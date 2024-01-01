الجهاد الإسلامي: دعوات وزراء إسرائيليين لتهجير شعبنا جريمة حرب

وأعادت الحركة التأكيد على أن الصمت على هذه الممارسات الصهيونية يعني تشجيعًا ضمنيًا لإسرائيل على المضي في أجندتها المجرمة، التي لن تقتصر على غزة وحدها.

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