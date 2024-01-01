«التعاون الخليجي» يوقع اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية

وقع مجلس التعاون الخليجي مؤخراً على اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية، في خطوة من المتوقع أن تعزز القدرة التنافسية لصادرات كوريا الجنوبية وتعزيز أمن الطاقة، حسبما ذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية.

وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، في بيان إن الاتفاقية ((خطوة تاريخية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي ونحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين)).

مفاوضات

من جانبها، قالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، إن وزير التجارة الكوري الجنوبي آن دوك-غيون، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC)، وقعا إعلاناً مشتركاً بشأن إبرام اتفاقية التجارة الحرة الثنائية مؤخراً في سيئول.

يضم مجلس التعاون الخليجي ست دول، هي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت.

بدأ الجانبان المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة الثنائية في عام 2007، لكن تم تعليقها في عام 2010. وبعد توقف دام 13 عاماً، استأنف الجانبان المفاوضات في عام 2022 وعقدا منذ ذلك الحين عدة جولات من المفاوضات.

وتعد اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية الخامسة والعشرين من نوعها لكوريا الجنوبية.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم كوريا الجنوبية بإلغاء التعريفات الجمركية على 89.9 % من كافة العناصر، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال والمنتجات البترولية الأخرى.

وسترفع دول الخليج الرسوم الجمركية عن 76.4 % من جميع المنتجات المتداولة، إلى جانب الرسوم الجمركية بنسبة 4.1% على البضائع المتداولة.

صادرات

وقالت الوزارة إنه من بين البنود الرئيسية، تتوقع كوريا الجنوبية نمواً في صادرات السيارات وقطع غيار السيارات والآلات والأسلحة إلى الدول العربية من خلال الاتفاقية.

وأضافت أن واردات الطاقة من الدول العربية ستعزز القدرة التنافسية للمصدرين الكوريين الجنوبيين.

ويعد مجلس التعاون الخليجي خامس أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، حيث وصل حجم التجارة بين الجانبين إلى 102.6 مليار دولار في عام 2022، وفقاً للوزارة.

ازدهارالأعمال

وقال مسؤول بالوزارة: ((لقد تمكنت كوريا الجنوبية من إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي متقدمة على اليابان والصين والدول الكبرى الأخرى، ومن المتوقع أن تكون الاتفاقية بمثابة فرصة لنا لتوسيع نطاق ازدهار الأعمال في الشرق الأوسط))، بحسب وكالة يونهاب الكورية، وأجرت اليابان والصين وبريطانيا مفاوضات مع مجلس التعاون الخليجي للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة.

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