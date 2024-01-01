Tuesday, 02 January 2024 06:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وسائل إعلام عبرية: جيش الاحتلال يواصل الانسحاب من شمال غزة

1/1/2024 7:16:08 PM
(MENAFN- Amman Net) قالت وسائل إعلام عبرية إن جيش الاحتلال يواصل الانسحاب من شمال غزة، مؤكدة أنه سيتم تسريح قوات إضافية في الأيام القادمة.

وأضافت أن الفرقة 98 تقود 7 ألوية في محور خان يونس جنوب القطاع، بهدف تحديد مكان الأسرى وتصفية قيادة حركة حماس.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن التغييرات في طبيعة القتال تحدث رغم رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث بشأن اليوم التالي بعد الحرب.

وشددت على أن الجيش معني بالانتقال إلى المرحلة التالية التي تقوم على سحب قواته من داخل قطاع غزة.

MENAFN01012024000209011053ID1107674748

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث