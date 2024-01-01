سلتيكس يُحقق فوزه السادس تواليا ويغلب سبيرز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجلوس – (أ ف ب) :فشِل الشاب الفرنسي فيكتور ويمبانياما في قيادة فريقه سان انتونيو سبيرز في الفوز على أرضه أمام بوسطن سلتيكس متصدر ترتيب المنطقة الشرقية، فخسر 101 - 134 الأحد، في المباراة الأخيرة لعام 2023 ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
ومُنيَ سبيرز متذيّل ترتيب المنطقة الغربية بخسارته الـ27 هذا الموسم على الرغم من تألّق ويمبانياما الذي سجّل 21 نقطة، 7 متابعات و3 تمريرات حاسمة في 24 دقيقة، كما ديفن فاسل (22 نقطة).
في المقابل واصل سلتيكس الصدارة بتحقيقه الفوز السادس توالياً والـ26 هذا الموسم بفريقه الأسطوري الذي يحمل أفضل سِجل في الدوري ولم يخسر سوى 6 مرّات.
وتألّق جايسن تايتوم للضيوف بتسجيله 25 نقطة و6 متابعات، كما جايلن براون (24 نقطة و6 متابعات) ومعهما ديريك وايت (17 و3)، في حين لم يكن زملاء ويمبانياما على الموعد، إذ سجّل بنفسه 15 نقطة من أول 35 لفريقه، وفي غيابه عن أرض الملعب تمكّن سلتيكس من التقدّم 53-65 بعد انتهاء الشوط الأوّل.
وقال وايت الذي لعب خمسة مواسم مع سبيرز قبل انضمامه إلى سلتيكس عام 2022 ولقيَ ترحيباً من جمهور ناديه السابق: «لدي احترامٌ كبيرٌ للجمهور هنا، كما لديّ ذكريات جميلة. أنا ممتنّ».
وأضاف: «أنهينا الشوط الأوّل (بتقدّم) ودخلنا الربع الثالث بجاهزيّة وذهنيّة الفوز».
ولم يستغرق الأمر سوى 19 دقيقة ليتجاوز ويمبانياما متوسّط نقاطه المسجّلة هذا الموسم (18.8)، دون أن يتمكّن من تجنّب الخسارة بفارق 33 نقطة.
وبهذه المباراة يختتم العملاق الفرنسي (2.24 م) عامه المذهل الذي بدأه في فرنسا مع ميتروبوليتان 92 قبل انتقاله إلى سبيرز الذي فاز بأحقيّة الخيار الأول في «درافت» الدوري، ما منحه أفضلية التعاقد مع اللاعب الواعد الذي يُعتبر موهبة سلاوية خارقة وهو وصل إلى الدوري كأكثر الخيارات المرغوب فيها منذ انضمام «الملك» ليبرون جيمس إلى «أن بي ايه» في عام 2003.
بيليكانز يثأر من ليكرز
وفي مباراةٍ أخرى، ثأر نيو أورليانز بيليكانز لخسارته أمام لوس أنجلوس ليكرز في الدور نصف النهائي للنسخة الأولى من كأس «إن-سيزون» وتغلّب عليه 129 - 109.
وتألّق براندون إنغرام وزيون ويليامسون في تسجيل الأوّل 26 نقطة، 4 متابعات و6 تمريرات حاسمة، مقابل 26 نقطة للثاني، 5 متابعات و8 تمريرات حاسمة، فيما لم تنفع نقاط الأسطورة ليبرون جيمس الـ34 ومتابعاته الخمس وتمريراته الحاسمة الثماني في تجنيب فريقه الخسارة.
وتعرّض ليكرز لضربةٍ بإصابة الياباني ري هاتشيمورا الذي بدأ أساسياً وخرج بعد ثماني دقائق.
فوز رابع توالياً لثاندر
وسجّل كيفن دورانت 31 نقطة وساعده برادلي بيل (25) وديفين بوكر (21) ليقودوا فينيكس صنز إلى الفوز على أورلاندو ماجيك 112 - 107 محققين الفوز الـ17 في المركز الثامن ضمن المنطقة الغربية، في حين خسر ماجيك للمرة الـ13 وهو في المركز الخامس في المنطقة الشرقية. وكان ماجيك قريباً من تحقيق الفوز بقيادة باولو بانشيرو (28 نقطة) إذ تقدّم في الربع الثالث لكنّه تراجع في الربع الأخير.
وقال بيل الذي سجّل أكبر عدد من النقاط منذ انتقاله إلى النادي قادماً من واشنطن ويزاردز: «لقد دفعونا إلى بذل جهدٍ أكبر قليلاً ممّا كنا نريد، لكن هذا ما نريده الآن».
وأضاف: «أنا أحاول فقط أن أجد طريقة لعبي مع باقي اللاعبين. لست هنا لأدوس على أي إصبع لكن في الوقت عينه أنا هنا لسبب. يجب أن أكون عنيفاً. يجب أن أكون نفسي. دخلت المباراة اليوم بشكلٍ عنيف ولحسن الحظ حققنا فوزاً رائعاً».
وأردف: «يجب أن نكون أفضل في الدفاع وأن نُصحّح هذه المسألة».
وواصل أوكلاهوما سيتي ثاندر مطاردة مينيسوتا تمبروولفز المتصدّر وفاز على ضيفه بروكلين نتس 124 - 108 بقيادة الكندي شاي غيلجيوس-ألكسندر الذي سجّل 24 نقطة، 4 متابعات و6 تمريرات حاسمة، ليُحقق الفريق فوزه الرابع توالياً.
وسقط ممفيس غريزليز أمام ساكرامنتو كينغز 92 - 123، فيما خسر واشنطن ويزاردز أمام أتلانتا هوكس 126 - 130.
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