ارتفاع شحنات الهواتف المحمولة بالصين %34.3

ارتفعت شحنات الهواتف المحمولة في الصين 34.3 % على أساس سنوي، لتتجاوز 31.21 مليون وحدة في نوفمبر الماضي.

وقالت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي معهد أبحاث تابع لوزارة الصناعة، أن الهواتف المحمولة المزودة بتكنولوجيا الجيل الخامس استحوذت على نصيب الأسد من جميع الشحنات في نوفمبر، مسجلة 27.09 مليون وحدة، ما يشكل توسعاً %51.2 على أساس سنوي.

وواصلت العلامات المحلية هيمنتها على سوق الهواتف في نوفمبر، حيث ارتفعت شحناتها %26.5 على أساس سنوي لتبلغ 25.44 مليون وحدة. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي شحنات الهواتف المحمولة 7.1 % على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الفائت، إلى 261 مليون وحدة.

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