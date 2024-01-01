رئيسة وزراء الدنمارك تتطلع إلى فصل جديد لبلادها بعد تنازل الملكة مارجريت عن العرش

تتطلع رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن إلى فصل جديد لبلادها بعد أن أعلنت الملكة مارجريت تنازلها عن العرش. وقالت فريدريكسن في خطابها بمناسبة العام الجديد مساء الاثنين: "سنفتقد الملكة مارجريت التي نحبها كثيرا".

وأوضحت أنه بفضل الملكة /83 عاما/ لا يزال البيت الملكي موجودا كمؤسسة.

وأضافت رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية: "أنا متأكدة من أن ولي العهد سيكون ملكا جيدا وقويا للدنمارك والمملكة بأكملها". وتشمل مملكة الدنمارك أيضا جرينلاند وجزر فارو.

جاء إعلان مارجريت الثانية تنازلها عن العرش في خطابها السنوي بمناسبة العام الجديد مساء الأحد بمثابة مفاجأة كاملة.

وقالت إنها اتخذت القرار بسبب عملية أجرتها في ظهرها العام الماضي، والتي تعافت منها بشكل جيد، لكنها جعلتها تفكر.

وأضافت: "لقد قررت أن الوقت مناسب الآن"، وأعلنت أنها ستسلم الصولجان قريبا إلى ابنها ولي عهد فريدريك.

ثم قررت رئيسة الحكومة مته فريدريكسن تغيير خطابها بالكامل وبدلا من التركيز على إصلاحات النظام الاجتماعي والرعاية الصحية، ركزت على إرث الملكة المنتهية ولايتها.





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