«موانئ أبوظبي».. تحولات لافتة وتوسعات عالمية

في عام استثنائي تميز بتوسعات عالمية غير مسبوقة وصفقات استحواذ استراتيجية، نجحت مجموعة موانئ أبوظبي، في ترسيخ مكانتها كمحرك عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية، وتوسيع شبكة الربط وتطوير إمكاناتها وتعزيز حضورها العالمي، مؤكدة على التزامها بتبني الابتكار المستدام والتميز في قطاع التجارة الدولية والخدمات اللوجستية.

واستهلت مجموعة موانئ أبوظبي عام 2023 بافتتاح محطة العقبة للسفن السياحية، وهي المحطة الأولى من نوعها في الأردن، واختتمته بتوقيع اتفاقية امتياز نهائية مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا المصري.

وعلى مدار عام 2023 نجحت المجموعة في توسيع رقعة انتشارها عالمياً عبر إبرام اتفاقيات بارزة والدخول في شراكات استراتيجية عديدة. ومن أبرز هذه الاتفاقيات، وفي إطار استراتيجية المجموعة والتزامها بتعزيز التنمية في الأسواق الناشئة، وقعت المجموعة اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً قابلة للتمديد لإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء بوانت نوار الكونغولي.

وقطعت المجموعة خلال العام خطوات واسعة على الصعيد المالي مستثمرة في المستقبل، حيث أنجزت في شهر أبريل 2023 اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع ائتلاف يضم 13 مصرفاً إقليمياً وعالمياً، بقيمة ملياري دولار، وجاء ذلك في ظل الزيادة المطردة في الطلب على هذه التسهيلات، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي في الملاءة المالية لمجموعة موانئ أبوظبي، ونظرته الإيجابية لمستقبلها.

وخلال الأشهر التسعة من عام 2023، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 116 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 8.11 مليارات درهم، وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 30 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 2.14 مليار درهم، كما ارتفع إجمالي صافي الأرباح بنسبة 14 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 1.07 مليار درهم.

وشكل الاستحواذ على 100 % من أسهم شركة نواتوم أحد أبرز الإنجازات في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع العالمي خلال العام حيث تعد نواتوم المنصة العالمية الرائدة للخدمات اللوجستية المتكاملة، والمنتشرة في جميع الأسواق وخطوط التجارة الرئيسية. وقد جمع هذا الاستحواذ بين اثنين من اللاعبين الرئيسيين في المجال، حيث يتمتع كل منهما بعوامل قوة وإمكانات، ليشكلا معاً مزوداً عالمياً رائداً في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية.

وانعكس تركيز استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي على الاستثمار في طرق التجارة البحرية الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحاكاة منظومة أعمالها المتكاملة في المناطق التي تمتلك آفاق نمو مستداماً طويل الأجل، في إبرام اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً مع صندوق ميناء كراتشي، لتطوير محطة حاويات حديثة.

وسيتم بموجب هذه الاتفاقية تأسيس مشروع مشترك يخصص استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية والفوقية على مدى الأعوام العشرة القادمة، ومن المخطط أن يتم ضخ غالبية هذه الاستثمارات في عام 2026، مما يسهم في دفع النمو وتشجيع التنويع التجاري وتوطيد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان.

وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: ((لم يكن عام 2023 مجرد عام النمو والتوسع لمجموعة موانئ أبوظبي، فقد كان عاماً نجحنا خلاله في إعادة تشكيل ملامح قطاع الخدمات البحرية واللوجستية. إن إنجازاتنا ليست مجرد انعكاس لاستراتيجيتنا، بل تعد دليلاً واضحاً على عدم كفاية وجدوى اتباع الأساليب التقليدية إذا أردنا البقاء في السوق العالمية سريعة التطور.

لقد تبنينا التغيير، لا لنظل رائدين في مجالنا وحسب، بل كي نعيد تشكيل قطاعنا. وبينما نمضي في مسيرتنا تماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، سيظل التزامنا بالاستدامة والابتكار وتعزيز شبكة الربط العالمية جزءاً لا يتجزأ من هذه المسيرة)).

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: ((حققنا خلال هذا العام تحولات لافتة لنصبح محركاً عالمياً رائداً في مجالنا، ودخلنا أسواقاً جديدة وأعدنا تصور المشهد لنضمن ترك أثر إيجابي يعود بالنفع على أصحاب العلاقة وعلى المجتمعات التي نعمل بها.

وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار في قطاعنا وتأثره بالتغيرات الجيو - سياسية والاقتصادية، فقد واصلنا تركيزنا على اتباع نهج جريء واستباقي بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة. وجاءت مشاريعنا التوسعية واستثماراتنا المتنوعة لتعزز مسيرتنا نحو مستقبل تتبنى فيه مجموعة موانئ أبوظبي معايير الابتكار والمرونة لإعادة تشكيل المشهد التجاري واللوجستي على مستوى العالم)).

ومن خلال تنفيذ الأجندة التحويلية لمجموعة موانئ أبوظبي على مدار عام 2023، باشرت المجموعة الرقمية بالانتقال من كونها شركة تخدم المجموعة ووحدات أعمالها، إلى شركة تهدف إلى قيادة رقمنة التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد حدد هذا العام الهام مسار الخطة الخمسية الطموحة للقطاع الرقمي، والتي تتضمن تحويل المنصة الرقمية الأساسية لمجموعة موانئ أبوظبي وتحقيق أوجه التآزر مع الشركات الجديدة التي تم الاستحواذ عليها. وقام القطاع خلال 2023 بإنشاء مقره الرئيسي الجديد واستكشاف فرص رقمنة التجارة العالمية، كما شرع في انتهاج مسار نمو غير عضوي بالإضافة إلى تعزيز حلوله الرقمية.

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