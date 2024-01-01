ديوكوفيتش يقود صربيا إلى فوز أوّل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
سيدني – (أ ف ب): قاد نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً منتخب صربيا إلى الفوز على الصين 2-1 الأحد في بيرث، ضمن دور المجموعات من كأس يونايتد في كرة المضرب المقامة في أستراليا حتى 7 يناير. وتغلّب حامل لقب 24 بطولة كبرى (رقم قياسي) على جانغ جيجن المصنف 58 عالمياً 6-3 و6-2، في ساعة و12 دقيقة في المواجهة الأولى بينهما. وقال ديوكوفيتش بعد مباراة الفردي «افتقدت الى الايقاع في الاشواط الخمسة او الستة الاولى وهذا أمر طبيعي، لأنك عندما لا تخوض مباراة رسمية لأكثر من شهر تحتاج الى بعض الوقت لاحماء المحركات».
خسرت بعدها مواطنته أولغا دانيلوفيتش أمام جنغ تشينوين المصنفة 15 عالمياً وصاحبة الصعود الصاروخي هذا العام 4-6 و2-6.
وفي مباراة الزوجي، فاز ديوكوفيتش (36 عاماً) ودانيلوفيتش على جيجن وتشينوين 6-4 و1-6 و10-6.
قال «نولي» بعد المباراة التي انتهت نحو منتصف ليل رأس السنة «أشكر الجماهير للبقاء في هذا الوقت المتأخر. نحن سعداء لأنكم قررتم البقاء في هذه الليلة المميزة معنا».
ويستعد ديوكوفيتش لخوض غمار بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام في ملبورن الاسترالية اعتبارا من 14 يناير، في محاولة لتعزيز رقمه القياسي من الألقاب في هذه البطولة الى 11 والى الالقاب الكبرى الى 25. وكانت الصين فازت في مواجهتها الأولى على تشيكيا 3-0 ضمن المجموعة الخامسة، فيما خاضت صربيا مواجهتها الأولى. وتشهد مسابقة كأس يونايتد المقامة في بيرث وسيدني مشاركة 18 منتخباً وُزّعت على ست مجموعات من ثلاثة منتخبات وتتنافس بنظام الدوري. تتضمّن كل مواجهة مباراة واحدة للرجال ومثلها للسيدات بالإضافة إلى مواجهة في الزوجي المختلط.
ويتأهل إلى ربع النهائي أبطال المجموعات الست وأفضل منتخب يحتل المركز الثاني في كل من سيدني وبيرث.
MENAFN01012024000055011008ID1107674784
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.