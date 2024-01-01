اختطاف طفلين من والدهما أثناء احتفالات ليلة رأس السنة في الدنمارك

اختطف طفلان /10 و 13 عاما/ في الدنمارك خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، حسبما أعلنت الشرطة يوم الاثنين. ويقول محققون دنماركيون إن الأب /49 عاما/ تعرض لهجوم بالقرب من مطعم بعد منتصف الليل بقليل بينما كان يشاهد الألعاب النارية ليلة رأس السنة مع طفليه في بلدة جراستن بالقرب من الحدود الألمانية.

وأجبر الطفلان على ركوب سيارة. ثم فر الجناة في سيارتين تحملان لوحات ترخيص ألمانية. ويجري التحقيق معهم بتهمة الاعتداء والاختطاف.

وتردد أن المسؤولين الدنماركيين على اتصال بالشرطة الألمانية. وتقول الشرطة إن القضية قد تكون مرتبطة بنزاع مستمر على الحضانة. ولم تكشف الشرطة عن أي أسماء. وقالوا إن التركيز الرئيسي ينصب على العثور على الطفلين وضمان سلامتهما.



