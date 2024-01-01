مظاهرة كبيرة في جنيف لاستقبال العام الجديد بالعلم الفلسطيني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
اجتمع أكثر من ألف شخص في العاصمة السويسرية جنيف فجر أمس الاثنين، لاستقبال العام الجديد بأعلام فلسطين نصرة لأهالي غزة.
وردد المتظاهرون هتافات لمساندة فلسطين وداعية لوقف فوري لإطلاق النار.
وشهدت العاصمة السويسرية عدة وقفات احتجاجية تضامنا مع فلسطين، كانت آخرها في أواخر شهر نوفمبر الماضي، حيث نظمت مجموعة من الناشطين السويسريين في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، فعالية تضامنية بمحطة القطار الرئيسية في جنيف، رفعت فيها شعارات مطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
جاء ذلك بمناسبة «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني» الموافق 29 نوفمبر، والذي يتزامن مع هدنة مؤقتة في القطاع، بعد نحو 49 يوما من القصف الإسرائيلي.
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