مظاهرة كبيرة في جنيف لاستقبال العام الجديد بالعلم الفلسطيني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

اجتمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السويسرية‭ ‬جنيف‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬لاستقبال‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬بأعلام‭ ‬فلسطين‭ ‬نصرة‭ ‬لأهالي‭ ‬غزة‭.‬

وردد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬هتافات‭ ‬لمساندة‭ ‬فلسطين‭ ‬وداعية‭ ‬لوقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭.‬

وشهدت‭ ‬العاصمة‭ ‬السويسرية‭ ‬عدة‭ ‬وقفات‭ ‬احتجاجية‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬فلسطين،‭ ‬كانت‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬نظمت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الناشطين‭ ‬السويسريين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للتضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬فعالية‭ ‬تضامنية‭ ‬بمحطة‭ ‬القطار‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬رفعت‭ ‬فيها‭ ‬شعارات‭ ‬مطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للتضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭ ‬الموافق‭ ‬29‭ ‬نوفمبر،‭ ‬والذي‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬هدنة‭ ‬مؤقتة‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬49‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭.‬