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انطلاق الجولة العاشرة لكأس ديار المحرق لكرة اليد

1/1/2024 7:21:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ (‬الثلاثاء‭) ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين،‭ ‬باربار‭ ‬والدير‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬5‭.‬30‭ ‬مساءً،‭ ‬وتليها‭ ‬مباراة‭ ‬الأهلي‭ ‬وسماهيج‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭.‬15‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬

وتستكمل‭ ‬الجولة‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ ‬الأربعاء‭ ‬بمواجهتي‭ ‬التضامن‭ ‬والاتفاق،‭ ‬توبلي‭ ‬والشباب‭. ‬ويشير‭ ‬ترتيب‭ ‬الفرق‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الجولة‭ ‬كالآتي‭: ‬الاتحاد‭ (‬20‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬الشباب‭ ‬والدير‭ (‬17‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬توبلي‭ (‬16‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬التضامن‭ (‬15‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬باربار‭ ‬والبحرين‭ (‬14‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬الأهلي‭ ‬والاتفاق‭ (‬13‭ ‬نقطة‭) ‬وأخيرًا‭ ‬سماهيج‭ (‬9‭ ‬نقاط‭).‬

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