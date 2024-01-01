قرقاش: تهنئة صادقة ومقدرة من بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة لأداء الدبلوماسية الإماراتية

رحب معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بتهنئة بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة لأداء الدبلوماسية الإماراتية وتمثيلها الحكيم للمواقف العربية في مجلس الامن.

وقال معاليه في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس "تهنئة صادقة ومقدرة من بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة لأداء الدبلوماسية الإماراتية وتمثيلها الحكيم للمواقف العربية في مجلس الامن.

وأضاف "ولا يسعني إلا أن اقتبس من الأديبة ميّ زيادة قولها: "أليس من المدهشات أن مظاهر الباطل أقدر في الإقناع أحياناً من مظاهر الحق".





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