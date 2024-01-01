بدء التسجيل في بطولة شركة إبراهيم خليل كانو الـ 11

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
بدأ نادي البحرين للتنس تسجيل اللاعبين الراغبين في المشاركة في بطولة شركة إبراهيم خليل كانو الـ11 المفتوحة لناشئي التنس، والتي ينظمها النادي من 22 يناير إلى 3 فبراير 2024 وتعد واحدة من أهم وأكبر بطولات الناشئين في مملكة البحرين، والتي يحرص على المشاركة فيها كل ناشئي التنس من أبناء البحرين والجاليات المقيمة بالإضافة إلى عدد من ناشئي المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
وأعرب خميس المقلة رئيس مجلس إدارة نادي البحرين للتنس عن سعادته بمواصلة شركة إبراهيم خليل كانو رعاية هذه البطولة منذ انطلاقها للمرة الأولى في عام 2013 وللعام الحادي عشر على التوالي، وخص بالشكر سعادة الوجيه فؤاد كانو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، منوها بأن رعاية شركة إبراهيم خليل كانو كان له دور كبير في استمرار ونجاح البطولة عاما بعد آخر.
وتضم البطولة هذا العام 9 مسابقات في الفردي والزوجي للناشئين، وهي مسابقات فردي الناشئين سن 12 و14 و16 و18 سنة ومسابقتي الزوجي سن 14 و18 سنة بالإضافة إلى مسابقات فردي الآنسات سن 12 و14 و18 سنة.
وعلى هامش البطولة يقيم نادي البحرين للتنس مهرجان الميني تنس، والذي من المتوقع أن يشارك فيه أعداد كبيرة من براعم التنس، حيث تقام مباريات ومسابقات للمشاركين تضم الفردي مشترك أولاد وبنات من سن 6 إلى سن 8 سنوات ومن سن 9 إلى سن 10 سنوات
وللراغبين في المشاركة الاتصال بالنادي على هاتف 17729561 أو إرسال طلباتهم بالبريد الإلكتروني: bahrain . tennisclub@gmail . com
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