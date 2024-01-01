لا_للقبضة_الأمنية.. عاصفة الكترونية تطالب بالإفراج عن المعتقلين

MENAFN - Amman Net) انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مساء اليوم الاثنين، عاصفة إلكترونية نددت بتشديد القبضة الأمنية على النشطاء السياسيين على خلفية الاعتقالات الأخيرة.

وأدانوا ما وصفوه بالهجوم على الحق في الاحتجاج السلمي والحق في التعبير عن الرأي.

وطالبوا بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وأكدوا أن الشعب الأردني يدعم المقاومة وأن اعتقال من يقف بصفها انتهاك لحقوق الأردنيين.

واعتقلت الأجهزة الأمنية مؤخرا الناشط مجد الفراج من حزب الوحدة الشعبية، كما اعتقلت الناشط أيمن صندوقة من حزب الشراكة والإنقاذ.

وأفرجت الأجهزة الأمنية عن مدير مكتب كتلة الإصلاح النيابية خالد الجهني بعد أيام من اعتقاله، فيما أكد المحامي عبدالقادر الخطيب أن التوقيف كان غير قانوني ودون مذكرة قضائية.