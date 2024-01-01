فرانكفورت يستعير فان دي بيك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

فرانكفورت‭ (‬ألمانيا‭) - ( ‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬آينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الهولندي‭ ‬دوني‭ ‬فان‭ ‬دي‭ ‬بيك‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬فان‭ ‬دي‭ ‬بيك‭ ‬مدافعا‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬فرانكفورت‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

وصرح‭ ‬ماركوس‭ ‬كروشه،‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لفرانكفورت‭ ‬‮«‬دوني‭ ‬فان‭ ‬دي‭ ‬بيك‭ ‬يناسب‭ ‬طريقة‭ ‬لعبنا‭ ‬تماما‭ ‬وهو‭ ‬قطعة‭ ‬مهمة‭ ‬يحتاجها‭ ‬فريقنا‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لفرانكفورت‭ ‬‮«‬فان‭ ‬دي‭ ‬بيك‭ ‬يمتلك‭ ‬خبرة‭ ‬دولية‭ ‬هائلة‭ ‬ستمنح‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفائدة‭ ‬للاعبينا‭ ‬الشباب‭. ‬إنه‭ ‬يتمتع‭ ‬بقدرة‭ ‬مذهلة‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف،‭ ‬وقبل‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬فإن‭ ‬لديه‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬مهاجمينا‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬واعدة‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

وخاض‭ ‬فان‭ ‬دي‭ ‬بيك‭ ‬62‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬وسجل‭ ‬هدفين،‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬للدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬أياكس‭ ‬أمستردام‭ ‬الهولندي‭.‬





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