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ارتفاع حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 21 ألفا و978

1/1/2024 7:21:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬ألفا‭ ‬و978‭ ‬شهيدا‭ ‬و57‭ ‬ألفا‭ ‬و697‭ ‬مصابا‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حصيلة‭ ‬الضحايا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العدوان‭ ‬ارتفعت‭ ‬إلى‭ ‬21978‭ ‬شهيدا‭ ‬و57697‭ ‬مصابا،‭ ‬70‭ ‬بالمئة‭ ‬منهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬القدرة‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬326‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الصحية،‭ ‬وتدمير‭ ‬104‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬وإخراجها‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‮»‬‭.‬

واتهم‭ ‬إسرائيل‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬تعمّد‭ ‬استهداف‭ ‬150‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحية،‭ ‬وإخراج‭ ‬30‭ ‬مستشفى‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأممية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعادة‭ ‬تشغيل‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭.‬

وذكّر‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬‮«‬اعتقال‭ ‬99‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬مديري‭ ‬مستشفيات‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬قاسية‮»‬،‭ ‬مطالبا‭ ‬‮«‬المؤسسات‭ ‬الأممية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬بزيارة‭ ‬المعتقلين‭ ‬والضغط‭ ‬المستمر‭ ‬للإفراج‭ ‬عنهم‮»‬‭.‬

كما‭ ‬طالب‭ ‬القدرة‭ ‬‮«‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬بإرسال‭ ‬الفرق‭ ‬الطبية‭ ‬والمساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬المطلوبة‭ ‬والمستشفيات‭ ‬الميدانية‭ ‬وضمان‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬مناطق‭ ‬القطاع‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬زال‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مكبلا‭ ‬بتعنّت‭ ‬الاحتلال‭ ‬الاسرائيلي،‭ ‬وما‭ ‬يُسمح‭ ‬بدخوله‭ ‬محدود‭ ‬ويُبقي‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬عاجزة‭ ‬أمام‭ ‬إنقاذ‭ ‬آلاف‭ ‬الجرحى‮»‬‭ ‬مطالبا‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬بإيجاد‭ ‬آليات‭ ‬فاعلة‭ ‬وممر‭ ‬إنساني‭ ‬آمن،‭ ‬لضمان‭ ‬تدفق‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والوقود‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬القدرة‭ ‬‮«‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الجرحى‭ ‬الذين‭ ‬غادروا‭ ‬غزة‭ ‬للعلاج‭ ‬بالخارج‭ ‬645‭ ‬جريحًا‭ ‬فقط،‭ ‬وهذا‭ ‬يبين‭ ‬أن‭ ‬الآلية‭ ‬المتبعة‭ ‬لمغادرتهم‭ ‬مقيّدة‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬مئات‭ ‬الجرحى‮»‬،‭ ‬مطالبا‭ ‬الجهات‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬بتوفير‭ ‬آليات‭ ‬فاعلة‭ ‬تضمن‭ ‬سرعة‭ ‬خروج‭ ‬الجرحى‭ ‬والمرضى‭ ‬يوميا‭ ‬لإنقاذ‭ ‬حياتهم‮»‬‭.‬

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