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وزارة الشباب: مواصلة تطوير مراكز تمكين الشباب في مختلف مدن وقرى محافظات البحرين

1/1/2024 7:21:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬مراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مدن‭ ‬وقرى‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبما‭ ‬يمكّنها‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بدورها‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬ويلبّي‭ ‬طموحاتهم،‭ ‬ويساهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬قدراتهم‭ ‬وتمكينهم‭ ‬عبر‭ ‬اكتشاف‭ ‬وصقل‭ ‬وإبراز‭ ‬المواهب‭ ‬الشبابية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬البرلماني‭ ‬المقدّم‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬عدد‭ ‬مراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تسجيلها،‭ ‬بأنها‭ ‬تدعم‭ ‬38‭ ‬مركزاً‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬موزعين‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬منها‭ ‬4‭ ‬مراكز‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬و10‭ ‬مراكز‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬و9‭ ‬مراكز‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬و15‭ ‬مركزاً‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭.‬

أمّا‭ ‬بشأن‭ ‬المقار‭ ‬المخصصة‭ ‬لمراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬فقد‭ ‬أوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأنها‭ ‬تصنّف‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬فئات‭ ‬وهي،‭ ‬من‭ ‬لديه‭ ‬منشأة،‭ ‬ومن‭ ‬هو‭ ‬مستأجر‭ ‬لمقر‭ ‬مؤقت‭ ‬ويتم‭ ‬دعم‭ ‬مبلغ‭ ‬الإيجار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزارة،‭ ‬ومن‭ ‬هو‭ ‬قيد‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬مقر‭ ‬أو‭ ‬منشاة،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬الوزارة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لتخصيص‭ ‬أراضي‭ ‬للمراكز‭ ‬المؤجرة،‭ ‬والمراكز‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬قيد‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬مقر‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إنها‭ ‬تقوم‭ ‬بالإشراف‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬تسيير‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬الأحكام‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب،‭ ‬واللائحة‭ ‬النموذجية‭ ‬للنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬والمالي‭ ‬للمراكز‭ ‬والهيئات‭ ‬الشبابية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لإشراف‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭.‬

وبما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بآلية‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬النموذجية،‭ ‬بيّنت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنّ‭ ‬المراكز‭ ‬النموذجية‭ ‬تضع‭ ‬خططها‭ ‬السنوية‭ ‬استناداً‭ ‬لرؤية‭ ‬وأهداف‭ ‬الوزارة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وترفعها‭ ‬للجهة‭ ‬المعنية‭ ‬بالوزارة،‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬المرصودة‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسات‭ ‬ومؤشرات‭ ‬القياس‭ ‬واستطلاعات‭ ‬رأي‭ ‬الشباب‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الوزارة‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭.‬

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