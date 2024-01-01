انطلاق الجولة العاشرة لكأس ديار المحرق لكرة اليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
تنطلق اليوم (الثلاثاء) منافسات الجولة العاشرة من كأس ديار المحرق لكرة اليد بإقامة مباراتين، باربار والدير في الساعة 5.30 مساءً، وتليها مباراة الأهلي وسماهيج في الساعة 7.15 وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وتستكمل الجولة يوم غدٍ الأربعاء بمواجهتي التضامن والاتفاق، توبلي والشباب. ويشير ترتيب الفرق قبل انطلاق الجولة كالآتي: الاتحاد (20 نقطة)، الشباب والدير (17 نقطة)، توبلي (16 نقطة)، التضامن (15 نقطة)، باربار والبحرين (14 نقطة)، الأهلي والاتفاق (13 نقطة) وأخيرًا سماهيج (9 نقاط).
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