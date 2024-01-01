ديوكوفيتش يقود صربيا إلى فوز أوّل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

سيدني‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قاد‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالمياً‭ ‬منتخب‭ ‬صربيا‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬2‭-‬1‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬بيرث،‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬يناير‭. ‬وتغلّب‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬24‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭ (‬رقم‭ ‬قياسي‭) ‬على‭ ‬جانغ‭ ‬جيجن‭ ‬المصنف‭ ‬58‭ ‬عالمياً‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬2،‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و12‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬بينهما‭. ‬وقال‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬الفردي‭ ‬‮«‬افتقدت‭ ‬الى‭ ‬الايقاع‭ ‬في‭ ‬الاشواط‭ ‬الخمسة‭ ‬او‭ ‬الستة‭ ‬الاولى‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬طبيعي،‭ ‬لأنك‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬تخوض‭ ‬مباراة‭ ‬رسمية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬لاحماء‭ ‬المحركات‮»‬‭.‬

خسرت‭ ‬بعدها‭ ‬مواطنته‭ ‬أولغا‭ ‬دانيلوفيتش‭ ‬أمام‭ ‬جنغ‭ ‬تشينوين‭ ‬المصنفة‭ ‬15‭ ‬عالمياً‭ ‬وصاحبة‭ ‬الصعود‭ ‬الصاروخي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬4‭-‬6‭ ‬و2‭-‬6‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي،‭ ‬فاز‭ ‬ديوكوفيتش‭ (‬36‭ ‬عاماً‭) ‬ودانيلوفيتش‭ ‬على‭ ‬جيجن‭ ‬وتشينوين‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و1‭-‬6‭ ‬و10‭-‬6‭.‬

قال‭ ‬‮«‬نولي‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬نحو‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬‮«‬أشكر‭ ‬الجماهير‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬المتأخر‭. ‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬لأنكم‭ ‬قررتم‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الليلة‭ ‬المميزة‭ ‬معنا‮»‬‭.‬

ويستعد‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬بطولة‭ ‬استراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الاربع‭ ‬الكبرى‭ ‬ضمن‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬الاسترالية‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬يناير،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتعزيز‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬الى‭ ‬11‭ ‬والى‭ ‬الالقاب‭ ‬الكبرى‭ ‬الى‭ ‬25‭. ‬وكانت‭ ‬الصين‭ ‬فازت‭ ‬في‭ ‬مواجهتها‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬تشيكيا‭ ‬3‭-‬0‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة،‭ ‬فيما‭ ‬خاضت‭ ‬صربيا‭ ‬مواجهتها‭ ‬الأولى‭. ‬وتشهد‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬بيرث‭ ‬وسيدني‭ ‬مشاركة‭ ‬18‭ ‬منتخباً‭ ‬وُزّعت‭ ‬على‭ ‬ست‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬منتخبات‭ ‬وتتنافس‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭. ‬تتضمّن‭ ‬كل‭ ‬مواجهة‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬للرجال‭ ‬ومثلها‭ ‬للسيدات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬في‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط‭.‬

ويتأهل‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬أبطال‭ ‬المجموعات‭ ‬الست‭ ‬وأفضل‭ ‬منتخب‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سيدني‭ ‬وبيرث‭.‬



