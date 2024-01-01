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“غزة لستِ وحدك”.. الحركة الإسلامية تدعو لطوفان أردني أمام الحسيني الجمعة

1/1/2024 7:16:08 PM
(MENAFN- Amman Net) دعت الحركة الإسلامية جماهير الشعب الأردني للمشاركة في الطوفان الأردني الحاشد، من أمام المسجد الحسيني وسط عمان يوم الجمعة المقبل.

وقالت الحركة إن الطوفان سيكون تحت شعار“غزة لست وحدك”.

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