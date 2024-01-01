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مبابي ((حرّ)) بين البقاء مع سان جيرمان أو الرحيل

1/1/2024 7:21:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬بات‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬لاعباً‭ ‬حراً‭ ‬يملك‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الإثنين‭ ‬خيار‭ ‬التوقيع‭ ‬مع‭ ‬ناد‭ ‬غير‭ ‬فريقه‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬لحمل‭ ‬ألوانه‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬صيف‭ ‬2024،‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬جديد‭ ‬غني‭ ‬بالتكهنات‭.‬

كانت‭ ‬الأمور‭ ‬صافية‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬ذهن‭ ‬المهاجم‭ ‬السريع،‭ ‬عندما‭ ‬وجّه‭ ‬خطاباً‭ ‬إلى‭ ‬ناديه‭ ‬يشير‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬رغبته‭ ‬بعدم‭ ‬تمديد‭ ‬عقده‭ ‬الذي‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2024‭.‬

لكن‭ ‬التشنّج‭ ‬تقلّص‭ ‬وعاد‭ ‬الهدوء‭ ‬ليسود‭ ‬بعد‭ ‬كباش‭ ‬بين‭ ‬اللاعب‭ ‬وناديه‭ ‬الغاضب‭ ‬لعدم‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬بيع‭ ‬عقد‭ ‬اللاعب‭ ‬المقدّر‭ ‬بـ180‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬موقع‭ ‬ترانسفرماركت‭ ‬المتخصّص،‭ ‬ما‭ ‬دفعه‭ ‬إلى‭ ‬إبعاده‭ ‬موقتاً‭ ‬عن‭ ‬التشكيلة‭.‬

مذ‭ ‬ذاك‭ ‬الوقت،‭ ‬أصبحت‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬هداف‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬ورئيس‭ ‬ناديه‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬الخليفي‭ ‬صلبة‭ ‬وراسخة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬يرشح‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭. ‬ووفقاً‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬متعدّدة،‭ ‬تخلى‭ ‬اللاعب‭ ‬عن‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬مكافآت‭ ‬‮«‬الولاء‮»‬‭ ‬الهائلة‭.‬

ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬رفض‭ ‬المقرّبون‭ ‬من‭ ‬اللاعب‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬مبابي‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‭. ‬أما‭ ‬النادي،‭ ‬فلم‭ ‬يصدر‭ ‬أي‭ ‬إعلان‭ ‬رسمي‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭.‬


مبتسم‭ ‬أو‭ ‬عابس؟‭ ‬

شدّد‭ ‬مبابي‭ (‬25‭ ‬عاماً‭) ‬قبضته‭ ‬الفنية‭ ‬على‭ ‬الفريق،‭ ‬مع‭ ‬تسجيله‭ ‬16‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم،‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬زملائه‭ ‬المهاجمين‭. ‬لكن‭ ‬إداريي‭ ‬النادي‭ ‬تخطّوا‭ ‬مرحلة‭ ‬الذعر‭ ‬التي‭ ‬أصابتهم‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬وأخذوا‭ ‬وقتاً‭ ‬للتفكير‭ ‬بمصير‭ ‬الفريق‭ ‬دون‭ ‬اللاعب‭ ‬رقم‭ ‬7،‭ ‬مؤكدين‭ ‬عدم‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬وحيد‭.‬

لا‭ ‬يخططون‭ ‬للمزايدة‭ ‬على‭ ‬راتب‭ ‬سنوي‭ ‬هائل‭ ‬يبلغ‭ ‬72‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬لوباريزيان،‭ ‬دون‭ ‬احتساب‭ ‬مكافأة‭ ‬التوقيع‭. ‬ويشيرون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الانفصال‭ ‬يحرّر‭ ‬آفاق‭ ‬الاستثمار‭.‬

مع‭ ‬ذلك،‭ ‬يبقى‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالنجم‭ ‬الخارق،‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬الأميركي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬إلى‭ ‬السعودية،‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭. ‬لإقناع‭ ‬مبابي،‭ ‬يعوّل‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬جديد‭ ‬بدأ‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬ويرتكز‭ ‬على‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬التعاقدات‭ ‬مع‭ ‬الأسماء‭ ‬الرنانة‭ ‬لمصلحة‭ ‬بناء‭ ‬فريق‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬الجماعي‭.‬

يجسّد‭ ‬المدرب‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬ولو‭ ‬أن‭ ‬لمساته‭ ‬لم‭ ‬تظهر‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر‭. ‬لكن‭ ‬الأساليب‭ ‬والذهنية‭ ‬تغيّرت‭ ‬وقد‭ ‬تقنع‭ ‬مبابي‭ ‬بالبقاء‭. ‬يشعر‭ ‬ابن‭ ‬ضاحية‭ ‬بوندي‭ ‬الباريسية‭ ‬بالقلق‭ ‬حيال‭ ‬تطوّره‭ ‬الرياضي‭ ‬بما‭ ‬يتخطى‭ ‬الإحصائيات‭.‬

سيرحّب‭ ‬بعودة‭ ‬الظهير‭ ‬الأيسر‭ ‬البرتغالي‭ ‬الشاب‭ ‬نونو‭ ‬منديش،‭ ‬صاحب‭ ‬التمريرات‭ ‬المقشّرة‭ ‬حتى‭ ‬إصابته‭ ‬الربيع‭ ‬الماضي‭.‬

ساهم‭ ‬قدوم‭ ‬زميليه‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬راندال‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭ ‬وعثمان‭ ‬ديمبيليه،‭ ‬بإعادة‭ ‬البسمة‭ ‬للفريق‭ ‬وإلى‭ ‬وجه‭ ‬مبابي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬يعتقد‭ ‬مصدر‭ ‬داخل‭ ‬النادي‭ ‬المملوك‭ ‬قطرياً‭.‬

لكن‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬السلوك،‭ ‬كان‭ ‬المهاجم‭ ‬متقلّب‭ ‬المزاج‭: ‬عابس‭ ‬في‭ ‬دورتموند‭ (‬1-1‭) ‬وضد‭ ‬ليل‭ (‬1-1‭) ‬ومبتسماً‭ ‬ضد‭ ‬ميتز‭ (‬3-1‭). ‬عند‭ ‬أدنى‭ ‬حركة‭ ‬انزعاج‭ ‬على‭ ‬وجهه،‭ ‬تستعر‭ ‬التكهنات‭: ‬هل‭ ‬يذهب‭ ‬تفكيره‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬آخر؟

يمكن‭ ‬احتساب‭ ‬جوانب‭ ‬رياضية‭ ‬أخرى‭. ‬بعد‭ ‬كفاحه‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬الإقصاء،‭ ‬بلغ‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬حيث‭ ‬تنتظره‭ ‬مواجهة‭ ‬سهلة‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الإسباني،‭ ‬بعد‭ ‬إقصائين‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭.‬


ريال‭ ‬وجد‭ ‬ضالته‭ ‬

يفتقد‭ ‬النجم‭ ‬العالمي‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬دعّم‭ ‬سيرته‭ ‬الذاتية‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2018،‭ ‬فيما‭ ‬أحرز‭ ‬منافسه‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية،‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند،‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الأوّل‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

يشرح‭ ‬إريك‭ ‬رابيساندراتانا‭ ‬مدافع‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬السابق‭ ‬والمحلل‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬إذاعة‭ ‬فرانس‭ ‬بلو‭ ‬باريس‭ ‬‮«‬أعرف‭ ‬أنه‭ ‬يملك‭ ‬رغبة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بسرعة،‭ ‬لكن‭ ‬يريد‭ ‬أيضاً‭ ‬الفوز‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬سان‭ ‬جرمان‮»‬‭.‬

لإغوائه،‭ ‬يمكن‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬ناديه‭ ‬المفضّل‭ ‬ووجهته‭ ‬المحتملة‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬سنوات،‭ ‬أو‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي،‭ ‬التلويح‭ ‬بسجلهما‭ ‬الزاخر‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬القاري‭.‬

تشنّ‭ ‬الصحف‭ ‬الإسبانية،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬آس‭ ‬وماركا،‭ ‬حملات‭ ‬مستمرّة‭ ‬لضمّ‭ ‬المهاجم‭ ‬النفاثة،‭ ‬فيما‭ ‬ذكر‭ ‬موقع‭ ‬ذي‭ ‬أثلتيك‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬طلب‭ ‬منه‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بحلول‭ ‬منتصف‭ ‬يناير‭.‬

هل‭ ‬أخطأ‭ ‬الفرنسي‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي؟‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬عينه،‭ ‬وجد‭ ‬ريال‭ ‬نجماً‭ ‬جديداً‭ ‬بعد‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الشاب‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭. ‬يتألّق‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم،‭ ‬مع‭ ‬17‭ ‬هدفاً‭ ‬و5‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬ويجذب‭ ‬الأضواء‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإسبانية‭. ‬فهل‭ ‬يستطيع‭ ‬ريال‭ ‬ترويض‭ ‬نجمين‭ ‬كبيرين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد؟


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