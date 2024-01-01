جيرونا لمواصلة نجاحه الباهر أمام أتلتيكو مدريد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يأمل‭ ‬جيرونا‭ ‬بدء‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬استكمال‭ ‬سلسلة‭ ‬نتائجه‭ ‬الإيجابية‭ ‬المفاجئة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلعب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬المتصدّر‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عنه‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬فإن‭ ‬جيرونا‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬45‭ ‬نقطة‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مبارياتٍ‭ ‬متتالية‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري،‭ ‬ولم‭ ‬يخسر‭ ‬منذ‭ ‬30‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ (‬0-3‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭).‬

ومقارنةً‭ ‬بالموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬أنهى‭ ‬جيرونا‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬بـ17‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬مباراة‭.‬

وسيحاول‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬إنهاء‭ ‬مرحلة‭ ‬الذهاب‭ ‬بخسارة‭ ‬واحدة،‭ ‬لكنّ‭ ‬تاريخ‭ ‬مواجهاتهم‭ ‬مع‭ ‬أتلتيكو‭ ‬لا‭ ‬يصبّ‭ ‬في‭ ‬صالحهم،‭ ‬إذ‭ ‬إنّهم‭ ‬خسروا‭ ‬أمامهم‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬ولم‭ ‬يفوزوا‭ ‬عليهم‭ ‬أبداً‭ ‬في‭ ‬مواجهاتهم‭ ‬الثماني‭ ‬تاريخياً‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬كان‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬سيميوني‭ ‬قد‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬مباراته‭ ‬المؤجلة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬وفاز‭ ‬على‭ ‬إشبيلية‭ ‬1‭-‬0‭ ‬ليُنهي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬برشلونة‭.‬

ويعتمد‭ ‬المدرب‭ ‬على‭ ‬مجموعةٍ‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬يقودهم‭ ‬الهدّاف‭ ‬الفرنسي‭ ‬أنطوان‭ ‬غريزمان،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كوكي‭ (‬32‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬ينتهي‭ ‬عقده‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ويُنتظر‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيبقى‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يلعب‭ ‬إلا‭ ‬له‭ ‬أو‭ ‬سينتقل‭ ‬إلى‭ ‬نادٍ‭ ‬جديد‭.‬





ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بتجديد‭ ‬الثقة‭ ‬بأنشيلوتي‭ ‬

ويستضيف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬مايوركا‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬وهو‭ ‬يطمح‭ ‬إلى‭ ‬فكّ‭ ‬شراكة‭ ‬الصدارة‭ ‬مع‭ ‬جيرونا،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تجديد‭ ‬الثقة‭ ‬بمدربه‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭.‬

وفجّر‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬قنبلة‭ ‬التمديد‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬توقيع‭ ‬مدربه‭ ‬عقداً‭ ‬جديداً‭ ‬حتّى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2026،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬مرشّحاً‭ ‬ليكون‭ ‬أول‭ ‬مدرب‭ ‬أجنبي‭ ‬لمنتخب‭ ‬البرازيل‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬ستين‭ ‬عاماً،‭ ‬وأن‭ ‬يقودهم‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬أمريكا‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ (‬من‭ ‬20‭ ‬يونيو‭ ‬الى‭ ‬14‭ ‬يوليو‭).‬

وقال‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬سعيد‭ ‬جداً‭ ‬باستمراري‭ ‬بالحلم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬ومع‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭. ‬لقد‭ ‬جدّدت‭ (‬عقدي‭) ‬لأن‭ ‬الفريق‭ ‬كان‭ ‬ناجحاً‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬وهذا‭ ‬النجاح‭ ‬مستمر‭ ‬معنا‭ ‬هذه‭ ‬السنة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أرى‭ ‬فلورنتينو‭ (‬بيريس‭) ‬كأبٍ‭ ‬لعائلة‭ ‬وكرجلٍ‭ ‬حقق‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتمكّن‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬تحقيقه‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬

ويسعى‭ ‬ريال‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬أمام‭ ‬ضيفٍ‭ ‬أوقع‭ ‬به‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بينهما‭ (‬1-0‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2023‭). ‬

وسيحاول‭ ‬المتألّق‭ ‬الإنكليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬الارتقاء‭ ‬بصدارة‭ ‬الهدّافين‭ ‬بعدما‭ ‬سجّل‭ ‬13‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬خلال‭ ‬موسمه‭ ‬الأوّل،‭ ‬بفارق‭ ‬هدفٍ‭ ‬واحدٍ‭ ‬عن‭ ‬بورخا‭ ‬مايورال‭ ‬مهاجم‭ ‬خيتافي‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬يدخل‭ ‬الألماني‭ ‬توني‭ ‬كروس‭ ‬والكرواتي‭ ‬لوكا‭ ‬مودريتش‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬دون‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬سيستمرّان‭ ‬مع‭ ‬الـ«ميرينغي‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬ينتهي‭ ‬عقداهما‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭.‬





برشلونة‭ ‬لمواصلة‭ ‬المنافسة‭ ‬

ويحاول‭ ‬برشلونة‭ ‬بدوره‭ ‬اللحاق‭ ‬بالمتصدّرين‭ ‬اللذين‭ ‬يسبقونه‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭.‬

ويسعى‭ ‬المدرب‭ ‬تشافي‭ ‬هيرنانديس‭ ‬إلى‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬كما‭ ‬ختم‭ ‬2023‭ ‬بالتغلّب‭ ‬على‭ ‬ألميريا‭ ‬3‭-‬2‭ ‬بعدما‭ ‬أظهر‭ ‬فريقه‭ ‬إصراراً‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تواضع‭ ‬منافسه‭.‬

وكانت‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬فرصةً‭ ‬للقائد‭ ‬سيرجي‭ ‬روبرتو‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬مدربه‭ ‬لأن‭ ‬يُثبت‭ ‬نفسه‭ ‬مجدداً‭ ‬بعدما‭ ‬بدأ‭ ‬أساسياً‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬الثلاثي‭ ‬الأساسي‭ ‬الدولي‭ ‬الهولندي‭ ‬فرينكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬بسبب‭ ‬الإيقاف،‭ ‬وبيدري‭ ‬وغافي‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدفين‭.‬

ويأمل‭ ‬تشافي‭ ‬استمرار‭ ‬المدافع‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬كانسيلو‭ ‬ومواطنه‭ ‬المهاجم‭ ‬فيليكس‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬وتجديد‭ ‬عقديهما،‭ ‬إذ‭ ‬قال‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تأقلما‭ ‬بشكلٍ‭ ‬جيّد‭ ‬ويؤديان‭ ‬ما‭ ‬عليهما‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭. ‬بالطبع‭ ‬نودّ‭ ‬أن‭ ‬نتمكّن‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬بالاعتماد‭ ‬عليهما‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬قالت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسبانية‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬جوان‭ ‬لابورتا‭ ‬باشر‭ ‬المفاوضات‭ ‬لتجديد‭ ‬عقديهما‭ ‬بعد‭ ‬انتقالهما‭ ‬بالإعارة‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭.‬

ويفتتح‭ ‬خيتافي‭ ‬المرحلة‭ ‬بمواجهة‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬كما‭ ‬يلتقي‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬مع‭ ‬ألافيس،‭ ‬ويحلّ‭ ‬فياريال‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬فالنسيا‭. ‬ويلعب‭ ‬غرناطة‭ ‬أمام‭ ‬قادش‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء،‭ ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭. ‬ويواجه‭ ‬أوساسونا‭ ‬ضيفه‭ ‬ألميريا‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬وإشبيلية‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭.‬



