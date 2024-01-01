زوار دبي من 12 دولة يتجاوزون مستويات 2019 بـ %34.7

سجلت أعداد السياح القادمين إلى دبي من 12 سوقاً عالمياً خلال أول 10 أشهر من العام الجاري مستويات نمو تجاوزت تلك المسجلة خلال الفترة ذاتها من 2019، أي ما قبل الجائحة، وذلك بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وبلغ عدد السياح من هذه الأسواق الـ12 (والتي تندرج ضمن قائمة أهم 20 سوقاً من حيث التدفقات السياحية إلى دبي) أكثر من 6.915 ملايين سائح خلال أول 10 أشهر من العام الجاري مقارنة مع 5.146 ملايين خلال الفترة نفسها من عام 2019 بنمو 34.7%، الأمر الذي يعكس تسارع وتيرة التعافي في الأسواق السياحية لا سيما مع مواصلة الناقلات الوطنية نموها.

وأظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة أن السوق الهندي الذي يتصدر الأسواق العالمية ويستحوذ على الحصة الكبرى من زوار دبي نجح في تجاوز مستويات ما قبل الجائحة، حيث ارتفع عدد الزوار من السوق الهندي بنسبة 26% ليصل إلى 1.994 مليون زائر خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 1.588 مليون زائر في الفترة نفسها من 2019.

كازاخستان الأولى

وكشفت البيانات أن كازاخستان حلت في المركز الأول من حيث نسبة نمو أعداد السياح إلى دبي مقارنة بما قبل الجائحة، حيث استقطبت الإمارة في أول 10 أشهر من العام 2023 نحو 229 ألف زائر من كازاخستان مقارنة بـ 120 ألف زائر في الفترة نفسها من 2019 بنمو 91%.

وجاءت روسيا ثانياً بنمو 80%، ليرتفع عدد الزوار الروس إلى 917 ألف زائر في 10 أشهر مقارنة بـ 509 آلاف في الفترة نفسها من عام 2019، وحلت العراق في المركز الثالث مسجلة 74 % نمواً بأعداد السياح القادمين منها إلى دبي، حيث استقبلت دبي خلال أول 10 أشهر من العام الماضي 169 ألف سائح عراقي مقارنة بـ98 ألف سائح في الفترة المقابلة من 2019، الأمر الذي جاء بدعم من نشاط حركة الطيران بين البلدين.

نمو كبير

وأفادت البيانات أن عدد الزوار الكنديين في دبي سجل مستويات نمو كبيرة بلغت 36 % مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة، ليرتفع العدد من 131 ألف زائر خلال أول 10 أشهر من عام 2019 إلى 178 ألف زائر كندي في الفترة نفسها من العام الجاري، وهو ما يعكس توسع ((طيران الإمارات)) في السوق الكندي وزيادة عدد رحلات الخطوط الجوية الكندية إلى دبي. في حين ارتفع عدد الزوار الإيرانيين من 241 ألف زائر إلى 333 ألف زائر بنسبة نمو 39% مقارنة مع الفترة نفسها من 2019.

ونمت أعداد السياح القادمين إلى دبي من الولايات المتحدة من 529 ألف سائح خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2019 إلى 582 ألف سائح خلال أول 10 أشهر من العام الماضي بنمو 10 %.

وارتفع أعداد الزوار المصريين في دبي بنسبة 8% مقارنة مع مستويات 2019 ليصل إلى 281 ألف زائر مصري بنهاية أكتوبر الماضي، فيما استقبلت دبي خلال أول عشرة أشهر من العام الماضي 230 ألف سائح أسترالي بنمو 8% مقارنة مع مستويات 2019، وبلغ عدد الزوار القادمين من ألمانيا 453 بزيادة 2% مقارنة مع مستويات الفترة نفسها من العام 2019، فيما تجاوز عدد الزوار العمانيين مستويات 2019 بنسبة 1% ليصل إلى 860 ألف زائر عماني خلال أول عشرة أشهر من العام الماضي.

وحرصت دبي على مواصلة العمل لتقديم قيمة مضافة لزوارها من كل أنحاء العالم والارتقاء بالمقومات والأسس الكفيلة باستمرار هذا الأداء القوي لقطاع السياحة بما يضمن لزوار دبي قضاء أوقات ممتعة خلال إقامتهم في دبي لترسيخ مكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية رائدة وتحقيق أهدافها الطموحة في أن تصبح المدينة الأكثر استقطاباً للزوار الدوليين في العالم.

وترجع زيادة التدفقات السياحية إلى دبي من الأسواق الرئيسية لمجموعة من العوامل منها توسع الناقلات الوطنية في هذه الأسواق، إلى جانب استضافة دبي مجموعة مميزة من الأحداث الترفيهية وفعاليات الأعمال، والتي بدورها رسخت من سمعة دبي العالمية، وأكدت مكانتها بوصفها مركزاً رائداً للاقتصاد والسياحة.

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