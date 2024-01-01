ارتفاع مبيعات السيارات المستعملة بالصين

أظهرت بيانات أصدرتها جمعية تجار السيارات الصينية، ارتفاع مبيعات السيارات المستعملة في الصين 14.65 % على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023. وتم بيع أكثر من 16.75 مليون سيارة مستعملة، بإجمالي قيمة معاملات بلغ 1.07 تريليون يوان (151 مليار دولار).

وزادت مبيعات سيارات الركاب المستعملة 14.51 %، في حين زادت مبيعات المركبات التجارية المستعملة 9.75 %.

وأضافت الجمعية أن مبيعات السيارات المستعملة في نوفمبر الماضي وصلت إلى 1.65 مليون وحدة، بزيادة 2.64 % على أساس شهري و29.18 % على أساس سنوي. وبلغ إجمالي قيمة المعاملات لهذه المبيعات حوالي 107 مليارات يوان.

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