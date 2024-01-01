الأخضر يواصل تدريباته في معسكر قطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
يواصل المنتخب الوطني أمس الاثنين تدريباته في معسكره المقام في سيلين بدولة قطر خلال الفترة (31 ديسمبر- 11 يناير)، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير الجاري.
ميدانيا، قسم المدير الفني «روبرتو مانشيني» البرنامج التدريبي لحصتين تدريبيتين أجريت كلاهما على ملعب منتجع سيلين، الأولى في الفترة الصباحية حيث قسم مانشيني اللاعبين لمجموعتين الأولى أجرت الاختبارات اللياقية الفسيولوجية، فيما اكتفت المجموعة الثانية بتمارين تقوية في النادي الرياضي. فيما فرض مانشي في الفترة المسائية تمارين اعتيادية بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمه على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، شارك الثنائي «علي هزازي، أيمن يحيى» في الحصة التدريبية بعد اكتمال جاهزيتهما. ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي اليوم الثلاثاء بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية كلاهما على «ملعب منتجع سيلين».
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