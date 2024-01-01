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سلتيكس يُحقق فوزه السادس تواليا ويغلب سبيرز

1/1/2024 7:21:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬فشِل‭ ‬الشاب‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬فريقه‭ ‬سان‭ ‬انتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬فخسر‭ ‬101‭ - ‬134‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭.‬

ومُنيَ‭ ‬سبيرز‭ ‬متذيّل‭ ‬ترتيب‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬بخسارته‭ ‬الـ27‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تألّق‭ ‬ويمبانياما‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬21‭ ‬نقطة،‭ ‬7‭ ‬متابعات‭ ‬و3‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬دقيقة،‭ ‬كما‭ ‬ديفن‭ ‬فاسل‭ (‬22‭ ‬نقطة‭).‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬واصل‭ ‬سلتيكس‭ ‬الصدارة‭ ‬بتحقيقه‭ ‬الفوز‭ ‬السادس‭ ‬توالياً‭ ‬والـ26‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بفريقه‭ ‬الأسطوري‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬أفضل‭ ‬سِجل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ولم‭ ‬يخسر‭ ‬سوى‭ ‬6‭ ‬مرّات‭.‬

وتألّق‭ ‬جايسن‭ ‬تايتوم‭ ‬للضيوف‭ ‬بتسجيله‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬و6‭ ‬متابعات،‭ ‬كما‭ ‬جايلن‭ ‬براون‭ (‬24‭ ‬نقطة‭ ‬و6‭ ‬متابعات‭) ‬ومعهما‭ ‬ديريك‭ ‬وايت‭ (‬17‭ ‬و3‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬زملاء‭ ‬ويمبانياما‭ ‬على‭ ‬الموعد،‭ ‬إذ‭ ‬سجّل‭ ‬بنفسه‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬35‭ ‬لفريقه،‭ ‬وفي‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬تمكّن‭ ‬سلتيكس‭ ‬من‭ ‬التقدّم‭ ‬53‭-‬65‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الشوط‭ ‬الأوّل‭.‬

وقال‭ ‬وايت‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬خمسة‭ ‬مواسم‭ ‬مع‭ ‬سبيرز‭ ‬قبل‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬سلتيكس‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬ولقيَ‭ ‬ترحيباً‭ ‬من‭ ‬جمهور‭ ‬ناديه‭ ‬السابق‭: ‬‮«‬لدي‭ ‬احترامٌ‭ ‬كبيرٌ‭ ‬للجمهور‭ ‬هنا،‭ ‬كما‭ ‬لديّ‭ ‬ذكريات‭ ‬جميلة‭. ‬أنا‭ ‬ممتنّ‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أنهينا‭ ‬الشوط‭ ‬الأوّل‭ (‬بتقدّم‭) ‬ودخلنا‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬بجاهزيّة‭ ‬وذهنيّة‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يستغرق‭ ‬الأمر‭ ‬سوى‭ ‬19‭ ‬دقيقة‭ ‬ليتجاوز‭ ‬ويمبانياما‭ ‬متوسّط‭ ‬نقاطه‭ ‬المسجّلة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ (‬18.8‭)‬،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتمكّن‭ ‬من‭ ‬تجنّب‭ ‬الخسارة‭ ‬بفارق‭ ‬33‭ ‬نقطة‭.‬

وبهذه‭ ‬المباراة‭ ‬يختتم‭ ‬العملاق‭ ‬الفرنسي‭ (‬2.24‭ ‬م‭) ‬عامه‭ ‬المذهل‭ ‬الذي‭ ‬بدأه‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬مع‭ ‬ميتروبوليتان‭ ‬92‭ ‬قبل‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬سبيرز‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بأحقيّة‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬‮«‬درافت‮»‬‭ ‬الدوري،‭ ‬ما‭ ‬منحه‭ ‬أفضلية‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬الواعد‭ ‬الذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬موهبة‭ ‬سلاوية‭ ‬خارقة‭ ‬وهو‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬كأكثر‭ ‬الخيارات‭ ‬المرغوب‭ ‬فيها‭ ‬منذ‭ ‬انضمام‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2003‭.‬


بيليكانز‭ ‬يثأر‭ ‬من‭ ‬ليكرز‭ ‬

وفي‭ ‬مباراةٍ‭ ‬أخرى،‭ ‬ثأر‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬لخسارته‭ ‬أمام‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬للنسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬‮«‬إن‭-‬سيزون‮»‬‭ ‬وتغلّب‭ ‬عليه‭ ‬129‭ - ‬109‭.‬

وتألّق‭ ‬براندون‭ ‬إنغرام‭ ‬وزيون‭ ‬ويليامسون‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬الأوّل‭ ‬26‭ ‬نقطة،‭ ‬4‭ ‬متابعات‭ ‬و6‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬مقابل‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬للثاني،‭ ‬5‭ ‬متابعات‭ ‬و8‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تنفع‭ ‬نقاط‭ ‬الأسطورة‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬الـ34‭ ‬ومتابعاته‭ ‬الخمس‭ ‬وتمريراته‭ ‬الحاسمة‭ ‬الثماني‭ ‬في‭ ‬تجنيب‭ ‬فريقه‭ ‬الخسارة‭.‬

وتعرّض‭ ‬ليكرز‭ ‬لضربةٍ‭ ‬بإصابة‭ ‬الياباني‭ ‬ري‭ ‬هاتشيمورا‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬أساسياً‭ ‬وخرج‭ ‬بعد‭ ‬ثماني‭ ‬دقائق‭.‬


فوز‭ ‬رابع‭ ‬توالياً‭ ‬لثاندر‭ ‬

وسجّل‭ ‬كيفن‭ ‬دورانت‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬وساعده‭ ‬برادلي‭ ‬بيل‭ (‬25‭) ‬وديفين‭ ‬بوكر‭ (‬21‭) ‬ليقودوا‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أورلاندو‭ ‬ماجيك‭ ‬112‭ - ‬107‭ ‬محققين‭ ‬الفوز‭ ‬الـ17‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬ضمن‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬خسر‭ ‬ماجيك‭ ‬للمرة‭ ‬الـ13‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭. ‬وكان‭ ‬ماجيك‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬بقيادة‭ ‬باولو‭ ‬بانشيرو‭ (‬28‭ ‬نقطة‭) ‬إذ‭ ‬تقدّم‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬لكنّه‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭.‬

وقال‭ ‬بيل‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬ويزاردز‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬دفعونا‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬جهدٍ‭ ‬أكبر‭ ‬قليلاً‭ ‬ممّا‭ ‬كنا‭ ‬نريد،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬نريده‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬أحاول‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬أجد‭ ‬طريقة‭ ‬لعبي‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬اللاعبين‭. ‬لست‭ ‬هنا‭ ‬لأدوس‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬إصبع‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬عينه‭ ‬أنا‭ ‬هنا‭ ‬لسبب‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬عنيفاً‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬نفسي‭. ‬دخلت‭ ‬المباراة‭ ‬اليوم‭ ‬بشكلٍ‭ ‬عنيف‭ ‬ولحسن‭ ‬الحظ‭ ‬حققنا‭ ‬فوزاً‭ ‬رائعاً‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬وأن‭ ‬نُصحّح‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‮»‬‭.‬

وواصل‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬مطاردة‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬المتصدّر‭ ‬وفاز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬124‭ - ‬108‭ ‬بقيادة‭ ‬الكندي‭ ‬شاي‭ ‬غيلجيوس‭-‬ألكسندر‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬24‭ ‬نقطة،‭ ‬4‭ ‬متابعات‭ ‬و6‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬ليُحقق‭ ‬الفريق‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً‭.‬

وسقط‭ ‬ممفيس‭ ‬غريزليز‭ ‬أمام‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬92‭ - ‬123،‭ ‬فيما‭ ‬خسر‭ ‬واشنطن‭ ‬ويزاردز‭ ‬أمام‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬126‭ - ‬130‭.‬


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