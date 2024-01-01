Tuesday, 02 January 2024 06:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع مبيعات السيارات المستعملة بالصين

1/1/2024 7:27:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت بيانات أصدرتها جمعية تجار السيارات الصينية، ارتفاع مبيعات السيارات المستعملة في الصين 14.65 % على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023. وتم بيع أكثر من 16.75 مليون سيارة مستعملة، بإجمالي قيمة معاملات بلغ 1.07 تريليون يوان (151 مليار دولار).

وزادت مبيعات سيارات الركاب المستعملة 14.51 %، في حين زادت مبيعات المركبات التجارية المستعملة 9.75 %.

وأضافت الجمعية أن مبيعات السيارات المستعملة في نوفمبر الماضي وصلت إلى 1.65 مليون وحدة، بزيادة 2.64 % على أساس شهري و29.18 % على أساس سنوي. وبلغ إجمالي قيمة المعاملات لهذه المبيعات حوالي 107 مليارات يوان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN01012024000110011019ID1107674808

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث