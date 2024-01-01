مواجهتان حاميتان في الجولة (5) من دوري عيسى بن راشد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
تشهد منافسات الجولة الخامسة والأخيرة للدور السداسي الأول من دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة اليوم مواجهتين مهمتين، إذ يلعب في المواجهة الأولى فريقا المحرّق والنبيه صالح في الساعة 6:00 مساء، يعقبها مباشرة مباراة النصر والنجمة في الساعة 7:30 مساء في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
المحرّق x النبيه صالح:
يدخل المحرّق مباراة هذا المساء وفي جعبته 6 نقاط من فوزين وخسارتين، بينما يملك النبيه صالح 5 نقاط من فوزين وخسارتين هو الآخر، وسبق للنبيه صالح أن تفوق على منافس هذا المساء في دوري عيسى بن راشد العام بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
ظروف مباراة اليوم مختلفة جدا، رغم أنّ الفريقين يخوضانها بشهية مفتوحة وبمعنويات عالية بعد فوز المحرق على النصر، وانتصار النبيه صالح على دار كليب في الجولة الفائتة.
الأوراق مكشوفة في الفريقين، ومكامن القوة والضعف هي الأخرى حاضرة، فإذا كان تشكيل النبيه صالح ثابتا، فإنّ تشكيل المحرق متحرّك، وهذا ما يصعّب نسبيا من قراءة النبيه صالح.
النصر x النجمة:
يخوض النصر مباراته الخامسة بنقطة واحدة وأربع خسائر، بينما يملك النجمة 3 نقاط من فوز وثلاث خسائر، وسبق للفريقين أن التقيا في دوري عيسى بن راشد العام وفاز النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط.
مواجهة هذا المساء مفصلية للفريقين، نتيجتها لا تنقسم على اثنين، موقف الفريقين في الترتيب لا يليق أبدا بتاريخهما خاصة النصر الذي لم يتذوق طعم الانتصار ولو مرة واحدة، ومباراة الفريقين لها تقاليد خاصة وحافلة بالندية والحماسة، خسارة أيّ منهما سيعقد موقف الآخر، ويدخله في حسابات لا تسرّ عدوا ولا صديقا.
تشكيلة النبيه صالح
وينتظر أن يدفع النبيه صالح بالتشكيل والمكون من: حسين منصور (صناعة اللعب، محمد جاسم وعلي عبد الواحد (مركز3) وسيد هاشم وحسين عاشور (مركز4) والنيجيري أويديبو، والليبرو محمد أحمد.
تشكيلة المحرّق
ينتظر أن تتكون تشكيلة المحرق من العناصر التالية: محمود العافية لصناعة اللعب، علي الصيرفي وحسين علي خليفة (مركز3) وتوماس غالو وسيد مجيد محمد كاظم (مركز4) وحسين علي إحسان (مركز2) والليبرو بدر محمد ناصر.
تشكيلة النصر
وينتظر أن يدفع النصر بالتشكيل التالي: حسين محمد لصناعة اللعب، ومحمد عمر وحسن جعفر (مركز3) وعلي سلطان وعلي مرهون (مركز4) وإبراهيم محمد (مركز2) والليبرو يوسف محمد طاهر.
تشكيلة النجمة
وينتظر أن يلعب النجمة بالتشكيل التالي: محمود حسن لصناعة اللعب، وفاضل عباس وأحمد صادق (مركز4) وحسن ضاحي وحسين الجشي (مركز3) والسويدي جاكوب لنك (مركز2) والليبرو يوسف عبد الغفار وصادق هرونة.
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