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الألعاب المدرسية توقع اتفاقية تعاون مع ((إيبيس)) ستايلز والسيف

1/1/2024 7:21:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

وقعت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬المنظمة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬ورعاية‭ ‬مع‭ ‬فندق‭ ‬إيبيس‭ ‬ستايلز‭ ‬وإيبيس‭ ‬السيف،‭ ‬وتمت‭ ‬مراسم‭ ‬التوقيع‭ ‬بين‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬السكن‭ ‬والضيافة‭ ‬أحمد‭ ‬فريد‭ ‬الريس،‭ ‬والمدير‭ ‬العام‭ ‬للفندق،‭ ‬محمد‭ ‬فرج‭.‬

وتحظى‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬برعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وأعرب‭ ‬أحمد‭ ‬فريد‭ ‬الريس‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الدورة‭ ‬واستضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لها،‭ ‬وستؤكد‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬استضافة‭ ‬ممكنة،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬فريد‭ ‬شكره‭ ‬لفندق‭ ‬جلف‭ ‬كورت‭ ‬على‭ ‬رعايته‭ ‬ودعمه‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬المهم‭.‬

ورحّب‭ ‬أحمد‭ ‬فريد‭ ‬بالتعاون‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تلقته‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬من‭ ‬فندق‭ ‬إيبيس‭ ‬ستايلز‭ ‬والسيف،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬الذي‭ ‬تبذل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنجاح‭ ‬استضافة‭ ‬البحرين‭ ‬لأكبر‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬مدرسية‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬بما‭ ‬يقدمه‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬من‭ ‬نماء‭ ‬وتطور‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬المتميز‭ ‬بتنظيم‭ ‬الدورة‭.‬

وأعرب‭ ‬أحمد‭ ‬فريد‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لفندق‭ ‬إيبيس‭ ‬ستايلز‭ ‬والسيف‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬للجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬الاستضافة،‭ ‬والذي‭ ‬يسهم‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الدورة،‭ ‬ووصولها‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬المأمول،‭ ‬والمساهمة‭ ‬بنجاح‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الفندق‭ ‬يستحق‭ ‬كل‭ ‬التقدير‭ ‬والإشادة‭ ‬على‭ ‬دوره،‭ ‬وحرصه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية،‭ ‬متمنيًّا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬للفندق،‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

ومشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والفندق‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تميز‭ ‬الدورة‭ ‬ونجاحها‭ ‬والظهور‭ ‬بالمظهر‭ ‬الذي‭ ‬يرضي‭ ‬طموحات‭ ‬وتطلعات‭ ‬الجميع،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬سيسهم‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬بتحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬أكبر‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رعاية‭ ‬الفندق‭ ‬ستكون‭ ‬حافزاً‭ ‬للجميع،‭ ‬لما‭ ‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬تقدير‭ ‬واعتراف‭ ‬بدور‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالرياضة‭ ‬البحريني‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭ ‬ووصولها‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للفندق‭ ‬محمد‭ ‬فرج‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إنجاح‭ ‬وإبراز‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬للدورة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬الفندق‭ ‬سيقدم‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬والدعم‭ ‬للجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بتوفير‭ ‬السكن‭ ‬والضيافة‭ ‬التي‭ ‬تليق‭ ‬باسم‭ ‬وسمعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافتها‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭.‬

وأكد‭ ‬فرج‭ ‬أن‭ ‬الفندق‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬متكاملة‭ ‬لاستقبال‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬وزوار‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الدورة،‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬استضافتها‭ ‬لمختلف‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬كعاصمة‭ ‬للرياضة‭ ‬العالمية‭.‬

ويذكر‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تستعد‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬أيام،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬بمشاركةٍ‭ ‬واسعة‭ ‬لـ‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬و5‭ ‬آلاف‭ ‬طالب،‭ ‬و25‭ ‬رياضة‭ ‬مختلفة‭ ‬تشمل‭ ‬السباحة‭ ‬والجمباز‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬والمبارزة‭ ‬والملاكمة‭ ‬والتايكوندو‭ ‬والمصارعة‭ ‬والكاراتيه‭ ‬والجودو‭ ‬وتنس‭ ‬الطاولة‭ ‬وتنس‭ ‬الريشة‭ ‬والتنس‭ ‬الأرضي‭ ‬وكرة‭ ‬اليد‭ ‬وكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬السياحية‭ ‬والرقص‭ ‬والشطرنج‭ ‬والرمح‭ ‬والسهام‭ ‬والألعاب‭ ‬البارالمبية،‭ ‬والجودو‭ ‬وألعاب‭ ‬القوى‭ ‬والجمباز‭ ‬الإيقاعي‭ ‬والجمباز‭ ‬الفني‭ ‬وجمباز‭ ‬الأيروبيكس،‭ ‬وقد‭ ‬تمّ‭ ‬تخصيص‭ ‬14‭ ‬موقعا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬ألعاب‭ ‬الدورة‭ ‬وبرامجها‭ ‬المتخصصة‭.‬

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