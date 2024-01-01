((قصائد حجرية)) في بيت الشعر اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يطل الشاعر والروائي العماني زهران القاسمي في أمسية شعرية عنوانها «قصائد حجرية» يثري فيها
مختارات من تجربته الثنائية المتعددة الدلالات شعراً وسرداً، عبر مفردات لغوية مكثفة تأتي من الموروث الثقافي العماني وتمتد إلى فلسفة خاصة يتكئ عليها الشاعر في نصوصه، يكون ذلك ضمن الموسم الثقافي «قدرنا أن نغرق في تفاؤلنا»، يوم الثلاثاء 02 يناير 2024، عند الساعة الثامنة مساءً، في بيت الشعر بيت إبراهيم العريض، كما يمكن متابعة الأمسية الشعرية، من خلال رابط البث المباشر للفعالية:
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يشار إلى أن زهران القاسمي هو شاعر وروائي عُماني. من أبرز إصداراته الشعرية والروائية: رواية «القناص» الحاصلة على جائزة الإبداع الثقافي من الجمعية العمانية للكتاب والأدباء عام 2015م، ورواية «تغريبة القافر» الحاصلة على الجائزة العالمية للرواية العربية 2023م، «أمسكنا الوعل من قرونه»، «الهيولى»، «أغني وأمشي»، «وسيرة الحجر».
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