.

محور أساس

يؤكد محمد مطاوع المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، أنه تم حث كافة المعلمين على الالتزام بالميثاق الأخلاقي، والتحلي بالصفات الحميدة، سواء داخل المدرسة أو خارجها، لافتاً إلى أن المعلم صاحب رسالة سامية، وهو المحور الأساس في المنظومة التعليمية، وصانع للأجيال، وتقع على عاتقه مسؤولية تنشئة الطلبة التنشئة السليمة.

كما حث المعلمين على الالتزام بالسلوكيات الحميدة، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كونهم يمثلون القدوة للطلبة، والراعي للأجيال على مر العصور، وعليه أن يلعب دوراً إيجابياً ومؤثراً في حياة طلابه، من خلال تضحياته وإخلاصه في تقديم رسالته، وللأمانة التي اؤتمن عليها من طلابنا.

مرجع رئيس

من جانبها، اعتبرت هيام أبو شمسية الاستشارية الأسرية والنفسية، الميثاق الأخلاقي المهني المرجع الأساسي والرئيس لكل مهنة في كل قطاع أو جهة عمل، لكونه مجموعة من المبادئ والأخلاقيات والأسس التي تم وضعها ضمن إطار عام ومهم لبناء الثقافة الأخلاقية، والتي تستند لأفضل المعايير في بيئة العمل لأي مهنة كانت، فالميثاق الأخلاقي والمهني، له أهمية كبيرة، ويستند على أربعة جوانب، وهي المسؤولية والاحترام والنزاهة والصدق، وهذه الجوانب من شأنها رفع جودة العمل، وتدعيم ركائزه على أساس متين وقوي.

وأشارت إلى أن قطاع التعليم أحد أكثر القطاعات تأثيراً في المجتمع، وأن على المعلم أن يتحلى بالسلوك الجيد والحسن أمام طلابه، وأن يكون قدوة لهم، ونموذجاً سلوكياً يحتذى به داخل المؤسسة التعليمية وخارجها، وحتى في حياته الخاصة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجب ألا يتعدى حدوده، وأن يعمل ضمن الإطار الأخلاقي المحدد، الذي سيكون له أثر طيب في طلابه بشكل خاص، وفي المجتمع بشكل عام، مؤكدة أن الأمانة في أداء الرسالة والصدق والبعد عن الأخطاء، ووضع الأعذار والتنصل من المسؤولية، من شأنها أن ترفع قيمة العمل الذي نقوم فيه.

مساءلة قانونية

بدورها، أكدت المحامية نادية عبدالرزاق، أن الحرية الشخصية لأي شخص، سواء كان موظفاً أو غير موظف، مقيدة بألا تتعارض مع النظام العام والآداب العامة، وفقاً لما نص عليه دستور دولة الإمارات، فإذا شكّل تصرفه مخالفة للقانون، فإنه يخضع للمساءلة القانونية، فالموظف لا يعد مستقلاً عن دائرة عمله، بل يبقى محتفظاً بالرابطة الوظيفية أثناء الدوام الرسمي أو خارجه، منوهة بأن دولة الإمارات سباقة في إلزام الجميع بالتحلي بالأخلاق الحميدة، خاصة الموظفين، وذلك باعتماد وثيقة مبادئ السلوك المهني، وأخلاقيات الوظيفة العامة، وأشارت إلى أنه ينبغي على جميع الموظفين التحلي بأرفع المعايير الأخلاقية، وقواعد السلوك المهني القويم داخل العمل وخارجه، والالتزام التام بأحكام سياسة وإجراءات أخلاقيات العمل، كذلك يجب على الموظف أن يحافظ على المظهر العام، وعلى سمعة ومظهر الجهة التي يعمل بها.

قدوة حسنة

من جانبهم، أكد عدد من أولياء الأمور، على ضرورة الالتزام بالأعراف والتقاليد المتبعة في المجتمع، وطالبوا في الوقت ذاته بأن يكون المعلم قدوة حسنة لطلابه، وبعدم إقحام الحياة الشخصية في العملية التربوية، كمتابعة الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال، وأكدت جمانة محمود، وهي ولية أمر طالبين في مدرسة تتبع المنهاج البريطاني ((ضرورة تعريف الهيئات التدريسية والإدارية الأجنبية التي يتم تعيينها، بالضوابط والقيم الأخلاقية في المجتمع، لتفادي أي سلوكيات سلبية قد تصدر، بقصد أو دون قصد، مشيرة إلى أن بعض المدارس تقوم بذلك فعلاً، ما يجنبها أي إشكاليات قد تضر بالطلبة، لا سيما في المرحلتين الثانية والثالثة)).

من جهتها، قالت يارا محمد، ولية أمر طالب في الصف العاشر - منهاج خاص، إنها ((لاحظت عدم تقيد المعلمين في فصل ابنها بالتعليمات الخاصة بالميثاق المهني، حيث فوجئت بمتابعة ابنها لحساب أحد المعلمين على موقع تواصل اجتماعي، لافتة إلى احتوائه لمضامين غير مناسبة لعاداتنا، وأكدت أنها قامت بحذف حسابه، وإبلاغ المدرسة عن الواقعة، لافتة إلى أن المعلم تصرف بشكل عفوي، لكن ما يقدمه يتناسب مع ثقافتهم، وليس ثقافتنا)). بدوره، أفاد أيمن علي، ولي أمر طالبين، بأن ((ابنته عادت إلى البيت ومعها عنوان لحساب معلمة طلبت من الطالبات في الفصل، إجراء متابعة لها على حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي)).

وأضاف: ((هذا أمر غير مقبول، ولا يجوز السكوت عنه، والهوس بزيادة عدد المتابعين، يجب ألا يكون على حساب مصلحة الطالب، الذي يمر بمرحلة سنية خطرة، ويحتاج إلى نموذج تربوي يقتدي به)).

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