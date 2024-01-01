بدء التسجيل في بطولة شركة إبراهيم خليل كانو الـ 11

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

بدأ‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬تسجيل‭ ‬اللاعبين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬الـ11‭ ‬المفتوحة‭ ‬لناشئي‭ ‬التنس،‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭ ‬وتعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأكبر‭ ‬بطولات‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬ناشئي‭ ‬التنس‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬والجاليات‭ ‬المقيمة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ناشئي‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وأعرب‭ ‬خميس‭ ‬المقلة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بمواصلة‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬رعاية‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬وللعام‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وخص‭ ‬بالشكر‭ ‬سعادة‭ ‬الوجيه‭ ‬فؤاد‭ ‬كانو‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة،‭ ‬منوها‭ ‬بأن‭ ‬رعاية‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬ونجاح‭ ‬البطولة‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭.‬

وتضم‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬9‭ ‬مسابقات‭ ‬في‭ ‬الفردي‭ ‬والزوجي‭ ‬للناشئين،‭ ‬وهي‭ ‬مسابقات‭ ‬فردي‭ ‬الناشئين‭ ‬سن‭ ‬12‭ ‬و14‭ ‬و16‭ ‬و18‭ ‬سنة‭ ‬ومسابقتي‭ ‬الزوجي‭ ‬سن‭ ‬14‭ ‬و18‭ ‬سنة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقات‭ ‬فردي‭ ‬الآنسات‭ ‬سن‭ ‬12‭ ‬و14‭ ‬و18‭ ‬سنة‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬البطولة‭ ‬يقيم‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬مهرجان‭ ‬الميني‭ ‬تنس،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬براعم‭ ‬التنس،‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬مباريات‭ ‬ومسابقات‭ ‬للمشاركين‭ ‬تضم‭ ‬الفردي‭ ‬مشترك‭ ‬أولاد‭ ‬وبنات‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬6‭ ‬إلى‭ ‬سن‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬ومن‭ ‬سن‭ ‬9‭ ‬إلى‭ ‬سن‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬

وللراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬الاتصال‭ ‬بالنادي‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬17729561‭ ‬أو‭ ‬إرسال‭ ‬طلباتهم‭ ‬بالبريد‭ ‬الإلكتروني‭: ‬ bahrain ‭.‬ tennisclub@gmail ‭.‬ com