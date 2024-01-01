مكون طبيعي يساعد على الإقلاع عن التدخين

أظهرت دراسة حديثة أن استخدام حبوب تقلل الرغبة الشديدة في النيكوتين، يمكن أن يكون له دور رئيسي في الإقلاع عن التدخين. وبينما يتجه العديد من المدخنين الآن إلى المنتجات التي تدعي توفير النيكوتين بشكل أكثر أمانا من التبغ، مثل السجائر الإلكترونية واللصقات والعلكة، فقد بحث الأطباء في الأدلة الخاصة بدواء يسمى سايتيسين، وهو مكون طبيعي من بذور شجر اللابورنوم، يساعد المدخنين على التخلص من هذه العادة، وفقا لقناة الحرة.

وقال أطباء إن المدخنين الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين أكثر عرضة للنجاح إذا تناولوا حبوبا تقلل الرغبة الشديدة في النيكوتين، وقالوا إن الدواء يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في مساعدة الناس على التخلص من هذه العادة.

يظل التوقف عن التدخين أحد أكثر القرارات شيوعًا في العام الجديد، لكنه يُصنف دائمًا كواحد من أصعب القرارات التي يصعب الالتزام بها، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى طبيعة النيكوتين التي تسبب الإدمان.

وتقول صحيفة "الغارديان" إن هذا الدواء، يستخدم في دول شرق ووسط أوروبا منذ عقود، لكنه غير متوفر في معظم البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وحصل الدواء مؤخرا على موافقة الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة، ومن المقرر أن يكون متوفرا للبيع للجمهور في وقت لاحق من هذا الشهر.

وحلل باحثون في الأرجنتين 12 تجربة قارنت معدلات نجاح المدخنين الذين حاولوا الإقلاع عن التدخين أثناء تناول السايتيسين، أو بالسيبو، أو دواء آخر للإقلاع عن التدخين يسمى الفارينكلين، أو علاجات بديلة للنيكوتين مثل اللاصقات والعلكة.

ووجد الباحثون، في الدراسة التي نشرت في مجلة "الإدمان"، أن أقراص سايتيسين كانت أكثر فعالية بمرتين من العلاجات الأخرى في مساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين، في حين أشارت بعض التجارب إلى أن الدواء كان مشابها للفارينيكلين وربما أكثر فعالية من العلاج ببدائل النيكوتين.

وتأتي نتائج هذه الدراسة، في أعقاب دراسة كبيرة أجرتها جامعة أكسفورد في سبتمبر، خلصت إلى أن علاجات السجائر الإلكترونية والفارينيكلين والسايتيسين كانت فعالة في مساعدة حوالي 14 مدخنا من كل 100 على الإقلاع عن التدخين لمدة ستة أشهر على الأقل.

ووجدت هذه الدراسة أن حوالي ستة مدخنين فقط من كل 100 تخلصوا من هذه العادة لفترة طويلة دون استخدام أي من وسائل الإقلاع عن التدخين.

يعد وباء التبغ أحد أكبر التهديدات الصحية العامة التي واجهها العالم على الإطلاق، إذ يقتل أكثر من 8 ملايين شخص سنويًا حول العالم. بينما تقع نحو 1.3 مليون وفاة نتيجة تعرض غير المدخنين للتدخين غير المباشر، بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية نشر في نهاية يوليو الماضي.

ويعيش نحو 80 في المئة من متعاطي التبغ البالغ عددهم 1.3 مليار شخص على مستوى العالم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.





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