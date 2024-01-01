وزارة الشباب: مواصلة تطوير مراكز تمكين الشباب في مختلف مدن وقرى محافظات البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكّدت وزارة شؤون الشباب مواصلة تطوير مراكز تمكين الشباب في مختلف مدن وقرى محافظات مملكة البحرين، وبما يمكّنها من القيام بدورها وذلك بما يتلاءم مع احتياجات الشباب البحريني ويلبّي طموحاتهم، ويساهم في تنمية قدراتهم وتمكينهم عبر اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية في مختلف المجالات.
وأضافت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من محمد الرفاعي عضو مجلس النواب بشأن عدد مراكز تمكين الشباب التي تم الموافقة على تسجيلها، بأنها تدعم 38 مركزاً لتمكين الشباب موزعين على مختلف محافظات المملكة منها 4 مراكز في محافظة المحرق، و10 مراكز في محافظة العاصمة، و9 مراكز في المحافظة الجنوبية، و15 مركزاً في المحافظة الشمالية.
أمّا بشأن المقار المخصصة لمراكز تمكين الشباب فقد أوضحت الوزارة بأنها تصنّف إلى 3 فئات وهي، من لديه منشأة، ومن هو مستأجر لمقر مؤقت ويتم دعم مبلغ الإيجار من قبل الوزارة، ومن هو قيد البحث عن مقر أو منشاة، حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص أراضي للمراكز المؤجرة، والمراكز التي هي قيد البحث عن مقر.
وقالت الوزارة إنها تقوم بالإشراف والرقابة على تسيير الأعمال في مراكز تمكين الشباب من خلال تطبيق الأحكام الواردة في قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب، واللائحة النموذجية للنظام الأساسي والمالي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شؤون الشباب.
وبما يتعلّق بآلية العمل في المراكز النموذجية، بيّنت الوزارة أنّ المراكز النموذجية تضع خططها السنوية استناداً لرؤية وأهداف الوزارة الاستراتيجية وترفعها للجهة المعنية بالوزارة، بحيث تكون البرامج والفعاليات المرصودة مبنية على نتائج الدراسات ومؤشرات القياس واستطلاعات رأي الشباب التي تنفذها الوزارة بشكل دوري.
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