الألعاب المدرسية توقع اتفاقية تعاون مع ((إيبيس)) ستايلز والسيف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
وقعت اللجنة التنفيذية المنظمة لدورة الألعاب المدرسية (البحرين 2024) اتفاقية تعاون مشترك ورعاية مع فندق إيبيس ستايلز وإيبيس السيف، وتمت مراسم التوقيع بين عضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة السكن والضيافة أحمد فريد الريس، والمدير العام للفندق، محمد فرج.
وتحظى دورة الألعاب المدرسية في البحرين برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأعرب أحمد فريد الريس عن أهمية هذه الرعاية، مشيرًا إلى أنها ستسهم في نجاح الدورة واستضافة المملكة لها، وستؤكد الخطوات التي تقوم بها اللجنة التنفيذية لتقديم أفضل استضافة ممكنة، كما قدم فريد شكره لفندق جلف كورت على رعايته ودعمه لهذا الحدث الرياضي المهم.
ورحّب أحمد فريد بالتعاون الكبير الذي تلقته اللجنة التنفيذية من فندق إيبيس ستايلز والسيف، مشيداً بالجهود الذي تبذل من أجل إنجاح استضافة البحرين لأكبر دورة ألعاب مدرسية في التاريخ، بما يقدمه هذا الدعم والرعاية من نماء وتطور في الظهور المتميز بتنظيم الدورة.
وأعرب أحمد فريد عن تقديره لفندق إيبيس ستايلز والسيف على دعمها للجنة التنفيذية في الاستضافة، والذي يسهم بلا شك في نجاح الدورة، ووصولها إلى المستوى المأمول، والمساهمة بنجاح اللجنة التنفيذية، مؤكداً أن الفندق يستحق كل التقدير والإشادة على دوره، وحرصه الكبير على تقديم الدعم والرعاية، متمنيًّا المزيد من التقدم والازدهار للفندق، والاستمرار في دعم الفعاليات الرياضية في البحرين.
ومشيراً إلى أن العمل المشترك بين اللجنة التنفيذية والفندق سيسهم في تميز الدورة ونجاحها والظهور بالمظهر الذي يرضي طموحات وتطلعات الجميع، كما أنه سيسهم بلا شك بتحقيق رؤية المملكة في استضافة أكبر الأحداث الرياضية، مشيراً إلى أن رعاية الفندق ستكون حافزاً للجميع، لما يمثل هذا الدعم من تقدير واعتراف بدور الشباب البحريني في الارتقاء بالرياضة البحريني بصورة عامة ووصولها إلى أعلى المستويات.
ومن جانبه أعرب المدير العام للفندق محمد فرج عن سعادته بالتعاون مع اللجنة التنفيذية في سبيل إنجاح وإبراز استضافة المملكة للدورة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الفندق سيقدم كل التسهيلات والدعم للجنة التنفيذية بتوفير السكن والضيافة التي تليق باسم وسمعة البحرين في استضافتها لهذا الحدث الدولي.
وأكد فرج أن الفندق وضع خطة متكاملة لاستقبال الوفود المشاركة وزوار المملكة خلال فترة الدورة، بما يتناسب مع أعلى المعايير الدولية، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تحظى به المملكة في استضافتها لمختلف الأحداث الرياضية كعاصمة للرياضة العالمية.
ويذكر أن مملكة البحرين تستعد لاستضافة دورة الألعاب المدرسية الدولية التي ستقام على مدى 10 أيام، وذلك خلال شهر أكتوبر لعام 2024، بمشاركةٍ واسعة لـ 80 دولة حول العالم، و5 آلاف طالب، و25 رياضة مختلفة تشمل السباحة والجمباز وكرة السلة الثلاثية والمبارزة والملاكمة والتايكوندو والمصارعة والكاراتيه والجودو وتنس الطاولة وتنس الريشة والتنس الأرضي وكرة اليد وكرة الطائرة السياحية والرقص والشطرنج والرمح والسهام والألعاب البارالمبية، والجودو وألعاب القوى والجمباز الإيقاعي والجمباز الفني وجمباز الأيروبيكس، وقد تمّ تخصيص 14 موقعا لتنفيذ ألعاب الدورة وبرامجها المتخصصة.
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