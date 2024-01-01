بذريعة إنقاذ اقتصادها.. إسرائيل تسحب بعض قواتها من قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬سكان‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬سحبت‭ ‬دبابات‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬أحياء‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬أمس،‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬أنها‭ ‬تعتزم‭ ‬إجراء‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬الخطط‭ ‬وتقليص‭ ‬عدد‭ ‬القوات،‭ ‬لكن‭ ‬القتال‭ ‬احتدم‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وسط‭ ‬قصف‭ ‬مكثف‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬إسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬الاستقرار‭ ‬على‭ ‬سحب‭ ‬بعض‭ ‬القوات‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬لإعادة‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬الاحتياط‭ ‬إلى‭ ‬الحياة‭ ‬المدنية؛‭ ‬لمساعدة‭ ‬الاقتصاد‭.‬

وأضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته،‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬طويلًا،‭ ‬مُشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬القوات‭ ‬المُنسحبة‭ ‬ستستعد‭ ‬لجبهة‭ ‬ثانية‭ ‬محتملة‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬بحسب‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬يتجه‭ ‬صوب‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬عمليته‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بعد‭ ‬اجتياح‭ ‬الدبابات‭ ‬والقوات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬لجزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬القطاع،‭ ‬مُشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬سوف‭ ‬تستغرق‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

ونفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬تعبئة‭ ‬لـ‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬جندي‭ ‬احتياطي؛‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحرب،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬نحو‭ ‬10‭% ‬و15‭% ‬من‭ ‬قوتها‭ ‬العاملة‭.‬

ويعاني‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬نقصًا‭ ‬شديدًا‭ ‬في‭ ‬العمالة،‭ ‬أبرزها‭ ‬الإسكان‭ ‬الذي‭ ‬فقد‭ ‬نحو‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬بناء‭ ‬فلسطيني،‭ ‬مُنعوا‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الجنرال‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إسحق‭ ‬بريك‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت،‭ ‬تبتعد‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬أكثر‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الحرب،‭ ‬وهي‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬المختطفين،‭ ‬وتغوص‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬في‭ ‬وحل‭ ‬غزة‭.‬

وكتب‭ ‬بريك‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬معاريف‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭: ‬هناك‭ ‬مواقف‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬يجب‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬العمل‭ ‬فيها،‭ ‬وهذا‭ ‬بالضبط‭ ‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬وصلنا‭ ‬إليه،‭ ‬واليوم‭ ‬يتضح‭ ‬للجيش‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬نسعى‭ ‬من‭ ‬أجله،‭ ‬لقد‭ ‬ذهبنا‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬القتال‭. ‬ومجرد‭ ‬الاعتراف‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬نية‭ ‬للدخول‭ ‬إلى‭ ‬رفح،‭ ‬حيث‭ ‬تسيطر‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬سيطرة‭ ‬كاملة،‭ ‬لأنها‭ ‬المكان‭ ‬الأكثر‭ ‬ازدحاما‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بأكمله،‭ ‬فهناك‭ ‬يعيش‭ ‬مليونا‭ ‬لاجئ‭ ‬في‭ ‬المخيمات،‭ ‬وبيئتهم‭ ‬مكتظة‭ ‬بشكل‭ ‬رهيب،‭ ‬ولذلك‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬مهاجمة‭ ‬هذه‭ ‬المخيمات،‭ ‬وبكلمة‭ ‬واحدة،‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬هناك‭ ‬التي‭ ‬يختلط‭ ‬مقاتلوها‭ ‬باللاجئين‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الفشل‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬والفشل‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأنفاق‭ ‬الموجودة‭ ‬تحتها،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬بمثابة‭ ‬الممر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للأسلحة‭ ‬من‭ ‬سيناء‭ ‬إلى‭ ‬القطاع،‭ ‬يعني‭ ‬أننا‭ ‬فشلنا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المهمة‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬حددناها‭ ‬لأنفسنا‭ ‬في‭ ‬الحرب،‭ ‬ألا‭ ‬وهي‭: ‬إسقاط‭ ‬حكم‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭.‬

يأتي‭ ‬تحول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬بعد‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬التمهيدية‭ ‬ثم‭ ‬التوغل‭ ‬البري‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭. ‬واستمرت‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬والمدفعية‭ ‬في‭ ‬دك‭ ‬القطاع‭ ‬بأكمله‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬مناطق‭ ‬كبيرة‭ ‬منه‭. ‬

ومع‭ ‬اجتياح‭ ‬الدبابات‭ ‬والقوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لمعظم‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استمرار‭ ‬التوغل‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬ومناطق‭ ‬في‭ ‬الجنوب،‭ ‬ترد‭ ‬حماس‭ ‬بنصب‭ ‬كمائن‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬حرب‭ ‬العصابات‭ ‬من‭ ‬أنفاق‭ ‬ومخابئ‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬الضيقة‭ ‬بالقطاع‭. ‬

واحتجزت‭ ‬حماس‭ ‬240‭ ‬رهينة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬وتعتقد‭ ‬إسرائيل‭ ‬أن‭ ‬129‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬خلال‭ ‬هدنة‭ ‬قصيرة‭ ‬ومقتل‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬أو‭ ‬محاولات‭ ‬إنقاذ‭ ‬أو‭ ‬فرار‭. ‬وتسعى‭ ‬قطر‭ ‬ومصر‭ ‬للتفاوض‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة‭ ‬وتحرير‭ ‬الرهائن‭. ‬وقال‭ ‬آفي‭ ‬ديختر‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأمني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لهيئة‭ ‬البث‭ ‬العامة‭ ‬الإسرائيلية‭ (‬راديو‭ ‬كان‭) ‬إن‭ ‬تحرير‭ ‬الرهائن‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضغط‭ ‬‮«‬مهول‮»‬‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬والجماعات‭ ‬المتحالفة‭ ‬معها‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تنتهي‭ ‬الحرب‭ ‬دون‭ ‬تدمير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الإرهابية‭ ‬لحماس‭ ‬وقدراتها‭ ‬على‭ ‬الحكم‮»‬‭. ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬رجح‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمير‭ ‬يارون،‭ ‬أن‭ ‬تتجاوز‭ ‬تكاليف‭ ‬العوان‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬الـ58‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

ودعا‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬امس،‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬خفض‭ ‬النفقات‭ ‬وإلغاء‭ ‬وزارات‭ ‬وزيادة‭ ‬الإيرادات‮»‬،‭ ‬لأن‭ ‬عدم‭ ‬التحرك‭ ‬بذلك‭ ‬الاتجاه‭ ‬‮«‬سيكلف‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الكثير‭ ‬مستقبلًا‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬المسؤول‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬أن‭ ‬دخول‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الديون‭ ‬سيؤدي‭ ‬لرفع‭ ‬الفائدة‭ ‬وخفض‭ ‬العملة‭ ‬والتضخم‭.‬

وتؤكد‭ ‬التصريحات‭ ‬الجديدة‭ ‬ليارون‭ ‬ما‭ ‬توقعه‭ ‬سابقًا‭ ‬بأن‭ ‬تصل‭ ‬تكاليف‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬10‭% ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬52‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وتتوافق‭ ‬تلك‭ ‬التقديرات‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الوطني‭ ‬الإسرائيلي‭ (‬حكومي‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كلفة‭ ‬الحرب‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬مليار‭ ‬شيكل‭ (‬54‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭).‬

ميدانيا،‭ ‬استهدف‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬وضربات‭ ‬جوية‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬الاثنين‭ ‬مدينتي‭ ‬رفح‭ ‬وخان‭ ‬يونس‭ (‬جنوب‭) ‬خصوصا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬استشهاد‭ ‬‮«‬24‭ ‬مدنيا‭ ‬وإصابة‭ ‬العشرات،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء،‭ ‬في‭ ‬استهدافات‭ ‬الليلة‭ ‬وحتى‭ ‬الخامسة‭ ‬صباحا‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬انتشال‭ ‬15‭ ‬جثة‭ ‬من‭ ‬أسرة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬منزل‭ ‬تعرض‭ ‬للقصف‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وكان‭ ‬استشهد‭ ‬48‭ ‬فلسطينيّا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬حسبما‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭. ‬وقال‭ ‬شهود‭ ‬إن‭ ‬ضربة‭ ‬أخرى‭ ‬قتلت‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬كانت‭ ‬تؤويهم‭ ‬جامعة‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

ودوّت‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬إسرائيليّة‭ ‬عدّة،‭ ‬وتمكّن‭ ‬صحافيّون‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬تلّ‭ ‬أبيب‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬صواريخ‭ ‬تعترضها‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الصاروخي‭ ‬الإسرائيليّة‭ ‬عند‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬بالتحديد‭.

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وأعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬المسلّح‭ ‬لحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬حماس،‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬الهجومَين‭ ‬في‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬نُشر‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬استخدمت‭ ‬صواريخ‭ ‬إم‭ ‬90‭ ‬‮«‬ردا‭ ‬على‭ ‬المجازر‭ ‬الصهيونية‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬

وأكّد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الهجوم،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإبلاغ‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭ ‬أو‭ ‬أضرار‭. ‬