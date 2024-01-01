امرأة تقتل زوجها وشقيقه وتسلم نفسها لمركز الشرطة .. فما السبب؟

شهدت منطقة أوجين في الهند صباح يوم أمس الاثنين جريمة مروعة، حيث أطلقت امرأة النار على زوجها وشقيقه، فلقي الزوج حتفه على الفور، بينما توفي شقيقه متأثراً بجراحه في المستشفى.

وبعدما أطلقت المرأة رصاصتين على زوجها وواحدة على شقيقه توجهت إلى مركز شرطة إنجوريا وسلمت نفسها هناك، وأبلغت رجال الشرطة بتفاصيل الحادث، وفقا لموقع news9live.

وفي حديثها عن الحادث قالت شرطة إنجوريا إن امرأة تدعى ساريتا وصلت إلى مركز الشرطة صباح الاثنين وهي تحمل مسدسا، وأبلغت رجال الشرطة أن المسدس يخص زوجها راجارام وأنها استخدمته لإطلاق النار على شقيقه ديراج وزوجها أيضًا.

ولدى سماع قصة المرأة، أصيب رجال الشرطة بالصدمة وبدأوا التحقيق في الحادث وسرعان ما عرفوا أن كل ما قالته كان صحيحًا، وعلمت الشرطة أن أحد الرجلين، وهو راجارام، توفي على الفور، بينما أصيب ديراج بجروح خطيرة، ونقلت الشرطة على الفور ديراج إلى المستشفى في منطقة أوجين لتلقي العلاج، لكن الرجل لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء العلاج.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن المرأة، ساريتا، تعمل في أنجانوادي. وتزعم أنها تعرضت للتعذيب على يد زوجها وشقيقه خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأخبرت أفراد الشرطة أن زوجها وشقيقه كانا يتشاجران معها بشكل يومي بشأن قطعة أرض ولهذا قررت التخلص منهما.

وزعمت ساريتا كذلك أن شقيق زوجها جاء إلى المنزل صباح يوم أمس الاثنين وبحوزته مسدس لإطلاق النار عليها، لكنها تمكنت من انتزاع السلاح من الرجل وأطلقت النار عليه وعلى زوجها.



