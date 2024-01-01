((الشباب)) السعودي يكثف مفاوضاته مع سييرا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تكثف‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬جهودها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬التشيلي‭ ‬لويس‭ ‬سييرا‭ ‬لقيادة‭ ‬دفة‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬محلية،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ (‬الرياضية‭) ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي،‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬وصفتها‭ ‬بـ«الخاصة‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬توجد‭ ‬مؤشرات‭ ‬قبول‭ ‬من‭ ‬سييرا‭ ‬لخوض‭ ‬تجربة‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬العاصمي‭. ‬وتسعى‭ ‬الإدارة‭ ‬الشبابية‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬التشيلي‭ ‬مدة‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬خلفا‭ ‬للكرواتي‭ ‬إيجور‭ ‬بيسكان‭ ‬المقال‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬النتائج‭.‬

أضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬سداد‭ ‬مبلغ‭ ‬الشرط‭ ‬الجزائي‭ ‬المقدر‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬الخاص‭ ‬ببيسكان‭ ‬عائقا‭ ‬أمام‭ ‬اكتمال‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬سييرا،‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬خاض‭ ‬تجاربا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬عندما‭ ‬تولى‭ ‬الدفة‭ ‬الفنية‭ ‬لفرق‭ ‬الاتحاد،‭ ‬والوحدة‭ ‬والطائي‭. ‬ويستعد‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬لدخول‭ ‬معسكر‭ ‬خارجي‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الطويلة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أبوظبي‭. ‬ويحتل‭ ‬الشباب‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ (‬دوري‭ ‬روشن‭) ‬برصيد‭ ‬21‭ ‬نقطة،‭ ‬عقب‭ ‬انتصاره‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬رد‭.‬