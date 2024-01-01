مقتل وإصابة 17 شخصاً جراء انفجار في مبنى سكني بالبرازيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في انفجار وقع في مبنى سكني في شمال شرق البرازيل، حسبما ذكرت فرقة الإطفاء المحلية يوم أمس الاثنين.
وأوضحت أن الانفجار أسفر كذلك عن إصابة 14 شخصا آخرين.
ووقع الانفجار مساء الأحد في مبنى مكون من 44 شقة في مدينة أراكاغو عاصمة ولاية سيرغيبي بسبب تسرب غاز من أسطوانة داخل مطبخ.
وأفادت فرقة الإطفاء بأنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
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