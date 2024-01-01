ميتوما في تشكيلة اليابان رغم الإصابة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
طوكيو – (أ ف ب): استدُعيَ كاورو ميتوما جناح برايتون الإنكليزي أمس الإثنين إلى التشكيلة الرسمية لليابان في نهائيات كأس آسيا 2023 والتي تنطلق الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، على الرغم من أن إصابته تُبعده عن الملاعب لنحو ستة أسابيع.
وقال الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون إن ميتوما (26 عاماً) سيحتاج إلى الابتعاد عن المباريات بعد إصابته خلال المباراة ضد كريستال بالاس (1-1) الخميس الماضي في الدوري الإنكليزي الممتاز.
مع ذلك، استدعى المدرب هاجيمي مورياسو لاعبه ضمن التشكيلة التي ضمّت 26 لاعباً للمشاركة في البطولة القاريّة.
واختير واتارو إندو لاعب وسط ليفربول الإنكليزي وتاكيهيرو تومياسو مدافع أرسنال إلى جانب تاكيفوسا كوبو متوسّط ميدان ريال سوسييداد، فيما استُبعد دايتشي كامادا لاعب لاتسيو الإيطالي. وتتطلّع اليابان إلى التتويج باللقب للمرة الخامسة كرقمٍ قياسيّ، علماً أنها تتفوّق على السعودية وإيران في المركز الثاني بفارق لقبٍ واحد.
وفاز منتخب الـ«ساموراي» في آخر 9 مباريات، ابرزها فوزه الساحق على ألمانيا 4-1 في لقاءٍ وديّ في 9 سبتمبر الماضي، والذي أدّى إلى إقالة المدرب هانزي فليك وتعيين يوليان ناغلسمان، وتركيا 4-2 في كأس كيرين الودية، وآخرها الإثنين على تايلند 5-0، وهي ستلعب مع الأردن في مباراة ودية في التاسع من الشهر الجاري.
ويلعب المنتخب الياباني الذي وصل إلى نهائي كأس آسيا 2019 حيث خسر أمام قطر 1-3، مع إندونسيا، العراق وفيتنام في المجموعة الرابعة.
وهنا القائمة:
لحراسة المرمى: دايا مايكاوا (فيسيل كوبي)، زيون سوزوكي (سينت ترويدن، بلجيكا)، تايشي براندون نوزاوا (إف سي طوكيو).
للدفاع: شوغو تانيجوتشي (قطر)، كو إيتاكورا (مونشنجلادباخ الألماني)، تسويوشي واتانابي (جينت البلجيكي)، يوتا ناكاياما (هدرسفيلد الإنجليزي)، كوكي ماتشيدا (يونيون سان جيرمان)، سييا مايكوما (سيريزو أوساكا). - تاكيهيرو تومياسو (أرسنال الإنجليزي)، هيروكي إيتو (شتوتجارت الألماني)، يوكيناري سوجاوارا (أريزونا / هولندا).
للوسط: واتارو إندو (ليفربول الإنجليزي)، جونيا إيتو (ريمس الفرنسي)، تاكوما أسانو (بوخوم الألماني)، تاكومي مينامينو (موناكو الفرنسي)، هيديماسا موريتا (سبورتنغ البرتغالي)، كاورو ميتوما (برايتون الإنكليزي)، ريو هاتات (سلتيك الاسكتلندي)، كيتو ناكامورا (ريمس الفرنسي)، تاكيفوسا كوبو (ريال سوسيداد الإسباني) وكايشو سانو (كاشيما أنتلرز).
للهجوم: دايزن مايدا (سلتيك الاسكتلندي)، ريتسو دوان (فرايبورغ الألماني)، أياسي أويدا (فينورد الهولندي)، ماو هوسويا (كاشيوا ريسول).
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