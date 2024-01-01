“غزة لستِ وحدك”.. الحركة الإسلامية تدعو لطوفان أردني أمام الحسيني الجمعة

“غزة لستِ وحدك”.. الحركة الإسلامية تدعو لطوفان أردني أمام الحسيني الجمعة
التاريخ
1/1/2024 7:16:08 PM
(MENAFN
- Amman Net) دعت الحركة الإسلامية جماهير الشعب الأردني للمشاركة في الطوفان الأردني الحاشد، من أمام المسجد الحسيني وسط عمان يوم الجمعة المقبل.
وقالت الحركة إن الطوفان سيكون تحت شعار“غزة لست وحدك”.
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