أبرز نجوم المحتوى الرياضي يستعرضون إنجازاتهم عبر «قمة المليار متابع»

مع الاستعداد لانطلاق ((قمة المليار متابع)) في نسختها الثانية، التي تنظمها ((أكاديمية الإعلام الجديد)) يومي 10 و11 يناير الجاري، تحتضن دبي واحداً من أكبر التجمعات الاستثنائية لنخبة من أبرز نجوم المحتوى الرياضي العالميين، حيث تشكل القمة ملعبهم لتبادل الأفكار، واستعراض إنجازات تتخطى الكرة فيها حدود الملاعب، لتصل إلى قلوب الملايين حول العالم.

وتشارك في القمة نخبة من صناع المحتوى الرياضي في جلسات حوارية وورش عمل تهدف إلى تبادل الخبرات والفرص في هذا المجال المتنامي والأكثر شعبية، ومن الضيوف البارزين في القمة، أربعة أسماء مؤثرة في عالم الرياضة الرقمية، تجاوز عدد متابعيهم عتبة الـ32 مليوناً، وهم: عبدالله النعيمي، مساعد الفوزان، شون غارنييه، وعمرو نصوحي.

تحليلات معمقة

يتميز صانع المحتوى البحريني عبدالله النعيمي بجمعه بين حبه لكرة القدم وشغفه بالتواصل مع جمهوره؛ حيث حقق متابعين تجاوزوا حاجز الـ7 ملايين، وهو من الأصوات العربية الرائدة في مجال التعليق على أحداث كرة القدم، مقدماً تحليلات رياضية تجمع بين العمق والإمتاع. ولم يقتصر نجاح النعيمي على مجال كرة القدم فحسب، بل تعدى ذلك ليشمل محتوى متنوعاً يضم تحديات، قصصاً، وتوثيقاً لرحلاته، إضافة إلى لمحات من حياته الشخصية. ويُعرف ببرنامجه ((وجبة مع مشهور))، الذي يستضيف فيه مشاهير اليوتيوب العرب، ويطرح عليهم أسئلة متنوعة في جو من الألفة والمرح.

من قلب الملعب إلى قلب منصات التواصل الاجتماعي.. مساعد الفوزان، والمعروف جماهيرياً بلقب M12 ALFOUZAN، هو لاعب كرة قدم كويتي محترف أعلن اعتزاله حديثاً، وحقق خلال مسيرته الكروية العديد من الإنجازات في مختلف أندية كرة القدم الكويتية، وحصد عدداً كبيراً من الإنجازات الرياضية. يقدم الفوزان، الذي يتابعه أكثر من 3.8 ملايين شخص، برنامج ((تحدي الثلاثين)) عبر قناته على ((يوتيوب))، والذي يستضيف فيه مشاهير عالم الساحرة المستديرة.

فن مذهل

في عالم كرة القدم، حيث الشغف يلتقي بالمهارة، يتألق شون غارنييه كأحد أبرز لاعبي الـ((فري ستايل)) الذين أحدثوا ثورة في هذا الفن الرياضي، بمتابعين يصل عددهم إلى 13.3 مليوناً، ويُعد غارنييه نموذجاً للتميز والإبداع في عالم كرة القدم الحرة؛ إذ يجمع بين الأداء الرياضي العالي والفن البصري المذهل.

بدأ غارنييه مسيرته لاعباً تقليدياً لكرة القدم، لكنه سرعان ما وجد شغفه الحقيقي في كرة قدم الشوارع، حيث يستعرض مهاراته الاستثنائية التي جذبت إليه ملايين المتابعين.

الرياضة حياة

سطر عمرو نصوحي قصة نجاح ملهمة بمتابعين يصل عددهم إلى 8 ملايين شخص، وقد بدأت رحلته بمقالات عن كرة القدم وخططها، لينتقل بعدها إلى إنشاء قناته ((صباحو كورة)) في عام 2012، متخصصاً في مجال الرياضة، وخصوصاً كرة القدم.

وأصبحت القناة منبراً لبرامج متنوعة، أبرزها ((صباحو تحدي)) الذي يعرض معلومات عن كرة القدم بأسلوب تفاعلي ومشوق، ويعرف نصوحي بدعوته لأعلام الرياضة والفن لمشاركة قصصهم وتجاربهم الرياضية، مؤكداً بذلك أن الرياضة ليست مجرد لعب، بل هي نمط حياة وملتقى للجميع.

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