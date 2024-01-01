لا_للقبضة_الأمنية.. عاصفة الكترونية تطالب بالإفراج عن المعتقلين

(MENAFN
- Amman Net) انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مساء اليوم الاثنين، عاصفة إلكترونية نددت بتشديد القبضة الأمنية على النشطاء السياسيين على خلفية الاعتقالات الأخيرة.
وأدانوا ما وصفوه بالهجوم على الحق في الاحتجاج السلمي والحق في التعبير عن الرأي.
وطالبوا بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وأكدوا أن الشعب الأردني يدعم المقاومة وأن اعتقال من يقف بصفها انتهاك لحقوق الأردنيين.
واعتقلت الأجهزة الأمنية مؤخرا الناشط مجد الفراج من حزب الوحدة الشعبية، كما اعتقلت الناشط أيمن صندوقة من حزب الشراكة والإنقاذ.
وأفرجت الأجهزة الأمنية عن مدير مكتب كتلة الإصلاح النيابية خالد الجهني بعد أيام من اعتقاله، فيما أكد المحامي عبدالقادر الخطيب أن التوقيف كان غير قانوني ودون مذكرة قضائية.
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