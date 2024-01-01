إنجاز أساسات «صفا تو دي جريسوغونو» في دبي

أعلنت داماك العقارية، أن أعمال البناء لأحد أبرز مشاريعها الفاخرة في دبي ((صفا تو دي جريسوغونو)) تسير بخطى متسارعة، وتم الانتهاء من أعمال الحفر والأساسات، وجار تنفيذ أعمال البنية التحتية، حيث من المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2027.

وكانت داماك قد أطلقت برج ((صفا تو دي جريسوغونو)) في منتصف عام 2022، بُعيد الإعلان عن البرج الآخر ((صفا ون دي جريسوغونو)) المجاور له والذي يقع عند حديقة الصفا، حيث يحمل كلاهما توقيع دار المجوهرات السويسرية الراقية ((دي جريسوغونو)).

وتسعى داماك من خلال هذين البرجين إلى تقديم أسلوب معيشة فاخرة يوفر للسكان مزيجاً من الفخامة والرفاهية في قلب دبي، حيث يتميز المشروع بموقعه الحيوي على شارع الشيخ زايد وبجوار مشروع داماك الأيقوني ((أيكون سيتي)).

وقال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في داماك العقارية: ((منذ الإعلان عن برج صفا تو دي جريسوغونو، أظهرنا التزاماً كاملاً تجاه عملائنا لتسليم المشروع وفق الجدول الزمني وضمن أفضل المعايير العالمية، مع ضمان تطبيق أفضل الممارسات في البناء والتطوير وتبني أفضل حلول التكنولوجيا ودمجها في عملية البناء. أنا فخور للغاية بالتقدم الذي نحرزه في عملية بناء البرج، وأتطلع قدماً إلى الترحيب بالسكان في برج صفا تو دي جريسوغونو بعد سنواتٍ قليلة)).

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