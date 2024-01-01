«الاتحاد للطيران» تستهل 2024 بوجهتين جديدتين إلى الهند

أطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، مع بداية العام الجديد خدمتين جديدتين على شبكة وجهاتها، حيث أعلنت الناقلة عن بدء رحلاتها اليومية من أبوظبي إلى كوزيكود (CCJ) وتيروفانانتابورام (TRV) في إقليم كيرالا في الهند في اليوم الأول من السنة الجديدة.

وترفع هذه الخدمات المباشرة عدد المحطات التي تسيّرها الاتحاد للطيران إلى الهند إلى 10 وجهات، مما يؤكد التزام الناقلة بتوفير وصول سهل إلى شبكتها العالمية المتنامية للمسافرين من وإلى شبه القارة الهندية.

وقال أنطوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: ((لقد أنشأنا مجموعة رائعة من الرحلات المباشرة بين الهند وأبوظبي، مما يوفر للعملاء وصولاً أسهل إلى شبكتنا المتنامية دون الحاجة إلى عبور أحد مطارات الهند الرئيسية)).

وأضاف: ((تضمن هذه الرحلات السلسة والعملية من أبوظبي وصول الضيوف بكل يُسر إلى وجهات في مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا - بما في ذلك خدماتنا اليومية الأربع إلى لندن – وأمريكا الشمالية. علاوة على ذلك، يحظى المسافرون بفرصة الاستمتاع بتوقف رائع في أبوظبي كجزء أساسي من رحلتهم)).

وتوفر هذه الخدمة المباشرة إمكانية الوصول إلى أرياف وشواطئ كيرالا الخلابة التي اشتهرت بها، مما يسهم في زيادة السياحة الوافدة إلى المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تسهل الخدمة من وصول المهنيين والمحترفين الذين يزورون مراكز الأعمال المتنامية في المنطقة.

وفي عام 2023، استأنفت الناقلة رحلاتها إلى كولكاتا، بوابة الهند النابضة بالحياة التي تربط شرق الهند بوجهات عالمية. وعلاوة على ذلك، رفعت الاتحاد من رحلاتها إلى خطوطها الأكثر شعبية، مومباي ودلهي من رحلتين يومياً إلى أربع رحلات يومياً.

وأعلنت الاتحاد عن رحلات جديدة إلى بوسطن في الولايات المتحدة اعتباراً من 31 مارس المقبل، والعاصمة الكينية نيروبي في 1 مايو المقبل، ويتضمن جدول رحلات الصيف المثير خدمة جديدة مباشرة إلى مدينة نيس الفرنسية، ورحلات مباشرة إلى جزر اليونان ميكونوس وسانتوريني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز