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وفاء ((أبدي))

1/1/2024 7:21:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬الحارس‭ ‬الفرنسي‭ ‬هوغو‭ ‬لوريس‭ ‬إنه‭ ‬سيبقى‭ ‬مشجعاً‭ ‬لنادي‭ ‬توتنهام‭ ‬الإنجليزي‭ ‬مدى‭ ‬الحياة،‭ ‬حين‭ ‬لوّح‭ ‬لجماهيره‭ ‬مودّعاً،‭ ‬الأحد،‭ ‬بعد‭ ‬11‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريق‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭.‬

وسينتقل‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬أف‭ ‬سي‭ ‬الأمريكي،‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬موقعه‭ ‬الأساسي‭ ‬مع‭ ‬خامس‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الانجليزي‭ ‬راهناً‭. ‬وتسلّم‭ ‬لوريس‭ (‬37‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬ألوان‭ ‬سبيرز‭ ‬في‭ ‬447‭ ‬مباراة‭ ‬درعاً‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬السابق‭ ‬ليدلي‭ ‬كينغ،‭ ‬بين‭ ‬شوطي‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬توتنهام‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬بورنموث‭ ‬3‭-‬1‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭.‬

قال‭ ‬لوريس‭ ‬متوجها‭ ‬للجماهير‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬وداع،‭ ‬لكنه‭ ‬وداع‭ ‬من‭ ‬اللاعب‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬الرجل‭. ‬سأبقى‭ ‬مشجعاً‭ ‬لسبيرز‭ ‬طوال‭ ‬حياتي‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬توتنهام‭ ‬قد‭ ‬أكّد‭ ‬السبت‭ ‬انهاء‭ ‬عقد‭ ‬لوريس‭ ‬للسماح‭ ‬له‭ ‬بانتقال‭ ‬حرّ‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭.‬

وأسهم‭ ‬لوريس‭ ‬بإيصال‭ ‬سبيرز‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬بيد‭ ‬أنه‭ ‬أخفق‭ ‬بإحراز‭ ‬لقب‭ ‬كبير‭ ‬معه‭. ‬وانضم‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬2018‭ ‬إلى‭ ‬توتنهام‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬ليون‭ ‬وحمل‭ ‬شارة‭ ‬قيادته‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬وكان‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2024‭. ‬واستعان‭ ‬المدرب‭ ‬الأسترالي‭ ‬أنج‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بالحارس‭ ‬الإيطالي‭ ‬غولييلمو‭ ‬فيكاريو،‭ ‬فيما‭ ‬ذهبت‭ ‬شارة‭ ‬القيادة‭ ‬إلى‭ ‬المهاجم‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هيونغ‭-‬مين‭ ‬سون‭. ‬وخاض‭ ‬لوريس‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬توتنهام‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬أبريل‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬حين‭ ‬مُنيَ‭ ‬فريقه‭ ‬بخسارةٍ‭ ‬ثقيلة‭ ‬1‭-‬6،‭ ‬واستُبدل‭ ‬بين‭ ‬الشوطين‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬غيّبته‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬الموسم‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬اعتزاله‭ ‬الدولي‭ ‬عقب‭ ‬حلوله‭ ‬وصيفاً‭ ‬أمام‭ ‬الأرجنتين‭ ‬المتوّجة‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬‮«‬الديوك‮»‬‭ ‬2‭-‬4‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬إثر‭ ‬التعادل‭ ‬3‭-‬3‭ ‬في‭ ‬الوقتين‭ ‬الأصلي‭ ‬والإضافي‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬لوسيل‭ ‬بالدوحة‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭.‬

ويحمل‭ ‬الحارس‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬بـ145‭ ‬مباراة‭.‬

وسيلعب‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬لموسمٍ‭ ‬واحد‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المكسيكي‭ ‬كارلوس‭ ‬فيلا‭ ‬والغابوني‭ ‬دوني‭ ‬بوانغا‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬سانت‭ ‬إتيان‭ ‬الفرنسي‭.‬

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