ميتوما في تشكيلة اليابان رغم الإصابة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

طوكيو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استدُعيَ‭ ‬كاورو‭ ‬ميتوما‭ ‬جناح‭ ‬برايتون‭ ‬الإنكليزي‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬التشكيلة‭ ‬الرسمية‭ ‬لليابان‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬والتي‭ ‬تنطلق‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إصابته‭ ‬تُبعده‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬لنحو‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭.‬

وقال‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬دي‭ ‬زيربي‭ ‬مدرب‭ ‬برايتون‭ ‬إن‭ ‬ميتوما‭ (‬26‭ ‬عاماً‭) ‬سيحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ (‬1-1‭) ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‭.‬

مع‭ ‬ذلك،‭ ‬استدعى‭ ‬المدرب‭ ‬هاجيمي‭ ‬مورياسو‭ ‬لاعبه‭ ‬ضمن‭ ‬التشكيلة‭ ‬التي‭ ‬ضمّت‭ ‬26‭ ‬لاعباً‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القاريّة‭.‬

واختير‭ ‬واتارو‭ ‬إندو‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬وتاكيهيرو‭ ‬تومياسو‭ ‬مدافع‭ ‬أرسنال‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تاكيفوسا‭ ‬كوبو‭ ‬متوسّط‭ ‬ميدان‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد،‭ ‬فيما‭ ‬استُبعد‭ ‬دايتشي‭ ‬كامادا‭ ‬لاعب‭ ‬لاتسيو‭ ‬الإيطالي‭. ‬وتتطلّع‭ ‬اليابان‭ ‬إلى‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬كرقمٍ‭ ‬قياسيّ،‭ ‬علماً‭ ‬أنها‭ ‬تتفوّق‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬لقبٍ‭ ‬واحد‭.‬

وفاز‭ ‬منتخب‭ ‬الـ«ساموراي‮»‬‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬9‭ ‬مباريات،‭ ‬ابرزها‭ ‬فوزه‭ ‬الساحق‭ ‬على‭ ‬ألمانيا‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬لقاءٍ‭ ‬وديّ‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬والذي‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬إقالة‭ ‬المدرب‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬وتعيين‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان،‭ ‬وتركيا‭ ‬4‭-‬2‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬كيرين‭ ‬الودية،‭ ‬وآخرها‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬تايلند‭ ‬5-0،‭ ‬وهي‭ ‬ستلعب‭ ‬مع‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

ويلعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2019‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬قطر‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬مع‭ ‬إندونسيا،‭ ‬العراق‭ ‬وفيتنام‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭.‬





وهنا‭ ‬القائمة‭:‬

لحراسة‭ ‬المرمى‭: ‬دايا‭ ‬مايكاوا‭ (‬فيسيل‭ ‬كوبي‭)‬،‭ ‬زيون‭ ‬سوزوكي‭ (‬سينت‭ ‬ترويدن،‭ ‬بلجيكا‭)‬،‭ ‬تايشي‭ ‬براندون‭ ‬نوزاوا‭ (‬إف‭ ‬سي‭ ‬طوكيو‭). ‬

للدفاع‭: ‬شوغو‭ ‬تانيجوتشي‭ (‬قطر‭)‬،‭ ‬كو‭ ‬إيتاكورا‭ (‬مونشنجلادباخ‭ ‬الألماني‭)‬،‭ ‬تسويوشي‭ ‬واتانابي‭ (‬جينت‭ ‬البلجيكي‭)‬،‭ ‬يوتا‭ ‬ناكاياما‭ (‬هدرسفيلد‭ ‬الإنجليزي‭)‬،‭ ‬كوكي‭ ‬ماتشيدا‭ (‬يونيون‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭)‬،‭ ‬سييا‭ ‬مايكوما‭ (‬سيريزو‭ ‬أوساكا‭). - ‬تاكيهيرو‭ ‬تومياسو‭ (‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭)‬،‭ ‬هيروكي‭ ‬إيتو‭ (‬شتوتجارت‭ ‬الألماني‭)‬،‭ ‬يوكيناري‭ ‬سوجاوارا‭ (‬أريزونا‭ / ‬هولندا‭).‬

للوسط‭: ‬واتارو‭ ‬إندو‭ (‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭)‬،‭ ‬جونيا‭ ‬إيتو‭ (‬ريمس‭ ‬الفرنسي‭)‬،‭ ‬تاكوما‭ ‬أسانو‭ (‬بوخوم‭ ‬الألماني‭)‬،‭ ‬تاكومي‭ ‬مينامينو‭ (‬موناكو‭ ‬الفرنسي‭)‬،‭ ‬هيديماسا‭ ‬موريتا‭ (‬سبورتنغ‭ ‬البرتغالي‭)‬،‭ ‬كاورو‭ ‬ميتوما‭ (‬برايتون‭ ‬الإنكليزي‭)‬،‭ ‬ريو‭ ‬هاتات‭ (‬سلتيك‭ ‬الاسكتلندي‭)‬،‭ ‬كيتو‭ ‬ناكامورا‭ (‬ريمس‭ ‬الفرنسي‭)‬،‭ ‬تاكيفوسا‭ ‬كوبو‭ (‬ريال‭ ‬سوسيداد‭ ‬الإسباني‭) ‬وكايشو‭ ‬سانو‭ (‬كاشيما‭ ‬أنتلرز‭).‬

للهجوم‭: ‬دايزن‭ ‬مايدا‭ (‬سلتيك‭ ‬الاسكتلندي‭)‬،‭ ‬ريتسو‭ ‬دوان‭ (‬فرايبورغ‭ ‬الألماني‭)‬،‭ ‬أياسي‭ ‬أويدا‭ (‬فينورد‭ ‬الهولندي‭)‬،‭ ‬ماو‭ ‬هوسويا‭ (‬كاشيوا‭ ‬ريسول‭).‬