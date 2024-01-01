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مقتل وإصابة 17 شخصاً جراء انفجار في مبنى سكني بالبرازيل

1/1/2024 7:27:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في انفجار وقع في مبنى سكني في شمال شرق البرازيل، حسبما ذكرت فرقة الإطفاء المحلية يوم أمس الاثنين.

وأوضحت أن الانفجار أسفر كذلك عن إصابة 14 شخصا آخرين.

ووقع الانفجار مساء الأحد في مبنى مكون من 44 شقة في مدينة أراكاغو عاصمة ولاية سيرغيبي بسبب تسرب غاز من أسطوانة داخل مطبخ.

وأفادت فرقة الإطفاء بأنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.


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