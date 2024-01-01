مدرب النصر السعودي: رونالدو لا يتحكم في النادي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬البرتغالي‭ ‬لويس‭ ‬كاسترو،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬النصر‭ ‬السعودي،‭ ‬إن‭ ‬مواطنه‭ ‬نجم‭ ‬الفريق‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬لا‭ ‬يتحكم‭ ‬بالنادي‭ ‬مثلما‭ ‬يتردد‭.‬

وأوضح‭ ‬كاسترو‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الرياضية‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬لقاء‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬سبورت‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬البرتغالية،‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يتردد‭ ‬عن‭ ‬تدخل‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬الأمور‭ ‬الفنية‭ ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بغرفة‭ ‬الملابس،‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬خاطئ‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬رونالدو‭ ‬يقوم‭ ‬بعمله‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬كقائد‭ ‬للفريق،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الاحترافية‭ ‬التي‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬رونالدو‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬رفض‭ ‬كاسترو‭ ‬إبداء‭ ‬رأيه‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬رونالدو‭ ‬فقط‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يجيب‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬السؤال‭.‬

وتابع‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬أن‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬النصر‭ ‬بيد‭ ‬إدارة‭ ‬النادي،‭ ‬نافيا‭ ‬الأنباء‭ ‬التي‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬عودته‭ ‬للتدريب‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬الأندية‭.‬

وأكد‭ ‬كاسترو‭ ‬أن‭ ‬قائمة‭ ‬الأجانب‭ ‬بالفريق،‭ ‬والبالغ‭ ‬عددها‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين،‭ ‬كافية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه،‭ ‬مستبعدا‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬أسماء‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭.‬

ويحتل‭ ‬النصر‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برصيد‭ ‬46‭ ‬نقطة،‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬المتصدر‭ ‬الهلال‭.‬