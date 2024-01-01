الجهاد الإسلامي: دعوات وزراء إسرائيليين لتهجير شعبنا جريمة حرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن دعوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية لتهجير شعبنا في قطاع غزة، والبحث عن بلدان لتهجيرهم إليها، هي جرائم حرب متمادية تؤكد على أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة هو حرب إبادة بحق وجود الشعب الفلسطيني في وطنه".
وأعادت الحركة التأكيد على أن الصمت على هذه الممارسات الصهيونية يعني تشجيعًا ضمنيًا لإسرائيل على المضي في أجندتها المجرمة، التي لن تقتصر على غزة وحدها.
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