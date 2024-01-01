مواجهتان حاميتان في الجولة (5) من دوري عيسى بن راشد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

تشهد‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬والأخيرة‭ ‬للدور‭ ‬السداسي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬اليوم‭ ‬مواجهتين‭ ‬مهمتين،‭ ‬إذ‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬فريقا‭ ‬المحرّق‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬00‭ ‬مساء،‭ ‬يعقبها‭ ‬مباشرة‭ ‬مباراة‭ ‬النصر‭ ‬والنجمة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬30‭ ‬مساء‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬





المحرّق‭ ‬ x ‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭:‬

يدخل‭ ‬المحرّق‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬وفي‭ ‬جعبته‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وخسارتين،‭ ‬بينما‭ ‬يملك‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وخسارتين‭ ‬هو‭ ‬الآخر،‭ ‬وسبق‭ ‬للنبيه‭ ‬صالح‭ ‬أن‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬منافس‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين‭.‬

ظروف‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬مختلفة‭ ‬جدا،‭ ‬رغم‭ ‬أنّ‭ ‬الفريقين‭ ‬يخوضانها‭ ‬بشهية‭ ‬مفتوحة‭ ‬وبمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬النصر،‭ ‬وانتصار‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬على‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الفائتة‭.‬

الأوراق‭ ‬مكشوفة‭ ‬في‭ ‬الفريقين،‭ ‬ومكامن‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬حاضرة،‭ ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬تشكيل‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬ثابتا،‭ ‬فإنّ‭ ‬تشكيل‭ ‬المحرق‭ ‬متحرّك،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يصعّب‭ ‬نسبيا‭ ‬من‭ ‬قراءة‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭.‬

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النصر‭ ‬ x ‭ ‬النجمة‭:‬

يخوض‭ ‬النصر‭ ‬مباراته‭ ‬الخامسة‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬وأربع‭ ‬خسائر،‭ ‬بينما‭ ‬يملك‭ ‬النجمة‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وثلاث‭ ‬خسائر،‭ ‬وسبق‭ ‬للفريقين‭ ‬أن‭ ‬التقيا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬وفاز‭ ‬النصر‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭.‬

مواجهة‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬مفصلية‭ ‬للفريقين،‭ ‬نتيجتها‭ ‬لا‭ ‬تنقسم‭ ‬على‭ ‬اثنين،‭ ‬موقف‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬لا‭ ‬يليق‭ ‬أبدا‭ ‬بتاريخهما‭ ‬خاصة‭ ‬النصر‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتذوق‭ ‬طعم‭ ‬الانتصار‭ ‬ولو‭ ‬مرة‭ ‬واحدة،‭ ‬ومباراة‭ ‬الفريقين‭ ‬لها‭ ‬تقاليد‭ ‬خاصة‭ ‬وحافلة‭ ‬بالندية‭ ‬والحماسة،‭ ‬خسارة‭ ‬أيّ‭ ‬منهما‭ ‬سيعقد‭ ‬موقف‭ ‬الآخر،‭ ‬ويدخله‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬لا‭ ‬تسرّ‭ ‬عدوا‭ ‬ولا‭ ‬صديقا‭.‬





تشكيلة‭ ‬النبيه‭ ‬صالح

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬بالتشكيل‭ ‬والمكون‭ ‬من‭: ‬حسين‭ ‬منصور‭ (‬صناعة‭ ‬اللعب،‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬وعلي‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ (‬مركز3‭) ‬وسيد‭ ‬هاشم‭ ‬وحسين‭ ‬عاشور‭ (‬مركز4‭) ‬والنيجيري‭ ‬أويديبو،‭ ‬والليبرو‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭.‬

تشكيلة‭ ‬المحرّق

ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تتكون‭ ‬تشكيلة‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬التالية‭: ‬محمود‭ ‬العافية‭ ‬لصناعة‭ ‬اللعب،‭ ‬علي‭ ‬الصيرفي‭ ‬وحسين‭ ‬علي‭ ‬خليفة‭ (‬مركز3‭) ‬وتوماس‭ ‬غالو‭ ‬وسيد‭ ‬مجيد‭ ‬محمد‭ ‬كاظم‭ (‬مركز4‭) ‬وحسين‭ ‬علي‭ ‬إحسان‭ (‬مركز2‭) ‬والليبرو‭ ‬بدر‭ ‬محمد‭ ‬ناصر‭.‬

تشكيلة‭ ‬النصر

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬النصر‭ ‬بالتشكيل‭ ‬التالي‭: ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬لصناعة‭ ‬اللعب،‭ ‬ومحمد‭ ‬عمر‭ ‬وحسن‭ ‬جعفر‭ (‬مركز3‭) ‬وعلي‭ ‬سلطان‭ ‬وعلي‭ ‬مرهون‭ (‬مركز4‭) ‬وإبراهيم‭ ‬محمد‭ (‬مركز2‭) ‬والليبرو‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬طاهر‭.‬

تشكيلة‭ ‬النجمة

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬النجمة‭ ‬بالتشكيل‭ ‬التالي‭: ‬محمود‭ ‬حسن‭ ‬لصناعة‭ ‬اللعب،‭ ‬وفاضل‭ ‬عباس‭ ‬وأحمد‭ ‬صادق‭ (‬مركز4‭) ‬وحسن‭ ‬ضاحي‭ ‬وحسين‭ ‬الجشي‭ (‬مركز3‭) ‬والسويدي‭ ‬جاكوب‭ ‬لنك‭ (‬مركز2‭) ‬والليبرو‭ ‬يوسف‭ ‬عبد‭ ‬الغفار‭ ‬وصادق‭ ‬هرونة‭.‬