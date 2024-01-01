قادة العدو الصهيوني خائفون من حكم محتمل لمحكمة العدل الدولية بإدانتهم بالإبادة الجماعية في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

تخشى‭ ‬المؤسسة‭ ‬الأمنية‭ ‬ومكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬أن‭ ‬تنسب‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭ ‬جرائم‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة،‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وقالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬هآرتس‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬القانونيين‭ ‬الذين‭ ‬يتعاملون‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬حذر‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رئيس‭ ‬الأركان‭ ‬هرتسي‭ ‬هاليفي،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬خطرًا‭ ‬حقيقيًا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬المحكمة‭ ‬أمرًا‭ ‬يأمر‭ ‬إسرائيل‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬ملتزمة‭ ‬بأحكام‭ ‬المحكمة‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والنيابة‭ ‬العامة‭ ‬شرعا‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬الاستعداد‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الشكوى،‭ ‬وسيتم‭ ‬مناقشة‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يحدّد‭ ‬مزاعم‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عزلتها‭ ‬السياسية‭ ‬ومقاطعتها‭ ‬أو‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬عليها‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬إسرائيلية‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬قولهم‭.‬

وعلى‭ ‬النقيض‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬لاهاي،‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬ضد‭ ‬الأفراد،‭ ‬فإن‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬النزاعات‭ ‬القانونية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭.‬

ولا‭ ‬تعترف‭ ‬إسرائيل‭ ‬بسلطة‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية،‭ ‬‮«‬التي‭ ‬تجري‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬مشتبه‭ ‬بها‭ ‬ارتكبتها‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬فإن‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الموقعة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬مناهضة‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية،‭ ‬والتي‭ ‬تستمد‭ ‬بموجبها‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬سلطتها‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الشكوى‭ ‬المقدمة‭ ‬ضدها‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭. ‬وبموجب‭ ‬حكم‭ ‬المحكمة،‭ ‬يجوز‭ ‬لأي‭ ‬دولة‭ ‬وقعت‭ ‬على‭ ‬المعاهدة‭ ‬أن‭ ‬تشتكي‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬تتضرر‭ ‬منها‭ ‬هي‭ ‬نفسها‭.‬

وفي‭ ‬طلبها‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة،‭ ‬قالت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬ترتكب‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وأنها‭ ‬لا‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬معاقبة‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يحرضون‭ ‬على‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭.‬

واتهمت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬بالاستخدام‭ ‬العشوائي‭ ‬للقوة‭ ‬والإبعاد‭ ‬القسري‭ ‬للسكان‮»‬،‭ ‬وادعت‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأعمال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المبلغ‭ ‬عنها‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬وجرائم‭ ‬حرب‮»‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الأفعال‭ ‬التي‭ ‬تستوفي‭ ‬الشروط‭ ‬الأساسية‭ ‬لتعريف‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭.‬

وطلبت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬مناقشة‭ ‬الموضوع،‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬وإصدار‭ ‬أمر‭ ‬مؤقت‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وبحسب‭ ‬الطلب‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ضرورية‭ ‬لحماية‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬‮«‬أضرار‭ ‬إضافية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إصلاحها‮»‬‭.‬

كما‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬تأمر‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالسماح‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬هجّروا‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بالعودة‭ ‬إليها،‭ ‬والتوقف‭ ‬عن‭ ‬حرمانهم‭ ‬من‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والمساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬لا‭ ‬يحرضون‭ ‬على‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬ومعاقبة‭ ‬من‭ ‬يفعلون‭ ‬ذلك،‭ ‬والسماح‭ ‬بإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقل‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬إسرائيل‭ ‬العسكرية‭.‬