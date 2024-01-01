240 مشروعاً عقارياً في دبي بـ 68.6 ملياراً خلال 2023

شهدت مناطق دبي المختلفة خلال عام 2023، انطلاق أعمال البناء في 240 مشروعاً عقارياً، تصل كلفتها الإجمالية إلى 68.6 مليار درهم، وذلك وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتضم المشاريع التي انطلقت أعمال الإنشاء فيها خلال العام، 89184 عقاراً، تضم 74345 شقة سكنية ووحدة تجارية وفندقية، إلى جانب 13764 فيلا، إضافة إلى 1075 قطعة أرض، مع العلم بأن بيانات المشاريع المسجلة في الدائرة، تصنف أعمال بناء المجمعات والأحياء الواقعة في ذات مشروع التطوير الرئيس كمشاريع مستقلة.

الفلل

واستحوذت ((مدينة هند 4)) على أكبر عدد من الفلل التي انطلقت أعمال بنائها فخلال عام 2023، بواقع 2517 فيلا، بتكلفة إجمالية تتجاوز المليار درهم، وحلت منطقة اليفرة 1 في المرتبة الثانية بـ 1860 فيلا بقيمة 1.7 مليار درهم، أما منطقة الحبية السادسة، فحلت ثالثاً، بواقع 1450 فيلا بـ 918 مليون درهم، تلتها رابعاً منطقة وادي الصفا 5، بإجمالي 1320 فيلا بتكلفة 1.2 مليار درهم، ثم منطقة مدينة المطار بـ 1272 فيلا بقيمة 4 مليارات درهم.

الوحدات

وتصدرت ((الخيران الأولى))، المناطق في إجمالي عدد الشقق السكنية والوحدات التجارية والفندقية ضمن المشاريع التي بدأ إنشاؤها في عام 2023، حيث سجلت انطلاق أعمال البناء في مشاريع تضم 13072 وحدة، بتكلفة 2.7 مليار درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة، بإجمالي 11053 وحدة بتكلفة 4.6 مليارات درهم، تلتها منطقة معيصم الأولى بـ 4913 وحدة، ضمن مشاريع تكلفتها 924 مليون درهم، ثم منطقة مرسى دبي، بـ 4717 وحدة بتكلفة 4.5 مليارات درهم، وجاءت منطقة الخليج التجاري خامساً، بـ 4272 وحدة، بمشاريع بلغت تكلفتها 4.7 مليارات.

الأراضي

وبالنسبة لقطع الأراضي البالغ عددها 1075 قطعة، فتركزت في منطقة الحبية الخامسة، بواقع 1044 أرضاً بقيمة 1.7 مليار درهم، والحبية الرابعة، بواقع 14 قطعة بتكلفة 1.4 مليار درهم، ثم نخلة جبل علي، بواقع 8 قطع بقيمة 9.3 مليارات درهم، تليها وادي الصفا 3، بواقع 3 قطع بقيمة 1.9 مليار درهم، وخامساً منطقة معيصم الأولى، بواقع قطعتي أرض بقيمة 924 مليون ردهم.

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