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الأخضر يواصل تدريباته في معسكر قطر

1/1/2024 7:21:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

يواصل‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬تدريباته‭ ‬في‭ ‬معسكره‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬سيلين‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ (‬31‭ ‬ديسمبر‭- ‬11‭ ‬يناير‭)‬،‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬الإعدادي‭ ‬استعدادا‭ ‬لمنافسات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭.‬

ميدانيا،‭ ‬قسم‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬‮«‬روبرتو‭ ‬مانشيني‮»‬‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬لحصتين‭ ‬تدريبيتين‭ ‬أجريت‭ ‬كلاهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬منتجع‭ ‬سيلين،‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬حيث‭ ‬قسم‭ ‬مانشيني‭ ‬اللاعبين‭ ‬لمجموعتين‭ ‬الأولى‭ ‬أجرت‭ ‬الاختبارات‭ ‬اللياقية‭ ‬الفسيولوجية،‭ ‬فيما‭ ‬اكتفت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بتمارين‭ ‬تقوية‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الرياضي‭. ‬فيما‭ ‬فرض‭ ‬مانشي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬تمارين‭ ‬اعتيادية‭ ‬بدأت‭ ‬بتمارين‭ ‬الإحماء‭ ‬ثم‭ ‬تمرين‭ ‬المربعات‭ ‬بعدها‭ ‬طبق‭ ‬تمارين‭ ‬تكتيكية‭ ‬متنوعة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬تقسيمه‭ ‬على‭ ‬نصف‭ ‬مساحة‭ ‬الملعب،‭ ‬لتختتم‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬بتمارين‭ ‬الإطالة‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬متصل،‭ ‬شارك‭ ‬الثنائي‭ ‬‮«‬علي‭ ‬هزازي،‭ ‬أيمن‭ ‬يحيى‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬بعد‭ ‬اكتمال‭ ‬جاهزيتهما‭. ‬ويواصل‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬برنامجه‭ ‬الإعدادي‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بحصتين‭ ‬تدريبيتين‭ ‬صباحية‭ ‬ومسائية‭ ‬كلاهما‭ ‬على‭ ‬‮«‬ملعب‭ ‬منتجع‭ ‬سيلين‮»‬‭.‬



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