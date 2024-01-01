Tuesday, 02 January 2024 06:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدرب النصر السعودي: رونالدو لا يتحكم في النادي

1/1/2024 7:21:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬البرتغالي‭ ‬لويس‭ ‬كاسترو،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬النصر‭ ‬السعودي،‭ ‬إن‭ ‬مواطنه‭ ‬نجم‭ ‬الفريق‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬لا‭ ‬يتحكم‭ ‬بالنادي‭ ‬مثلما‭ ‬يتردد‭.‬

وأوضح‭ ‬كاسترو‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الرياضية‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬لقاء‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬سبورت‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬البرتغالية،‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يتردد‭ ‬عن‭ ‬تدخل‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬الأمور‭ ‬الفنية‭ ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بغرفة‭ ‬الملابس،‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬خاطئ‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬رونالدو‭ ‬يقوم‭ ‬بعمله‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬كقائد‭ ‬للفريق،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الاحترافية‭ ‬التي‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬رونالدو‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬رفض‭ ‬كاسترو‭ ‬إبداء‭ ‬رأيه‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬رونالدو‭ ‬فقط‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يجيب‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬السؤال‭.‬

وتابع‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬أن‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬النصر‭ ‬بيد‭ ‬إدارة‭ ‬النادي،‭ ‬نافيا‭ ‬الأنباء‭ ‬التي‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬عودته‭ ‬للتدريب‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬الأندية‭.‬

وأكد‭ ‬كاسترو‭ ‬أن‭ ‬قائمة‭ ‬الأجانب‭ ‬بالفريق،‭ ‬والبالغ‭ ‬عددها‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين،‭ ‬كافية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه،‭ ‬مستبعدا‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬أسماء‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭.‬

ويحتل‭ ‬النصر‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برصيد‭ ‬46‭ ‬نقطة،‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬المتصدر‭ ‬الهلال‭.‬

MENAFN01012024000055011008ID1107674771

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث