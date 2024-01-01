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الجهاد الإسلامي: دعوات وزراء إسرائيليين لتهجير شعبنا جريمة حرب

1/1/2024 7:15:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن دعوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية لتهجير شعبنا في قطاع غزة، والبحث عن بلدان لتهجيرهم إليها، هي جرائم حرب متمادية تؤكد على أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة هو حرب إبادة بحق وجود الشعب الفلسطيني في وطنه".


وأعادت الحركة التأكيد على أن الصمت على هذه الممارسات الصهيونية يعني تشجيعًا ضمنيًا لإسرائيل على المضي في أجندتها المجرمة، التي لن تقتصر على غزة وحدها.


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