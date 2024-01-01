Tuesday, 02 January 2024 06:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيرالدو يتعاقد مع سان جيرمان حتى 2028

1/1/2024 7:21:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعاقد‭ ‬المدافع‭ ‬الشاب‭ ‬البرازيلي‭ ‬لوكاس‭ ‬بيرالدو‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حتّى‭ ‬عام‭ ‬2028،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬النادي‭ ‬الباريسي‭.‬

وانضم‭ ‬المدافع‭ ‬البالغ‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬إلى‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬مدة‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ارتدى‭ ‬قميصه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬وفاز‭ ‬معه‭ ‬بكأس‭ ‬البرازيل‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وخطا‭ ‬بيرالدو‭ ‬خطواته‭ ‬الاحترافية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أياكوتشو‭ ‬أف‭ ‬سي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬سوداميركانا‭. ‬مذاك،‭ ‬بات‭ ‬نجل‭ ‬لاعب‭ ‬سابق‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬لاعبا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬البرازيلية،‭ ‬وفقا‭ ‬للنادي‭ ‬الباريسي‭. ‬وفي‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ‭ ‬18‭ ‬عاماً،‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬أمام‭ ‬الاكوادور‭ (‬4/1‭). ‬قال‭ ‬بيرالدو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشره‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بعدما‭ ‬انتظر‭ ‬افتتاح‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬للإعلان‭ ‬عن‭ ‬الصفقة‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬نادٍ‭ ‬طموح‭ ‬مثل‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭. ‬هي‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬وستساعدني‭ ‬على‭ ‬التطور‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬البرازيلي‭ ‬الذي‭ ‬سيرتدي‭ ‬القميص‭ ‬الرقم‭ ‬35‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬الانتظار‭ ‬حتى‭ ‬أتعرف‭ ‬على‭ ‬زملائي‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬وخوض‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬لي‭ ‬بقميصه‮»‬‭.‬




MENAFN01012024000055011008ID1107674781

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث