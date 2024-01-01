«مانشون غلوبال»: دبي أهم سوق للعقارات الفاخرة في العالم

توقّع تقرير لـ((مانشون غلوبال)) استمرار نمو طفرة العقارات الفاخرة في الإمارة، خلال العام الجاري 2024، حيث أشار تقرير للمنصّة على موقعها الرسمي، إلى أنَّ طفرة نمو العقارات الفاخرة في دبي تسير على الطريق الصحيح.

ونقل الموقع عن أورويل فونت الرئيس التنفيذي لشركة ((لوكس هابيتات سوثيباي إنترناشونال رياليتي))، قوله إنَّ 2023، شهد ظهور إمارة دبي كأهم سوق عقاري في العالم للمعاملات عالية القيمة.

وأشار فونت إلى أنّه من المتوقّع أن تعزز دبي مكانتها واحدة من الوجهات الأكثر ملاءمة للأثرياء؛ مشيراً إلى أن دبي تشهد تدفق عدد كبير من ذوي الثروات العالية، بسبب نمط الحياة الذي توفّره الإمارة، والذي لا يوجد له مثيل في منطقة الشرق الأوسط برمتها.

وأضاف: ((خلال العامين الماضيين 2022، و2023، كان نمو أسعار العقارات في دبي يتصدر عناوين الأخبار، مما يشير إلى أداء متميّز، ومتوقّع أن يستمر لفترة طويلة، خلال 2024، وأيضاً خلال 2025)).

واختتم فونت تصريحاته بالقول: ((سوق العقارات الفاخرة في دبي، سيشهد مستويات من النمو، ربما تكون معتدلة، لكنّه بالتأكيد سينمو لأنّه يسير في الاتجاه الصحيح)).

ونقل الموقع عن جويل جودريتش مدير قسم العقارات في شركة كولد ويل بانكر غلوبال لاكشري، أنّ منطقة الخليج ستظل عاصمة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، لوجود الغالبية العظمى من أفضل شركات الذكاء الاصطناعي عالميّاً، مما قد يؤدي إلى طفرة كبيرة في أسعار العقارات الفاخرة في المنطقة.

واستعرض التقرير عدداً من نمو أسعار العقارات في مناطق أخرى حول العالم، مشيراً إلى أنَّ الأحداث العالمية ستحدث تأثيراً كبيراً مقارنة بالسنوات المعتادة الماضية، في جميع أسواق الإسكان الفاخر العالمية بداية من سان فرانسيسكو الأمريكية، وصولاً إلى إلى سيدني الأسترالية، مروراً بدبي خلال 2024.

ونقل الموقع عن توم بيل رئيس أبحاث الإسكان في نايت فرانك، قوله إنّه من المرجّح أن يشهد العام الجاري 2024، تقلّبات في أسواق العقارات الفاخرة، مدفوعة بالأحداث غير الاقتصادية التي تدور حول العالم.

لكنّ التقرير، يشير إلى انخفاض معدّلات الرهن العقاري في نيويورك الأمريكية على سبيل المثال، بحسب بيس فريدمان الرئيس التنفيذي لشركة براون هاريس ستيفنز الأمريكية المتخصصة في قطاع العقارات.

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