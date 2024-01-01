ردّاً على هجوم غير مسبوق.. بوتين يؤكد تكثيف روسيا لهجماتها على أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أن روسيا "ستكثف" ضرباتها على أهداف عسكرية في أوكرانيا، ردّا على هجوم أوكراني غير مسبوق على مدينة بيلغورود الروسية.

وجاء الهجوم الأوكراني السبت الذي أودى بحياة 25 شخصا بينهم خمسة أطفال بعدما أطلقت موسكو هجوماً واسع النطاق على مدن أوكرانية.

في الأثناء، أعلنت كييف بأن روسيا استهدفت البلاد بعدد "قياسي" من المسيّرات يوم رأس السنة.

وقال بوتين خلال زيارة لمستشفى عسكري "سنكثف ضرباتنا ولن تبقى أي جريمة تطال مدنيين من دون عقاب، هذا أمر مؤكد".

وجاءت تصريحات بوتين في ختام أسبوع دامٍ في أوكرانيا إذ استهدف كل طرف الآخر بهجمات واسعة النطاق.

وأكد بوتين أن هذه الضربات ستستهدف "منشآت عسكرية".

وقال بعد عامين تقريبا على بدء عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا "نقوم بذلك اليوم وسنواصل الأمر غدا".

ووجه حديثه لجنود روس مصابين كانوا يجلسون أمامه بملابس المستشفى وواضعين كمامات قائلا "ما حصل في بيلغورود هو عمل إرهابي.. لا يوجد وصف آخر له".

واتّهم بوتين القوات الأوكرانية باستهداف "وسط المدينة تماما حيث كان الناس يمشون قبل ليلة رأس السنة" واتّهمها "باستهداف المدنيين عمداً".

وأعلن حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أن حصيلة القتلى جراء الهجوم على المدينة ارتفعت إلى 25 شخصا، مشيرا إلى أن المسعفين لم يتمكنوا من إنقاذ حياة رضيع أصيب بجروح بالغة في الهجوم.

وقال غلادكوف "هذه خسارة لا تعوّض بالنسبة لنا جميعا".

وأكد بأن 109 أشخاص أصيبوا بجروح، ما زال 45 منهم في منشآت طبية.

وفي معرض حديثه عن الوضع الميداني، قال بوتين إن قوات موسكو استعادت "المبادرة الإستراتيجية" على الجبهة الأوكرانية حيث تتقدم بصورة تدريجية بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد في الصيف.

ولفت إلى أن موسكو ترغب بأن ينتهي النزاع "في أقرب وقت ممكن" لكن "بشروطنا فحسب"، وفق ما نقلت عنه وكالة "تاس" الإخبارية.

عدد "قياسي" من المسيّرات

وأعلنت أوكرانيا الاثنين أنها دمّرت عدداً "قياسياً" من المسيّرات الروسية عشية رأس السنة بعد أسبوع من التصعيد.

وأكد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت 90 مسيرة في آخر ليلة من العام، دمّر 87 منها.

وقتل شخصان في هجوم بمسيّرة استهدف مبنى سكنيا من طابقين في منطقة سومي (شمال شرق)، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية الاثنين، فيما أصيب شخص بجروح.

وأكدت كييف أيضا بأن قصفا روسيا أودى بحياة شخص يوم رأس السنة في منطقة أوديسا (جنوب) وآخر في خيرسون الواقعة أيضا في الجنوب.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أن 10 مسيّرات أطلقت بعد ظهر الاثنين، تم اعتراض تسع منها.

جاء ذلك بعدما قصفت روسيا أوكرانيا في الأيام الأخيرة للعام 2023 ما أسفر عن مقتل 39 شخصا في ضربة اعتبرت من بين الأكبر خلال الحرب.

في الأثناء، أسفر قصف أوكراني على مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة موسكو عن مقتل أربعة أشخاص، وفق السلطات المعيّنة من قبل روسيا.





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