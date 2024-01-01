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((قصائد حجرية)) في بيت الشعر اليوم

1/1/2024 7:21:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يطل‭ ‬الشاعر‭ ‬والروائي‭ ‬العماني‭ ‬زهران‭ ‬القاسمي‭ ‬في‭ ‬أمسية‭ ‬شعرية‭ ‬عنوانها‭ ‬‮«‬قصائد‭ ‬حجرية‮»‬‭ ‬يثري‭ ‬فيها‭
‬مختارات‭ ‬من‭ ‬تجربته‭ ‬الثنائية‭ ‬المتعددة‭ ‬الدلالات‭ ‬شعراً‭ ‬وسرداً،‭ ‬عبر‭ ‬مفردات‭ ‬لغوية‭ ‬مكثفة‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬الموروث‭ ‬الثقافي‭ ‬العماني‭ ‬وتمتد‭ ‬إلى‭ ‬فلسفة‭ ‬خاصة‭ ‬يتكئ‭ ‬عليها‭ ‬الشاعر‭ ‬في‭ ‬نصوصه،‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الموسم‭ ‬الثقافي‭ ‬‮«‬قدرنا‭ ‬أن‭ ‬نغرق‭ ‬في‭ ‬تفاؤلنا‮»‬،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬02‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً،‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬الشعر‭ ‬بيت‭ ‬إبراهيم‭ ‬العريض،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬متابعة‭ ‬الأمسية‭ ‬الشعرية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رابط‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬للفعالية‭: ‬

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يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬زهران‭ ‬القاسمي‭ ‬هو‭ ‬شاعر‭ ‬وروائي‭ ‬عُماني‭. ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬إصداراته‭ ‬الشعرية‭ ‬والروائية‭: ‬رواية‭ ‬‮«‬القناص‮»‬‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الإبداع‭ ‬الثقافي‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬العمانية‭ ‬للكتاب‭ ‬والأدباء‭ ‬عام‭ ‬2015م،‭ ‬ورواية‭ ‬‮«‬تغريبة‭ ‬القافر‮»‬‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬العالمية‭ ‬للرواية‭ ‬العربية‭ ‬2023م،‭ ‬‮«‬أمسكنا‭ ‬الوعل‭ ‬من‭ ‬قرونه‮»‬،‭ ‬‮«‬الهيولى‮»‬،‭ ‬‮«‬أغني‭ ‬وأمشي‮»‬،‭ ‬‮«‬وسيرة‭ ‬الحجر‮»‬‭.‬

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