بيرالدو يتعاقد مع سان جيرمان حتى 2028

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعاقد‭ ‬المدافع‭ ‬الشاب‭ ‬البرازيلي‭ ‬لوكاس‭ ‬بيرالدو‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حتّى‭ ‬عام‭ ‬2028،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬النادي‭ ‬الباريسي‭.‬

وانضم‭ ‬المدافع‭ ‬البالغ‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬إلى‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬مدة‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ارتدى‭ ‬قميصه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬وفاز‭ ‬معه‭ ‬بكأس‭ ‬البرازيل‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وخطا‭ ‬بيرالدو‭ ‬خطواته‭ ‬الاحترافية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أياكوتشو‭ ‬أف‭ ‬سي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬سوداميركانا‭. ‬مذاك،‭ ‬بات‭ ‬نجل‭ ‬لاعب‭ ‬سابق‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬لاعبا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬البرازيلية،‭ ‬وفقا‭ ‬للنادي‭ ‬الباريسي‭. ‬وفي‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ‭ ‬18‭ ‬عاماً،‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬أمام‭ ‬الاكوادور‭ (‬4/1‭). ‬قال‭ ‬بيرالدو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشره‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بعدما‭ ‬انتظر‭ ‬افتتاح‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬للإعلان‭ ‬عن‭ ‬الصفقة‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬نادٍ‭ ‬طموح‭ ‬مثل‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭. ‬هي‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬وستساعدني‭ ‬على‭ ‬التطور‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬البرازيلي‭ ‬الذي‭ ‬سيرتدي‭ ‬القميص‭ ‬الرقم‭ ‬35‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬الانتظار‭ ‬حتى‭ ‬أتعرف‭ ‬على‭ ‬زملائي‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬وخوض‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬لي‭ ‬بقميصه‮»‬‭.‬









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