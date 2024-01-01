الأسواق 2023.. افتراضات المستثمرين الأولية ليست دائماً أفضل الرهانات

ما كانت قلة قليلة لتتوقع، منذ 12 شهراً، أن تكون منصة مُثقلة بالديون لبيع سيارات مُستعملة، ومجموعة لمستلزمات البناء، من بين الأفضل أداء في سوق الأسهم الأمريكية. لكن هاتين الشركتين، كانتا اثنتين فقط من المفاجآت في عام شهد تحول مصنعة الرقائق ((إنفيديا)) إلى واحدة من صفقات الملاذ الآمن، كما شهد سير الأسهم، بخضوع، على خطى عوائد السندات.

كانت هذه فقط بعض الأمثلة على أن الافتراضات الأولية لم تكن دائماً أفضل الرهانات في 2023 ومن حيث القطاعات، كان نجاح شركات تشييد المنازل هو أكثر شيء لم ترجح الغالبية حدوثه. فقد كان من المُتوقع أن يؤدي رفع الفائدة إلى تراجع أسعار المنازل، لكنه، عوضاً عن ذلك، حاصر فعلياً ملاك المنازل الأمريكيين المترددين في التخلي عن رهونهم العقارية الثابتة المنخفضة لأجل 30 عاماً، وهو أمر حدث آخر مرة منذ عهد طويل لا يتذكره الكثيرون.

لقد أسفر نقص المعروض، الناجم عن هذا الوضع، عن دفع الأسعار لمستويات قياسية جديدة، ولم يتمكن المطورون من البناء بالسرعة الكافية حتى أن وارن بافيت اقتنع بالأمر، لكن في حقيقة الأمر، كانت شركة موردة هي الأفضل أداءً. فقد ارتفعت أسهم شركة بناء المنازل ((فيرست سورس)) بأكثر من %150، لتنضم بذلك إلى ((إس آند بي 500)) في ديسمبر، حيث تصنّفها مكاسبها بين الخمسة الأفضل أداءً هذا العام. والاستنتاج الأكثر بساطة من كل ذلك هو الأقدم والقائل: إذا ما رأيت اندفاعاً نحو الذهب، سارع بشراء المعاول والجواريف.

من ناحية أخرى، قفزت أسهم منصة بيع السيارات المُستعملة ((كارفانا)) بأكثر من 1,000 %. لقد بدا تقييمها، مع بداية العام، وكأنه قصة أخرى للتحول من الانتعاش إلى الكساد بسبب الجائحة، فهوت قيمتها السوقية إلى قرابة مليار دولار من قمة تخطت 50 مليار دولار.

وبينما أحدث تصاعد الفائدة الكثير من القلق بين الدائنين، وبمن فيهم ((أبولو)). فقد تمكن مديرو ((كارفانا)) من إعادة هيكلة ديونهم، وظل الداعمون على متن سفينتها ولم يقفزوا منها، فحققت ربحاً صافياً ربع سنوي للمرة الثانية فقط في سبتمبر. وكان الاقتصاد المنتعش عاملاً مساعداً، إذ حققت منصة ((كار غوروز)) هي الأخرى مكاسب بنحو 70 %، لكن كان من شأن الانتباه والتركيز الشديد أن يساعد في انتقاء الصفقة الحقيقية من بين كافة الأسهم الموجودة في السوق.

وبصفة أعم، كانت الفائدة هي العامل المتأرجح الأبرز في 2023، إذ تنامت المخاوف بشأن زيادات الفائدة، ثم انحسرت في خضم الاضطرابات التي عمت المصارف في مارس، لكنها عادت من جديد في الصيف، قبل خفوتها في الشهرين الأخيرين.

ووسط كل ذلك، كانت رؤية الأسهم وهي تقتفي أثر أسعار السندات هي المسألة الأكثر إثارة للحيرة، وبالتالي تحركت في الاتجاه المعاكس لعوائد السندات. وقلب هذا نمطاً دام طيلة عقود، رأساً على عقب، بشأن العلاقة بين الاثنين.

وقالت ليز آن سوندرز، كبيرة الخبراء الاستراتيجيين في الاستثمار لدى ((تشارلز شواب)): ((يشير تصاعد العوائد إلى نمو أفضل، عندما لا تكون قلقاً بشأن التضخم، وهو أمر إيجابي للأسهم. لكنه غالباً ما يكون نذيراً بعودة التضخم في الحقب التضخمية، وهو أمر سلبي)).

وتابعت: ((في واقع الأمر، جلست سوق السندات خلال 2023 في مقعد قيادة سوق الأسهم، وهو واحد من أكثر الأمور التي حدثت هذا العام أهمية)).

وبافتراض استمرار هذا التحول، سيتحتم على المستثمرين التفكير ملياً فيما تخبر به عوائد السندات حقاً. فقد تسبب انخفاض العوائد لأجل 10 أعوام من 5 % في أكتوبر إلى ما دون 4 % حالياً، في ارتفاع ((إس آند بي 500)) بنحو 16 %. لكن هل يشير تراجع العوائد إلى أوضاع مالية أكثر تيسيراً من شأنها دعم النشاط الاقتصادي وأرباح الشركات، أم يجب فهمها باعتبارها توقعاً لمستثمري السندات بتباطؤ النمو على نحو ملحوظ؟

بخلاف ذلك، لا يمكن لأي نظرة على 2023 أن تتجاوز ((أسهم التكنولوجيا السبع الرائعة)) التي تشكل أكثر من نصف مكاسب ((إس آند بي 500)) العام الماضي بل كانت هذه الأسهم أكثر هيمنة في أوائل الصيف.

وإذا ما كان هناك درس نتعلمه من تفضيل ((أبل)) و((مايكروسوفت)) و((ألفابيت)) المالكة لـ((غوغل)) و((أمازون)) و((ميتا)) المالكة لـ((فيسبوك))، و((تسلا)) و((إنفيديا))، فربما يكون السؤال عما كان يدفعها في بادئ الأمر.

إن هيمنتها لم تبدأ في التنامي إلا بعد مارس، ثم حفزت قوة مكاسب ((إنفيديا)) أواخر مايو، البحث الذي يركز على النمو بالأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ويتعلق الاستثمار في شركات التكنولوجيا بأسهم النمو، وتُعد الموضوعات المثيرة، مثل الذكاء الاصطناعي، هي المحفز القوي. لكن يمكن النظر أيضاً إلى ((أسهم التكنولوجيا السبع الرائعة)) على أنها نوع من أنواع التداول الآمن، لكونها شركات كبيرة لم تكن تعتمد على مصارف متعثرة أو أسواق رأس مال متقلبة.

وفي بعض الأحيان، يكون جمع الشركات، إما في سلة النمو أو القيمة، سهلاً للغاية. وقد ساعد اعتبار هذه الأسهم بمثابة ملاذ آمن للمستثمرين الذين يركزون على أسهم القيمة في التجاوز عن التقييمات المبكرة التي يسيل لها اللعاب، وربما الانضمام إلى موجة المكاسب.

ويرى مايكل أورورك، الخبير الاستراتيجي لدى ((جونز تريدنغ))، وهو الذي كان أول من صاغ مصطلح ((السبع الرائعة)): ((لا أؤمن بمطاردة الأسهم باهظة الثمن للغاية، وما زلت غير متأكد من أن سلوك هذه المجموعة دال على أساسيات هذه الشركات)).

وأضاف: ((أعتقد بأن على الجميع التواضع قليلاً هنا))، وأسهب: ((حتى الخبراء الاستراتيجيين والمستثمرين الذين رجحوا ارتفاع إس آند بي، هل توقعوا أن يكون مدفوعاً إلى هذا الحد بسبع شركات؟)). إذا كان ثمة استنتاج من 2023، فيجب أن يكون ((لنأخذ الحيطة من الافتراضات السهلة)).

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