ارتفاع حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 21 ألفا و978

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة أمس ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر إلى 21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا.
وقال متحدث وزارة الصحة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، إن «حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان ارتفعت إلى 21978 شهيدا و57697 مصابا، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء».
وأكد القدرة «استشهاد 326 من الكوادر الصحية، وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة».
واتهم إسرائيل بـ «تعمّد استهداف 150 مؤسسة صحية، وإخراج 30 مستشفى عن الخدمة»، مؤكدا العمل مع المؤسسات الأممية من أجل إعادة تشغيل المستشفيات في شمال غزة.
وذكّر أن إسرائيل مستمرة في «اعتقال 99 من الكوادر الصحية على رأسهم مديري مستشفيات شمال غزة، في ظروف قاسية»، مطالبا «المؤسسات الأممية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين والضغط المستمر للإفراج عنهم».
كما طالب القدرة «المؤسسات الدولية بإرسال الفرق الطبية والمساعدات الطبية المطلوبة والمستشفيات الميدانية وضمان وصولها إلى كل مناطق القطاع».
وأكد أنه «لا زال دخول المساعدات الطبية إلى قطاع غزة مكبلا بتعنّت الاحتلال الاسرائيلي، وما يُسمح بدخوله محدود ويُبقي المنظومة الصحية عاجزة أمام إنقاذ آلاف الجرحى» مطالبا «كل الأطراف بإيجاد آليات فاعلة وممر إنساني آمن، لضمان تدفق المساعدات الطبية والوقود».
وبحسب القدرة «بلغ عدد الجرحى الذين غادروا غزة للعلاج بالخارج 645 جريحًا فقط، وهذا يبين أن الآلية المتبعة لمغادرتهم مقيّدة وتسهم في قتل مئات الجرحى»، مطالبا الجهات الدولية «بتوفير آليات فاعلة تضمن سرعة خروج الجرحى والمرضى يوميا لإنقاذ حياتهم».
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