وسائل إعلام عبرية: جيش الاحتلال يواصل الانسحاب من شمال غزة

MENAFN - Amman Net) قالت وسائل إعلام عبرية إن جيش الاحتلال يواصل الانسحاب من شمال غزة، مؤكدة أنه سيتم تسريح قوات إضافية في الأيام القادمة.

وأضافت أن الفرقة 98 تقود 7 ألوية في محور خان يونس جنوب القطاع، بهدف تحديد مكان الأسرى وتصفية قيادة حركة حماس.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن التغييرات في طبيعة القتال تحدث رغم رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث بشأن اليوم التالي بعد الحرب.

وشددت على أن الجيش معني بالانتقال إلى المرحلة التالية التي تقوم على سحب قواته من داخل قطاع غزة.