بيرالدو يتعاقد مع سان جيرمان حتى 2028

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): تعاقد المدافع الشاب البرازيلي لوكاس بيرالدو مع باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم حتّى عام 2028، بحسب ما أفاد أمس الاثنين النادي الباريسي.
وانضم المدافع البالغ 20 عاماً إلى سان جرمان مدة خمسة أعوام قادما من ساو باولو الذي كان ارتدى قميصه منذ عام 2020 وفاز معه بكأس البرازيل العام الماضي. وخطا بيرالدو خطواته الاحترافية الأولى في مايو 2022 في الفوز على أياكوتشو أف سي 1-0 في مسابقة كأس سوداميركانا. مذاك، بات نجل لاعب سابق لكرة القدم، لاعبا محوريا في البطولة البرازيلية، وفقا للنادي الباريسي. وفي يونيو 2022 في سن الـ 18 عاماً، دافع عن ألوان المنتخب الوطني ما دون 20 عاما للمرة الأولى في مسيرته أمام الاكوادور (4/1). قال بيرالدو في بيان نشره سان جرمان بعدما انتظر افتتاح سوق الانتقالات الشتوية للإعلان عن الصفقة الجديدة «أنا سعيد جدا بالانضمام إلى نادٍ طموح مثل باريس سان جرمان. هي خطوة مهمة في مسيرتي وستساعدني على التطور».
وتابع البرازيلي الذي سيرتدي القميص الرقم 35 مع ناديه الجديد «لا أستطيع الانتظار حتى أتعرف على زملائي الجدد في الفريق وخوض أول مباراة لي بقميصه».
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