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لوكير سيقابل متخصصين في القلب لتقرير مستقبله

1/1/2024 7:21:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيقابل‭ ‬الويلزي‭ ‬توم‭ ‬لوكير‭ ‬قلب‭ ‬دفاع‭ ‬نادي‭ ‬لوتون‭ ‬الإنكليزي‭ ‬متخصصين‭ ‬في‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬حول‭ ‬اكمال‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لأزمة‭ ‬قلبية‭ ‬خطيرة‭.‬

وأصيب‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬29‭ ‬عاماً‭ ‬بسكتة‭ ‬قلبية‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬مع‭ ‬بورنموث‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭.‬

خرج‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬تركيب‭ ‬جهاز‭ ‬مزيل‭ ‬الرجفان،‭ ‬وهو‭ ‬جهاز‭ ‬صغير‭ ‬يستخدم‭ ‬لعلاج‭ ‬الاشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬انتظام‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭ ‬بشكل‭ ‬خطير‭.‬

قال‭ ‬لوكير‭ ‬الاحد‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬سأقوم‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعي‭ ‬وبكل‭ ‬الطرق‭ ‬الممكنة‭ ‬لمساعدة‭ ‬المدرب‭ ‬والنادي‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬اللاعب‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬انه‭ ‬بحال‭ ‬جيدة‭ ‬ويتعافى‭ ‬راهناً‭ ‬بعد‭ ‬انقاذ‭ ‬حياته‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬تحديد‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬لقائي‭ ‬بمتخصصين‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجديد‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬اللاعب‭ ‬وقع‭ ‬أرضاً‭ ‬منتصف‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬الحكم‭ ‬ايقاف‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بوقت‭ ‬قصير،‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬العلاج‭ ‬الطبي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬نقله‭ ‬وسط‭ ‬تصفيق‭ ‬مشجعي‭ ‬نادي‭ ‬بورنموث‭. ‬وليست‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬يعاني‭ ‬فيها‭ ‬لوكير‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬مماثل‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬الملعب،‭ ‬حيث‭ ‬خضع‭ ‬لجراحة‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬خلال‭ ‬المواجهة‭ ‬الفاصلة‭ ‬‮«‬ملحق‮»‬‭ ‬لبطولة‭ ‬‮«‬تشامبيونشيب‮»‬‭ ‬امام‭ ‬كوفنتري‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬والتي‭ ‬قال‭ ‬النادي‭ ‬انها‭ ‬ليست‭ ‬متصلة‭ ‬بعارضه‭ ‬الأخير‭.‬

وعاد‭ ‬اللاعب‭ ‬الى‭ ‬الملاعب‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬وخاض‭ ‬15‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬بورنموث‭.‬



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