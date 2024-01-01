وسائل إعلام عبرية: جيش الاحتلال يواصل الانسحاب من شمال غزة

(MENAFN
- Amman Net) قالت وسائل إعلام عبرية إن جيش الاحتلال يواصل الانسحاب من شمال غزة، مؤكدة أنه سيتم تسريح قوات إضافية في الأيام القادمة.
وأضافت أن الفرقة 98 تقود 7 ألوية في محور خان يونس جنوب القطاع، بهدف تحديد مكان الأسرى وتصفية قيادة حركة حماس.
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن التغييرات في طبيعة القتال تحدث رغم رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث بشأن اليوم التالي بعد الحرب.
وشددت على أن الجيش معني بالانتقال إلى المرحلة التالية التي تقوم على سحب قواته من داخل قطاع غزة.
MENAFN01012024000209011053ID1107674748
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.