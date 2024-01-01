لوكير سيقابل متخصصين في القلب لتقرير مستقبله

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
لندن – (أ ف ب): سيقابل الويلزي توم لوكير قلب دفاع نادي لوتون الإنكليزي متخصصين في أمراض القلب لاتخاذ قرار حول اكمال مسيرته في كرة القدم، بعد تعرضه لأزمة قلبية خطيرة.
وأصيب اللاعب البالغ 29 عاماً بسكتة قلبية في مباراة فريقه مع بورنموث في الدوري الإنكليزي لكرة القدم في 16 ديسمبر.
خرج من المستشفى بعد تركيب جهاز مزيل الرجفان، وهو جهاز صغير يستخدم لعلاج الاشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب بشكل خطير.
قال لوكير الاحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي «سأقوم بكل ما في وسعي وبكل الطرق الممكنة لمساعدة المدرب والنادي».
تابع اللاعب الذي قال انه بحال جيدة ويتعافى راهناً بعد انقاذ حياته «سيتم تحديد ذلك بعد لقائي بمتخصصين في العام الجديد».
وكان اللاعب وقع أرضاً منتصف الشوط الثاني، قبل أن يعلن الحكم ايقاف المباراة بعد ذلك بوقت قصير، حيث تلقى العلاج الطبي قبل أن يتم نقله وسط تصفيق مشجعي نادي بورنموث. وليست المرة الاولى يعاني فيها لوكير من وضع مماثل على ارض الملعب، حيث خضع لجراحة في القلب بعد سقوطه خلال المواجهة الفاصلة «ملحق» لبطولة «تشامبيونشيب» امام كوفنتري في مايو الماضي والتي قال النادي انها ليست متصلة بعارضه الأخير.
وعاد اللاعب الى الملاعب في بداية الموسم الجديد وخاض 15 مباراة في جميع المسابقات حتى اللحظة قبل مباراة بورنموث.
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